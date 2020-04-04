Коронавирус
Вести.RuПродажу крепкого алкоголя хотят ограничить
"Сухой закон" в России во время нерабочих дней из-за распространения коронавируса вводить не стоит, а ограничить продажу крепкого алкоголя следовало бы, считает главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн.
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Главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн считает необходимым ограничить продажу крепкого алкоголя на время нерабочих дней по всей России.Интерфакс05:42
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