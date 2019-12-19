Экономика

Lenta.ruLenta.ruПродажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Читать в источнике
Комментировать204

Подробнее о событии

Адвокат прокомментировал слухи о долгах Киркорова

Московский Комсомолец08:31

Адвокат Киркорова прокомментировал сообщения о продаже квартиры певца

РИА Новости05:06

Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank

Агентство Москвавчера в 07:23

«Юридическая девственность»: адвокат Киркорова удивлен «продажей» квартиры из-за долгов

Телепрограмма03:47

«Квартира останется в собственности Филиппа»: Адвокат Добровинский будет оспаривать арест имущества Киркорова

Комсомольская правда02:40

Адвокат Киркорова рассказал, откуда у певца долг в 779 тысяч евро

РЕН ТВвчера в 11:50

Адвокат Киркорова прокомментировал данные о продаже квартиры певца

Москва 2403:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 13:38, Ашберн
Происшествия

Появилось видео убийства напавшего на приемную ФСБ в центре Москвы

Lenta.ru 12:34
Происшествия

В ДТП на Алтае погибли пять человек

По предварительным данным, в отечественном автомобиле находилось пять сотрудников полиции, четверо из которых погибли на месте ДТП, одна женщина госпитализирована.
ТАСС 09:29
Политика

Путин допустил отмену принципа двух сроков подряд для президента

Путин пояснил, что он отработал два срока подряд, затем ушел с должности президента, а потом «имел конституционное право вернуться» на президентский пост.
РБК 05:41
Происшествия

Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

Смертный приговор в отношении Александра Осиповича, признанного виновным в убийстве двух женщин, привели в исполнение в Белоруссии.
Газета.Ru 11:24
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Политика

Путин пошутил об украинских танках на Кубани

В ответ Путин уточнил, какие конкретно "украинские танки" журналист имеет в виду.
РИА Новости 07:39
Футбол

Украинец Зозуля выступил с заявлением после скандала

Нападающий испанского "Альбасете" и сборной Украины Роман Зозуля дал пресс-конференцию, в которой разъяснил свою позицию по политическим вопросам.
Газета.Ru 13:30
Политика

Путин пообещал продолжение индексации пенсий

Российский президент Владимир Путин в ходе пресс-конференции заявил, что индексация пенсий продолжится и после 2024 года.
RT на русском 08:25
Общество

Счетная палата заявила об отсутствии в России «экономики для людей»

Главной проблемой при реализации нацпроектов в России является неэффективная система управления, заявила замглавы Счетной палаты Галина Изотова.
Lenta.ru 10:09
Шоу-бизнес

Софья Эрнст подтвердила беременность

Супруга Константина Эрнста Софья Эрнст перестала скрывать свою беременность, пишет «Комсомольская правда».
Вести Подмосковья 03:25
Игры

В Capcom заявили, что ремейк Resident Evil 3 готов на 90%

REGNUM 04:05
Наука

Уходящий под воду сибирский ледник сняли из космоса

Ледник Купол Вавилова уходит под воду, превращаясь в ледяной поток, американские исследователи показали превращение на видео, создав модель на основе спутниковых снимков.
Sibnet Новости 03:58
Авто

Названа стоимость самого мощного Bentley Bentayga в России

Согласно официальной информации, версия Bentayga Speed обойдется российским покупателям в 18,3 млн рублей, а дизайн-версия, которая ограничена для России тремя экземплярами — в 16,1 млн рублей.
32CARS.ru вчера в 02:52
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Кинокритики назвали экранизацию бродвейского мюзикла "Кошки" самым бессмысленным фильмом уходящего года.
Piter.tv 09:29
Политика

Путин не ответил на вопрос о предполагаемых дочерях

Коммерсантъ 09:06
Футбол

Сборная РФ по футболу сохранила свою позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России по футболу сохранила 38-е место в рейтинге Международной федерации футбола, передает корреспондент The Moscow Post со ссылкой на обновленную версию рейтинга.
The Moscow Post 05:21
Общество

Суд оставил в силе приговор израильтянке Иссахар

Московский областной суд в четверг оставил в силе приговор гражданке Израиля Нааме Иссахар, ранее осужденной в России на 7,5 года колонии за контрабанду и хранение наркотиков.
ТАСС 10:28
Общество

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку

Кейт Миддлтон и принц Уильям сделали рождественскую открытку, для которой снялись вместе со своими детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи.
ОК! 06:58
Происшествия

В Таиланде катер с российскими туристами врезался в яхту

Катер с российскими туристами на борту врезался в среду в яхту в провинции Пхангнга на юге Таиланда.
ТАСС 10:44
Здоровье

Департамент здравоохранения Москвы опроверг массовое увольнение врачей

Департамент здравоохранения Москвы опроверг информацию о том, что главный врач московской онкологической больницы № 1 Всеволод Галкин вынуждает своих сотрудников массово увольняться и вызвал для этого Росгвардию, сообщается на сайте ведомства 18 декабря.
Известия вчера в 09:10
Футбол

Анчелотти может возглавить «Эвертон»

Анчелотти прилетел в Ливерпуль и провёл встречу с владельцем "Эвертона" и обсудил перспективы развития клуба.
Sport.ru 05:15
Политика

Путин ответил почти на 80 вопросов во время большой пресс-конференции

Президенту России Владимиру Путину во время большой пресс-конференции задали 77 вопросов.
Вместе-РФ 10:58
Политика

Путин предложил решать проблему мусора «всем миром»

Чтобы решить в России проблему с вывозом и переработкой мусора, необходимо организовать общественный контроль над реформой, заявил президент Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции.
РБК 06:13
Наука

Археологи по куску жвачки восстановили образ 5700-летней женщины

Уфимские Заметки вчера в 13:24
Политика

Трамп назвал импичмент «политическим самоубийством» демократов

Президент США Дональд Трамп считает, что импичмент, объявленный ему демократами Палаты представителей, ведет к «политическому самоубийству» Демократической партии.
Росбалт вчера в 21:40
Теннис

Шарапова выиграла выставочный турнир в Абу-Даби

Бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова стала победительницей выставочного турнира в Объединенных Арабских Эмиратах.
ProstoProSport 12:53
Гаджеты

Samsung Galaxy Fold 2 сделан «раскладушкой»

Компания Samsung выпустит новую интересную модель телефона в виде классической раскладушки.
ToDay News Ufa 09:16
Общество

СКР проверит информацию о домах ветеранов в Сочи после вопроса Путину

Следователи проверяют информацию о нарушении прав ветеранов Великой Отечественной войны в Сочи, говорится в сообщении Следственного комитета России (СКР).
Коммерсантъ 10:09
Экономика

В ЛНР и ДНР поднимут пенсии с 1 января 2020 года

«Согласно которому с 1 января 2020 года будет увеличен на 20% размер пенсионных выплат гражданам, проживающим на территории Луганской Народной Республики, в том числе каждому нетрудоспособному члену семьи, получающему пенсию в связи с потерей кормильца», — отметила Васильева.
Известия вчера в 10:59
Единоборства

Александр Емельяненко и Исмаилов договорились о бое

Бойцы MMA Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов договорились о проведении поединка.
ProstoProSport 09:42
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Филипп Киркоров
Певец
Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное