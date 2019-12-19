Экономика
Lenta.ruПродажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли
Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
Читать в источнике
Оценить327
Подробнее о событии
Показать все источники
Квартиру Ф.Киркорова с бытовой техникой продадут для возмещения задолженности певца по кредиту ABLV Bank
Агентство Москвавчера в 07:23
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 16:42, Ашберн
Политика
Переговоры по газу с Украиной продолжатся 20 декабря в Минске
Переговоры по газу с Украиной продолжатся в пятницу в Минске - "Газпром".
Армия и оружие
Минобороны рассказало о разведактивности вдоль границ России за неделю
Разведывательную деятельность вдоль границ России за неделю вели 34 летательных аппарата, следует из инфографики, которую публикует в пятницу газета российских вооруженных сил "Красная звезда".
Политика
Глава МИД Чехии предложил России «налить чистого вина» в отношения
Министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек заявил, что необходимо «налить чистого вина» в отношения с Россией.
Экономика
Акции не для всех: как для россиян изменятся правила игры на бирже
В начале 2020 года депутаты Госдумы РФ планируют внести поправки в закон «О рынке ценных бумаг», которые будут жестко регламентировать участие физлиц в игре на бирже.
Происшествия
Стрельба в доме престарелых произошла в США, погиб один человек
Один человек погиб, ещё двое получили ранения в результате стрельбы в доме престарелых в американском штате Род-Айленд.
Здоровье
А сколько у вас? Начальник горздрава заявил, что врачи в Екатеринбурге получают по 70 тысяч
Если вы работаете врачом в Екатеринбурге, расскажите нам, сколько на самом деле вы зарабатываете.
Политика
Администрация Трампа встала на защиту России против санкций DASKA
Профильный комитет сената США по международным отношениям 18 декабря одобрил законопроект о существенном ужесточении санкций против России — Defending American Security from Kremlin Aggression Act (DASKA).
Происшествия
На Невском проспекте авто вылетело на тротуар после ДТП
Белая иномарка марки "Лексус" вылетела на тротуар в результате ДТП на Невском проспекте. Очевидцы запечатлели последствия аварии на видео.
Политика
Пушков: Германия не решится на контрмеры в ответ на санкции США
На следующий день канцлер Германии Ангела Меркель выступила против экстерриториальных санкций Вашингтона и заявила о намерении «решительно обсуждать» вопрос американских мер против газопровода.
Армия и оружие
Боевики сбросили бомбы с беспилотников на военных в Сирии
17 декабря три сирийских солдата погибли, еще 20 получили ранения при отражении атаки боевиков с использованием бронетехники в районе населенного пункта Мешерфа в Идлибе.
Общество
В Швеции осудили мужчину, угрожавшего Грете Тунберг
Суд Швеции вынес приговор 40-летнему гражданину страны, угрожавшему известной эко-активистке Грете Тунберг.
Хоккей
ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби КХЛ
Кино
Фильм «Дылда» включили в шорт-лист премии «Оскар»
Происшествия
В Подмосковье задержали подозреваемых в убийстве ювелира
"Следователем задержаны два москвича 1966 и 1980 годов рождения, подозреваемых в убийстве мужчины, тело которого без головы и кистей рук было обнаружено 13 декабря на берегу реки Руза вблизи деревни Шорново Рузского городского округа", - сообщила Врадий.
Происшествия
В Белоруссии казнили убийцу двух женщин
Смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича приведен в исполнение в Белоруссии, сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова.
Кино
В российский прокат выходит «Звездные войны: Скайуокер. Восход»
Первая часть трилогии вышла в мировой прокат в 2015 году. Сюжет ленты построен на истории о Люке Скайуокере, которого сыграл Марк Хэмилл.
Интернет
В интернет утекли данные 267 тысяч пользователей Facebook
В свободном доступе в сети Интернет оказались личные данные более чем 267 тысяч пользователей социальной сети Facebook.
Общество
Суд подтвердил гражданство Канады у детей российских разведчиков
Верховный суд Канады постановил, что родившиеся в Торонто сыновья российских разведчиков, являются канадскими гражданами.
Экономика
Эксперт объяснил причину бедности россиян на фоне богатства олигархов
Миллиардеры России становятся богаче только благодаря сверхвысокой монополизации отечественной экономики.
Политика
Путин назвал автора украинской идентичности
Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции рассказал, кто стал автором украинской идентичности.
Политика
Путин допустил отмену оговорки про «два срока подряд» в Конституции
Президент России Владимир Путин заявил, что в Конституции можно отменить оговорку о "двух сроках подряд", которые по действующей норме можно избираться на пост главы государства.
Армия и оружие
ПНС Ливии одобрило активизацию соглашения о сотрудничестве с Турцией
Заседающее в окруженном войсками Халифы Хафтара Триполи правительство национального согласия Ливии одобрило вступление в силу соглашения о военном сотрудничестве с Турцией, говорится в его заявлении.
Кино
Вышел первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана «Довод»
На YouTube-канале WBRussia опубликован первый трейлер нового фильма Кристофера Нолана "Довод" (Tenet).
Общество
В списке торговых партнеров США оказалась вымышленная страна
В списке стран, заключивших с США соглашение о свободной торговле, опубликованном на сайте американского Минсельхоза, оказалась вымышленная страна Ваканда из комиксов Marvel.
Спорт
Украинские легкоатлеты прекратили подготовку к Олимпиаде из-за нехватки денег
Гоцул заявил в опубликованном на YouTube видеообращении, что украинские легкоатлеты вынуждены прервать планомерную подготовку к олимпийскому сезону, которая продолжалась до 18 декабря.
Финансы
Шведский центробанк пошел против всего мира
Шведский центробанк первым пошел против политики отрицательных ставок, которая набирает популярность по всему миру в последние годы.
Кино
Четвертый сезон «Мажора» выйдет в 2021 году
Армия и оружие
На Украине ликвидируют звание генерал-полковник и установят командор-адмирал
Воинское звание генерал-полковник в Вооруженных силах Украины будет упразднено в рамках реформирования армии страны.