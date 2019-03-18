Экономика

Lenta.ruLenta.ruПродажу квартиры Киркорова из-за долгов опровергли

Александр Добровинский, адвокат российского поп-исполнителя Филиппа Киркорова, опроверг информацию о том, что принадлежащую певцу квартиру выставили на продажу из-за долгов. Об этом сообщает «Говорит Москва».
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Советский и российский эстрадный певец, актёр, композитор и продюсер. Народный артист Российской Федерации, Народный артист Украины, Народный артист Молдавии.
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