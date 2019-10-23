с чего всё началось

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей. Об этом говорится в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Футбол «Витесс» отстранил от тренировок футболиста, нагрубившего Слуцкому Голландский футбольный клуб «Витесс» отстранил полузащитника Ришедли Базура от тренировок за его поведение в отношении главного тренера команды Леонида Слуцкого.

Политика Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма Спикер министерства иностранных дел Украины Катерина Зеленко заявила о готовности к переговорам в любом формате о восстановлении украинского суверенитета над Крымом.

Шоу-бизнес Дочь Ксении Бородиной упала на подиуме Сама Ксения рассказала, что они с Курбаном чуть не умерли от страха, когда их дочь неловко оступилась и чуть не упала на подиуме.

Общество Мокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.

Футбол Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет в России Россия получила право на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года, сообщил глава FIFA Джанни Инфантино на пресс-конференции по итогам заседания совета Международной федерации футбола в Шанхае.

Общество В Forbes назвали самых богатых женщин России Президент компании Inteco Management Елена Батурина вновь возглавила список самых богатых женщин России по версии журнала Forbes.

Авто Новый Volkswagen Golf появится в России Старт продаж нового VW Golf намечен на декабрь, автомобиль точно появится и на российском рынке, но точных сроков пока не называют Хетчбэк восьмого поколения сохранил узнаваемые черты, но получил необычное оформление передней части.

Происшествия Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.

Шоу-бизнес Волочкова травмировалась на репетиции Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.

Общество Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали Елена Малышева попала в больницу с гипертоническим кризом. Об этом телеведущая сообщила в Instagram-сторис, снятом в машине скорой помощи.

Общество В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко Диктатора похоронили в построенном при его правлении монументальном комплексе "Долина павших" в 58 км от Мадрида, где погребены останки тысяч жертв гражданской войны.