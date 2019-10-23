Общество
Lenta.ruПродажу пива на российских стадионах одобрили
Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей. Об этом говорится в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК со ссылкой на официальный отзыв.Коммерсантъвчера в 12:36
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Депутат сообщил, что правительство России поддержало законопроект о продаже пива на футболе
RT на русскомвчера в 15:00
Правительство РФ выдало положительный отзыв на концепцию продажи пива на стадионах
Bookmaker-ratings.ru22 октября в 01:37
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 14:37, Вашингтон
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Украинский МИД заявил о готовности к переговорам о возвращении Крыма
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Экономика
Глазьев заявил, что за последние 30 лет из России вывели около $1 трлн
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Происшествия
Суд заочно арестовал украинца по делу о нападении на посольство России
Российский суд заочно арестовал украинца Владимира Кошовенко, который обвиняется по делу о нападении на посольство России в Киеве в 2016 году.
Происшествия
Сотрудника ядерного центра в Сарове осудили за майнинг на работе
Сотрудника ядерного центра осудили сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ: неправомерный доступ к компьютерной информации с использованием служебного положения (ст. 272 УК), нарушение правил хранения информации (ст. 274), а также использование и распространение компьютерных вирусов (ст. 273 УК), уточнили «Интерфаксу» в суде.
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
Балерина Анастасия Волочкова натерла мозоль на ноге во время репетиции. Об этом танцовщица рассказала в Instagram.
Политика
Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Глава ВТБ Андрей Костин в интервью телеканалу «Россия 24» заявил о наступлении санкционной паузы.
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Игроки «Барселоны» разнесли раздевалку стадиона «Славии»
Игроки «Барселоны» разнесли гостевую раздевалку «Эден Арены» после матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов со «Славией» (2:1), сообщает Sport-English.
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не увидеть на полках магазинов РФ
Авто
Машину из «Тачки на прокачку» продают дешевле подержанных Lada
Владелица автомобиля Dodge Grand Caravan 1999 года, который «прокачали» в тюнинг-ателье Galpin Auto Sports (GAS) в последнем сезоне шоу «Тачку на прокачку», снова выставили на продажу.
Общество
Телеведущую Елену Малышеву госпитализировали
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Происшествия
Суд продлил срок ареста экс-министру Абызову
Музыка
Селена Гомес выпустила два клипа, посвященных Джастину Биберу
Певица спела о несчастной любви. За прошедшую неделю Селена Гомес презентовала два клипа. Обе песни посвящены несчастной любви.
Авто
Mitsubishi Xpander получит внедорожную версию
Бюджетный семиместный компактвэн Mitsubishi Xpander, созданный для рынка Юго-Восточной Азии, получит внедорожную версию.
Общество
В Испании эксгумировали останки диктатора Франсиско Франко
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Фигурное катание
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Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступающие в танцах на льду, не примут участие в первой тренировке на этапе Гран-при в Канаде.
Армия и оружие
Курдский главком поблагодарил Россию за договоренности с Турцией
Главнокомандующий арабо-курдскими отрядами в Сирии (SDF) Мазлум Абдо в разговоре с российским министром обороны Сергеем Шойгу поблагодарил Россию за достижение договоренностей с Турцией и за сохранение курдов в безопасности, сообщает пресс-служба Минобороны России.