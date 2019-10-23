Общество

Lenta.ruLenta.ruПродажу пива на российских стадионах одобрили

Правительство России с незначительными замечаниями одобрило законопроект о возвращении продаж пива на стадионы во время футбольных матчей. Об этом говорится в официальном отзыве за подписью вице-премьера Константина Чуйченко, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
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с чего всё началось
Правительство поддержало законопроект об отмене запрета на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей, сообщает РБК
 со ссылкой на официальный отзыв.
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