Коронавирус
Lenta.ruПродление режима самоизоляции в Москве опровергли
Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной. С таким опровержением выступил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в столице в своем Telegram-канале.
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Происшествия
В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом
Общество
Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции
Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
Политика
Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины
Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
Футбол
«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру
Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Экономика
Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца
Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Политика
Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому
Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
Политика
Песков назвал вторичным экономический ущерб из-за карантина
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об осведомленности правительства об экономических проблемах, с которыми столкнется страна из-за режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Общество
Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса
Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Авто
Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов
Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Политика
Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
Политика
Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета
Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
Общество
Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости
Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Происшествия
Боксёра Кушиташвили перевели из СИЗО под домашний арест
Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, спортсмен переведён из СИЗО под домашний арест.
Общество
В Липецкой области объявлен режим самоизоляции
В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Здоровье
Препарат для лечения коронавируса разработали в России
По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Здоровье
Врач рассказал о суперспособности коронавируса
Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
Общество
В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому
В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
Политика
Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием
По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
Общество
В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей
В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
Общество
В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции
В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Экономика
Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года
Получателей социальных пенсий ждет прибавка С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
Космос
Российский «Экспресс-АМ6» сломался
Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Космос
К нашей планете летит комета Атлас
29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.
Происшествия
В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина
Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
Политика
Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента
35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Общество
Все заблаговременно купившие путевки туристы получат компенсации
Москва, 30 марта 2020, 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию.
Экономика
Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах
Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
Политика
Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля
Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Общество
Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы
Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.