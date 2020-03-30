Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruПродление режима самоизоляции в Москве опровергли

Появившаяся ранее информация о продлении режима самоизоляции в Москве до 14 апреля является неверной. С таким опровержением выступил оперативный штаб по контролю и мониторингу распространения коронавируса в столице в своем Telegram-канале.
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Власти Москвы уточнили информацию о сроках самоизоляции

РБК13:17

Решения о сроках самоизоляции примут с учетом ситуации с коронавирусом – Оперштаб

Москва 2410:58

Оперштаб: Решение о сроках режима самоизоляции примут с учетом эпидситуации

Вечерняя Москва13:29

Оперштаб изменил сообщение о сроках режима самоизоляции в Москве

RT на русском12:21

Оперштаб удалил сообщение о карантине в Москве до 14 апреля

Известия11:54

Оперштаб уточнил сроки режима изоляции в Москве

Life.ru13:02

Режим самоизоляции для москвичей продлится до 14 апреля

РИА Новости10:57
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Происшествия

В Москве скончалась ещё одна пациентка с коронавирусом

RT на русском 06:52
Общество

Клишас оценил введение в Москве всеобщего режима самоизоляции

Ранее сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
RT на русском вчера в 18:07
Политика

Рада назначила Максима Степанова министром здравоохранения Украины

Верховная рада поддержала постановление о назначении министром здравоохранения Украины Максима Степанова.
ТАСС 09:46
Футбол

«Не надо путать „Формулу-1“ с картингом». Бензема сравнил себя с Жиру

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема провел прямой эфир в Instagram с французским актером и комиком Томасом Н’Гиолем.
Матч ТВ 10:08
Экономика

Cроки уплаты налогов и сдачи отчетности отодвинут на три месяца

Для организаций и ИП, состоящих на 01.03.2020 в реестре МСП и функционирующих в наиболее пострадавших от коронавируса отраслях, включенных в перечень правительства, предусмотрено: 1. Продлить на 6 месяцев срок перечисления налогов за 2019 год: на прибыль организаций; УСН-налога; ЕСХН.
Время Бухгалтера 05:31
Политика

Рада одобрила в I чтении запрет на возврат Приватбанка Коломойскому

Верховная рада Украины приняла в первом чтении закон, который урегулирует вывод с рынка неплатежеспособных банков и не позволит возвращать их экс-владельцам, такое решение на внеочередном заседании в понедельник поддержали 267 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
РИА Новости 09:59
Политика

Песков назвал вторичным экономический ущерб из-за карантина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал об осведомленности правительства об экономических проблемах, с которыми столкнется страна из-за режима самоизоляции, сообщает ТАСС.
Москва 24 08:49
Общество

Российские магазины перестанут принимать наличные из-за коронавируса

Крупные российские торговые сети перестанут принимать от покупателей наличные в рамках борьбы с распространением коронавируса, говорится в сообщении интернет-магазина Wildberries (есть в распоряжении «Ленты.ру»).
Lenta.ru 12:20
Авто

Россию ждёт массовый уход дилеров и автомобильных брендов

Эпидемия коронавируса в паре с ухудшением экономики в нашей стране неизбежно приведёт к массовому уходу с рынка автомобильных дилеров.
Тарантас Ньюс 11:46
Политика

Песков опроверг слова Трампа о просьбе Путина отменить санкции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг слова американского лидера Дональда Трампа о том, что Владимир Путин якобы в течение двух лет призывал его отменить антироссийские санкции.
RT на русском 11:57
Политика

Путин: регионы получат дополнительные средства из бюджета

Ново-Огарево, Московская область, 30 марта 2020, 16:47 — REGNUM Регионы должны получить дополнительные средства из федерального бюджета, заявил 30 марта российский президент Владимир Путин на совещании с полпредами в федеральных округах.
REGNUM 09:47
Общество

Правительство РФ изменило список товаров первой необходимости

Правительство РФ внесло изменения в распоряжение касательно утверждения перечня товаров первой необходимости.
Вести.Ru вчера в 16:54
Происшествия

Боксёра Кушиташвили перевели из СИЗО под домашний арест

Как сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда, спортсмен переведён из СИЗО под домашний арест.
RT на русском 10:13
Общество

В Липецкой области объявлен режим самоизоляции

В Липецкой области с 31 марта до 14 апреля вводится режим самоизоляции.
Российская газета 10:02
Здоровье

Препарат для лечения коронавируса разработали в России

По словам главы ФМБА Вероники Скворцовой, указанные средства позволят обеспечить эффективное лечение пациентов с коронавирусом различной степени тяжести, передает РИА Новости.
Вечерняя Москва 28 марта в 09:01
Здоровье

Врач рассказал о суперспособности коронавируса

Врач-терапевт, медицинский директор фармацевтической компании "НоваМедика" Захар Лейкин в интервью телеканалу RT рассказал об уникальном свойстве коронавирусов.
РИА Новости 12:40
Общество

В Москве 500 пациентов с коронавирусом лечатся на дому

В Москве более 500 человек, заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19, оставили проходить лечение на дому.
RT на русском 15:43
Политика

Трамп счел гибель 200 тыс. американцев от вируса «хорошим» сценарием

По словам американского лидера, пик смертности от коронавируса в США ожидается в течение двух недель, а восстановление страны от пандемии может начаться 1 июня.
РБК вчера в 22:20
Общество

В Москве с 30 марта вводят режим самоизоляции для всех жителей

В Москве с 30 марта вводится домашний режим самоизоляции для всех жителей любого возраста.
RT на русском вчера в 13:09
Общество

В Нижегородской области введен всеобщий режим самоизоляции

В Нижегородской области с 30 марта по примеру Москвы введен режим самоизоляции.
Newsroom24 14:27
Экономика

Какие изменения в законодательстве ждут россиян в апреле 2020 года

Получателей социальных пенсий ждет прибавка С 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии.
КомиОнлайн вчера в 03:06
Космос

Российский «Экспресс-АМ6» сломался

Агентство пишет, что «Экспресс-АМ6» сломался «в связи с аномальной работой жидкостного контура системы терморегулирования».
Lenta.ru 27 марта в 04:41
Космос

К нашей планете летит комета Атлас

29.03.2020 Комета Атлас, обнаруженная совсем недавно, может сравняться по яркости с Венерой. Об этом сообщает издание ЕarthSky.
Портал Поиск вчера в 03:24
Происшествия

В Брянске возбуждены уголовные дела против нарушителей карантина

Брянск, 30 марта 2020, 21:16 — REGNUM В Брянске возбуждены уголовные дела в отношении двух граждан, которые не соблюдали предписанный им санитарно-эпидемиологический режим самоизоляции после возвращения из Испании и заразили коронавирусом окружающих.
REGNUM 14:16
Политика

Большинство россиян выступило за возрастные ограничения для президента

35% считает, что предельный возраст для президента должен совпадать с пенсионным возрастом, 23% выступает за лимит в 70 лет, еще 4 процента предлагают другие варианты ограничения.
Политсовет 06:15
Шоу-бизнес

Юморист Евгений Петросян стал прадедушкой

Дни24 14:35
Общество

Все заблаговременно купившие путевки туристы получат компенсации

Москва, 30 марта 2020, 11:49 — REGNUM Все туристы, купившие путевки за рубеж или внутри России, получат стопроцентную компенсацию.
REGNUM 04:49
Экономика

Путин поручил внести поправки в законодательство о кредитных каникулах

Москва, 29 марта 2020, 12:33 — REGNUM Поправки в законодательство о праве физических лиц и индивидуальных предпринимателей требовать каникул по кредитам в случае падения доходов в связи с распространением коронавируса поручил принять до 20 апреля президент России Владимир Путин.
REGNUM вчера в 05:33
Политика

Путин подписал указ о призыве на службу с 1 апреля

Президент России Владимир Путин подписал указ о призыве на военную службу, документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Газета.Ru 11:54
Общество

Росавиация установила квоту на возвращение граждан РФ из-за границы

Москва, 30 марта 2020, 21:27 — REGNUM С 31 марта граждане РФ смогут вернуться из-за границы в Москву только в аэропорт «Шереметьево» и только в общем количестве не более 500 человек.
REGNUM 14:27
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