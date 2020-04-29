Коронавирус
ТАССКабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию
Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал указ, продлевающий действие ограничений на въезд иностранцев в Россию до улучшения эпидемиологической ситуации.Profi.travel07:53
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