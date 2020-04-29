Коронавирус

ТАССТАССКабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до улучшения ситуации с коронавирусом. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом.
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с чего всё началось
Премьер министр РФ Михаил Мишустин подписал
 указ, продлевающий действие ограничений на въезд иностранцев в Россию до улучшения эпидемиологической ситуации.
Profi.travel07:53

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Кабмин продлил запрет на въезд иностранцев в Россию

ТАСС05:56

Правительство продлило запрет на въезд иностранцев в Россию

REGNUM11:49

Мишустин сообщил о продлении запрета на въезд иностранцев в Россию

РБК07:10

В Совфеде оценили решение продлить запрет на въезд иностранцев в Россию

RT на русском13:03

Мишустин продлил ограничения для иностранцев на въезд в Россию

РИА Новости05:50

Мишустин продлил ограничения на въезд иностранцев в Россию

Известия05:22

Премьер Михаил Мишустин сказал, что продлевает запрет на въезд в нашу страну иностранцев

Эхо Москвы06:04
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Россия продлила запрет для иностранцев на въезд в страну

КП - Беларусь07:35
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Автоматически обработано 7170 источников, обновлено в 13:11, Ашберн
Религия

Патриарх Кирилл запретил в служении протодиакона Андрея Кураева

ТАСС 08:31
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Происшествия

В Приангарье местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса

В Иркутской области местные жители заподозрили нескольких чиновников в поджоге леса, сообщил РИА Новости пресс-секретарь местной прокуратуры Ирина Щербакова.
РИА Новости 00:52
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Происшествия

В Москве посетитель прокусил ухо охраннику магазина

Словесный конфликт перерос в потасовку, в итоге оппонент прокусил ухо 26-летнему охраннику.
Известия 11:34
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Происшествия

Начальник нижегородского ГИБДД обнаружен мертвым

Начальник управления ГИБДД ГУ МВД по Нижегородской области Павел Ржевский найден мертвым.
Интерфакс 12:16
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Общество

Евгений Куйвашев ввел масочный режим на Урале на майские праздники

Губернатор подписал указ, дополняющий ранее принятые документы об установлении в Свердловской области особого режима по COVID-19.
Вечерние Ведомости 08:42
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Политика

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела Boeing MH17

Генерала ФСБ назвали возможным главным фигурантом дела о крушении Boeing MH17 в Донбассе. Об этом сообщает «Русская служба Би-би-си».
Lenta.ru вчера в 07:12
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Политика

Путин продлил режим нерабочих дней

Президент России Владимир Путин принял решение продлить режим нерабочих дней до 11 мая.
Известия вчера в 10:48
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Общество

Собянин рассказал о порядке продления пропусков

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о необходимости продления цифровых пропусков тем, кто планирует ездить на работу в начале мая.
РИА Новости 12:29
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Общество

Главред «Эха Москвы» ответил на обвинения в домогательствах

Lenta.ru 06:37
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Общество

СК начал проверку по факту публикаций о двойном гражданстве Мизулиной

Следственный комитет начал проверку по факту публикаций в ряде СМИ о том, что у сенатора Елены Мизулиной двойное гражданство.
RT на русском 09:25
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Общество

В Самарской области ввели масочный режим

Масочный режим вводится в Самарской области с 1 мая, сообщает в среду региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.
РИА Новости 09:28
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Общество

Воробьев сообщил о выходе Подмосковья на плато по коронавирусу

Подмосковье вышло на плато по числу заражений коронавирусной инфекцией COVID-19, передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление губернатора региона Андрея Воробьева.
Ведомости 11:11
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Политика

В ФРГ ответили, почему РФ не приглашена на 75-летие окончания войны

РЕН ТВ 12:10
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Экономика

Ряд экономических изменений начнут действовать в России в мае

Москва, 29 апреля 2020, 11:40 — REGNUM Некоторые изменения в экономической сфере начнут действовать в России в мае.
REGNUM 04:40
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Общество

«Газпром» отреагировал на сообщения о бунте рабочих в Якутии

Руководство компании "Газпром добыча Ноябрьск", ведущей эксплуатацию Чаяндинского месторождения в Якутии, отреагировало на сообщения о том, что вахтовики объекта вышли на митинг из-за ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru вчера в 20:43
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Общество

«Роснефть» подаст в суд на Би-би-си из-за статьи о генетическом центре

«Роснефть» подаст в суд на телерадиокомпанию Би-би-си из-за статьи «о создании при участии «Роснефти» генетического центра», говорится в сообщении на сайте компании.
РБК 10:03
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Армия и оружие

Армейских генералов лишат каракулевых шапок

Нововведения лишают генералов и адмиралов, а также полковников и капитанов I ранга Вооруженных сил России права носить шапки из каракуля черного и серого цвета с козырьком.
Коммерсантъ 09:08
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Общество

Режим самоизоляции продлили в Москве до 11 мая

Режим самоизоляции продлен в Москве до 11 мая. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.
Вечерняя Москва вчера в 13:20
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Политика

Украина пообещала сорвать завершение «Северного потока-2»

Глава украинской ГТС пообещал приложить все усилия, чтобы окончательно сорвать проект газопровода из России в Германию, который в настоящее время остановился из-за санкций США.
Lenta.ru 04:52
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Общество

Минобрнауки: Студенты вузов продолжат учиться дистанционно до 11 мая

Студенты российских вузов продолжат учиться в дистанционном формате до 11 мая.
Агентство Москва 11:53
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Общество

Бизнесмен Малофеев сообщил о заражении коронавирусом

Бизнесмен Константин Малофеев в эфире телеканала «Царьград» сообщил, что он инфицирован COVID-19.
РБК 13:04
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Армия и оружие

Полет Ту-160 над Балтикой показали на видео

Минобороны России опубликовало видео полета двух стратегических ракетоносцев Ту-160 в международном воздушном пространстве над Балтийским морем.
Российская газета 03:20
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Космос

В среду близко к Земле пролетит опасный астероид

Речь идет о небесном теле под обозначением 1998 OR2. Астероид пройдет на расстоянии 6.3 млн. км. от Земли.
Терра вчера в 07:41
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Кино

Умер индийский актёр Ирфан Кхан

RT на русском 09:54
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Общество

Навальный рассказал о недвижимости Малышевой в США

Компания 10:47
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Наука

В России расшифровали состав Тунгусского метеорита

Ученые Красноярского научного центра СО РАН предполагают, что разрушения на земли были обусловлены прохождением астероида сквозь атмосферу Земли.
ToDay News Ufa вчера в 12:31
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Политика

Премьер Чехии оценил вероятность выдворения российского посла

Бабиш подчеркнул, что ситуация с обвинениями не приведет к выдворению посла РФ, и пообещал не допустить вмешательства в дела Чехии.
Известия вчера в 18:15
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Хоккей

Данис Зарипов продлил контракт с «Ак Барсом»

Российская газета 12:57
Общество

В Тульской области вводят цифровые пропуска

В Тульской области с 30 апреля вводят цифровые пропуска. Об этом говорится на сайте регионального правительства.
RT на русском вчера в 12:11
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Автоспорт

Даниил Квят: В Red Bull я привык к прессингу

F1news.ru 04:02
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