16 сентября, в понедельник, «Ростов» дома обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Instagram-аккаунт команды Валерия Карпина опубликовал фото с игроками после встречи на поле стадиона «Ростов Арена».

«Продолжаем рвать». «Ростов» — о победе над «Ахматом»

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