РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс«Продолжаем рвать». «Ростов» — о победе над «Ахматом»

16 сентября, в понедельник, «Ростов» дома обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Instagram-аккаунт команды Валерия Карпина опубликовал фото с игроками после встречи на поле стадиона «Ростов Арена».
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«Дожали, дотерпели, при не самой лучшей игре, молодцы». Карпин — о победе «Ростова» над «Ахматом»

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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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