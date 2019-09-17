РПЛ
Спорт-Экспресс«Продолжаем рвать». «Ростов» — о победе над «Ахматом»
16 сентября, в понедельник, «Ростов» дома обыграл «Ахмат» (2:1) в матче 9-го тура чемпионата России. Официальный Instagram-аккаунт команды Валерия Карпина опубликовал фото с игроками после встречи на поле стадиона «Ростов Арена».
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