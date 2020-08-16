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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток Продолжая свою поездку по Дальнему Востоку, премьер-министр Михаил Мишустин провел несколько дней на Камчатке, где обсудил вопросы газификации региона, а также встретился с местными бизнесменами.В источнике
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Коммерсантъ

Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток

Коммерсантъвчера в 09:07
НТВ

Мишустин подвел итоги поездки по Дальнему Востоку

НТВвчера в 03:44
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Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.
Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет
RT на русском23:07

Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Армия обороны Израиля в понедельник сообщила, что нанесла удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
ТАСС18:57
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Доктор Мясников высмеял меры для сдерживания коронавируса

Главный врач московской больницы №71 Александр Мясников, известный зрителям телеканала «Россия 1» как доктор Мясников, прокомментировал меры, которые вводят в зарубежных странах для сдерживания распространения коронавируса.
Lenta.ruвчера в 10:49
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Агент Миранчука 17 августа обсудит переход футболиста в «Аталанту»

В августе гендиректор «железнодорожников» Василий Кикнадзе сообщил, что вероятность перехода Миранчука оценивает в 60 на 40.В прошлом сезоне российского первенства Миранчук провел 27 матчей, в которых забил 12 мячей и сделал 3 голевых паса.
Vprognoze.ruвчера в 09:41

Раскрыт лучший материал одежды для защиты от коронавируса

Ученые из расположенных в Канаде Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета выяснили, что при нанесении SARS-Cov-2 на ткань из стопроцентного хлопка вирус деградирует менее чем за сутки.
Lenta.ru19:02
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