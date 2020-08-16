Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток
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Продолжается визит Михаила Мишустина на Дальний Восток Продолжая свою поездку по Дальнему Востоку, премьер-министр Михаил Мишустин провел несколько дней на Камчатке, где обсудил вопросы газификации региона, а также встретился с местными бизнесменами.В источнике
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