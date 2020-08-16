Пьяных водителей за езду с детьми предложили лишать прав на пять лет

В своём обращении общественник отметил, что в настоящее время водителям, которые находились за рулём в состоянии алкогольного опьянения, грозит административный штраф в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.