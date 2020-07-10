Происшествия

CT newsCT newsПродолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

Отмечается, что утром в городе Наро-Фоминск органами были задержаны двое болельщиков. Все найденное полицией при обыске было изъято. За инцидент с автобусом на фанатов возбудили уголовное дело согласно статье 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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Двух фанатов «Спартака» задержали за участие в акции перед матчем с «Арсеналом»

Евро-футбол.ру03:23

Полиция снова задержала болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Спорт-Экспресс04:13

Полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Sport24.ru03:42

Источник: после обысков у фанатов «Спартака» задержано еще два человека

Газета.Ru03:31

Болельщики «Спартака» сообщают об обысках у фанатов футбольного клуба в Подмосковье, в частности, в Наро-Фоминске

Эхо Москвы07:32

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

Soccer.ru02:58

Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека

Чемпионат02:37
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Происшествия

На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки

Российская газета вчера в 23:02
228
Общество

ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами

УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с номерными знаками стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), у которых должны быть соответствующие документы.
Тарантас Ньюс 05:11
11
Общество

Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности

Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
111
Политика

Пушков прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики.
RT на русском вчера в 12:07
Шоу-бизнес

Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом

Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
24
Политика

Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
28
Происшествия

Суд арестовал обвиненного в организации убийств губернатора Фургала

Lenta.ru 07:33
311
Политика

Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии

Газета.Ru вчера в 03:52
380
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,4K
Политика

На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Путина

Депутат украинской Рады Андрей Деркач обнародовал новые аудиозаписи диалога Порошенко с Байденом и разговора экс-президента с Путиным, который состоялся в апреле 2015 года.
Время Пресс вчера в 09:39
Экономика

ВТБ зафиксировал возвращение трат россиян к уровню до пандемии

Россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что был зафиксирован до пандемии коронавируса.
РБК 07:12
Общество

Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году

Коммерсантъ 06:45
2
Наука

У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета

Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
282
Армия и оружие

За «Панцири» отомстили на «Ястребах»: Турция «зализывает рану» в Ливии

При атаке были ликвидированы зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk, произведенных в Соединенных Штатах и принадлежащие Турции.
Evo-rus.com 07:11
34
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
1
Происшествия

В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников

Российская газета 03:14
9
Политика

МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией

Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет.
Экономика сегодня 05:38
3
Общество

На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди

Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Общество

В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова

Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 13 июля, перенесено на 31 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
РИА Новости 07:29
Происшествия

Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии

Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
9
Происшествия

В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы

В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
600
Экономика

В России предложили деноминацию рубля

Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
884
Футбол

Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы

Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Происшествия

Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий

Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
5
Кино

Съемки сериала по «Властелину колец» разморозят в Новой Зеландии

Газета.Ru 06:03
9
Кино

У «Бэтмен навсегда» есть более мрачная и расширенная вариация

ИнфоСМИ 05:49
Путешествия

Отдыхающие на переполненных курортах России взмолились об открытии Турции

Российские туроператоры поделились впечатлениями своих клиентов, которые в текущем сезоне отправились отдыхать на переполненные туристами на фоне пандемии коронавируса курорты России.
Lenta.ru 05:23
9
Политика

В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России

На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
1
Политика

Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы

Случаи заражения бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими заболеваниями.
РИА Новости 06:46
Футбол

«Брешиа» сообщила, что Балотелли весит 100 кг

"Брешиа" обновила профиль нападающего Марио Балотелли на официальном сайте клуба.
Soccer.ru 05:32
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