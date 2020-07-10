Происшествия
CT newsПродолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
Отмечается, что утром в городе Наро-Фоминск органами были задержаны двое болельщиков. Все найденное полицией при обыске было изъято. За инцидент с автобусом на фанатов возбудили уголовное дело согласно статье 213 Уголовного Кодекса Российской Федерации.
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Происшествия
На Сахалине задержали подозреваемых в убийстве восьмилетней девочки
Российская газета вчера в 23:02
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
УГИБДД по Липецкой области проведет проверку водителей автомобилей с номерными знаками стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), у которых должны быть соответствующие документы.
Тарантас Ньюс 05:11
Общество
Адвокатов по делу Ефремова привлекли к дисциплинарной ответственности
Против адвоката Михаила Ефремова Эльмана Пашаева и Александра Добровинского, который представляет пострадавшую в смертельном ДТП сторону, возбудили дисциплинарные дела из-за нарушения кодекса этики.
РИА Новости 07:05
Политика
Пушков прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков прокомментировал ситуацию с RT в странах Прибалтики.
RT на русском вчера в 12:07
Шоу-бизнес
Лиза Арзамасова прокомментировала свои отношения с Ильей Авербухом
Недавно в сети появились провокационные снимки 25-летней Елизаветы Арзамасовой, которая сидела за столом в кафе с 46-летним Ильей Авербухом.
RuNews24.ru 04:32
Политика
Кремль ответил на обвинения Жириновского в установлении неосталинизма
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения лидера ЛДПР Владимира Жириновского в установлении неосталинизма в России.
Lenta.ru 06:15
Политика
Кадыров обвинил спецслужбы в убийстве чеченского блогера в Австрии
Газета.Ru вчера в 03:52
Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Политика
На Украине обнародовали запись разговора Порошенко и Путина
Депутат украинской Рады Андрей Деркач обнародовал новые аудиозаписи диалога Порошенко с Байденом и разговора экс-президента с Путиным, который состоялся в апреле 2015 года.
Время Пресс вчера в 09:39
Экономика
ВТБ зафиксировал возвращение трат россиян к уровню до пандемии
Россияне возобновили покупки по некоторым группам товаров в том же объеме, что был зафиксирован до пандемии коронавируса.
РБК 07:12
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Коммерсантъ 06:45
Наука
У переболевших COVID-19 появились длительные сбои иммунитета
Снижение уровня лимфоцитов в крови, которое может носить как временный, так и длительный характер, является типичным симптомом у пациентов с коронавирусной инфекцией.
Российская газета 00:25
Армия и оружие
За «Панцири» отомстили на «Ястребах»: Турция «зализывает рану» в Ливии
При атаке были ликвидированы зенитные ракетные комплексы MIM-23 Hawk, произведенных в Соединенных Штатах и принадлежащие Турции.
Evo-rus.com 07:11
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
В Магадане мужчину и женщину осудили за изнасилование племянников
Российская газета 03:14
Политика
МИД РФ заявил о возможности заключения мирного договора с Японией
Россия может заключить с Японией полноценный мирный договор, но в настоящее время ответа из Токио нет.
Экономика сегодня 05:38
Общество
На Украине нашли обладательницу самого большого размера груди
Уроженку города Лубны Полтавской области Украины Милу Кузнецову, у которой 13-й размер груди, официально признали обладательницей самого большого натурального бюста в стране, свидетельство о рекорде девушка опубликовала в инстаграме.
РИА Новости 05:55
Общество
В Лондоне перенесли заседание суда по делу об экстрадиции Тинькова
Техническое заседание Вестминстерского магистратского суда в Лондоне по делу об экстрадиции в США российского бизнесмена Олега Тинькова, запланированное на 13 июля, перенесено на 31 июля, сообщил РИА Новости официальный представитель суда.
РИА Новости 07:29
Происшествия
Актриса из сериала «Хор» пропала на озере в Калифорнии
Как сообщает телеканал CNN, 33-летняя звезда сериала «Хор» пропала без вести вечером 8 июля во время прогулки по озеру Пиру в американском штате Калифорния.
REGNUM вчера в 07:34
Происшествия
В подмосковной Рузе ликвидируют последствия прорыва дамбы
В Рузе уже сегодня откроют пострадавший после прорыва дамбы участок Волоколамского шоссе. Об этом сообщают власти Подмосковья.
Вести.Ru вчера в 23:25
Экономика
В России предложили деноминацию рубля
Руководитель информационно-аналитического центра "Альпари" Александр Разуваев выступил с идеей деноминации российской валюты в 100 раз, пишут "Ведомости".
Газета.Ru 05:13
Футбол
Состоялась жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы
Ньон, Швейцария, 10 июля 2020, 14:33 — REGNUM Жеребьёвка четвертьфиналов Лиги Европы сезона 2019/20 состоялась в штаб-квартире Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в швейцарском Ньоне.
REGNUM 07:33
Происшествия
Двое начальников нижегородской ФСИН задержаны за превышение полномочий
Заместителя начальника ГУ ФСИН по Нижегородской области Евгения Сычева и начальника отдела организации оплаты труда Степана Вахонина задержали по подозрению в превышении должностных полномочий.
Известия 07:07
Путешествия
Отдыхающие на переполненных курортах России взмолились об открытии Турции
Российские туроператоры поделились впечатлениями своих клиентов, которые в текущем сезоне отправились отдыхать на переполненные туристами на фоне пандемии коронавируса курорты России.
Lenta.ru 05:23
Политика
В Кремле порадовались возобновлению свободной работы Telegram в России
На следующий день Дуров заявил, что скорость работы мобильных приложений мессенджера вырастет после его разблокировки в России.
Известия 06:18
Политика
Медведев обеспокоен случаями бубонной чумы у российской границы
Случаи заражения бубонной чумой в Монголии и Китае вызывают беспокойство, заявил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о мерах по активизации международного взаимодействия по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией и другими эпидемиологическими заболеваниями.
РИА Новости 06:46
Футбол
«Брешиа» сообщила, что Балотелли весит 100 кг
"Брешиа" обновила профиль нападающего Марио Балотелли на официальном сайте клуба.
Soccer.ru 05:32