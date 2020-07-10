Происшествия

Soccer.ruSoccer.ruПродолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

Полиция продолжает обыски у болельщиков "Спартака" по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал OFNEWS.Один из подписчиков заявляет:Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах Спартаковского автобуса в Тулу.
Читать в источнике
Комментировать1

Подробнее о событии

Полиция снова задержала болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Спорт-Экспресс04:13

Полиция продолжает задерживать болельщиков «Спартака» по делу о проводах команды в Тулу

Sport24.ru03:42

Источник: у фанатов «Спартака» продолжились обыски, задержано два человека

Чемпионат02:37

Двух фанатов «Спартака» задержали за участие в акции перед матчем с «Арсеналом»

Евро-футбол.ру03:23

Продолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали

Soccer.ru02:58

Полиция продолжает задерживать фанатов «Спартака», провожавших команду в Тулу

Нева Спорт02:52

Источник: после обысков у фанатов «Спартака» задержано еще два человека

Газета.Ru03:31
Показать все источники
Автоматически обработаны 7254 источника, обновлено в 04:36, Ашберн
Политика

Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала

ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
2,3K
Футбол

L’Equipe: Матч «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Общество

В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса

России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
2K
Общество

Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами

Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
1,3K
Общество

В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября

РИА Новости 08 июля в 09:38
3,4K
Общество

Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
4
Общество

Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса

В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
563
Биатлон

Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ

Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия

На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса

В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
2,3K
Футбол

Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»

Татар-информ вчера в 16:28
Игры

Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games

Sony готовится к запуску своей консоли нового поколения PlayStation 5. Производитель уже показал дизайн приставки, а также огласил список игр, в которые можно будет играть сразу после релиза консоли.
ITZine.ru 02:50
13
Происшествия

В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника

В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс вчера в 04:21
1
Происшествия

Следствие просит арестовать губернатора Хабаровского края Фургала

РИА Новости 02:53
204
Общество

Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%

Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
255
Происшествия

Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один

Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
131
Политика

Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам

Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
741
Армия и оружие

США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35

США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
11
Армия и оружие

В Британии заявили о военном «предупреждении» России

Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
271
Энергетика

МЭА: спрос на нефть в 2020 году упадет выше 8 млн баррелей нефти

Спрос на нефть в 2020 году упадет на 8,1 млн баррелей в сутки, что является самым большим показателем в истории, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), 10 июля опубликованном пресс-службой организации.
ИА Красная Весна 04:25
Происшествия

С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep

Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
120
Происшествия

На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки

По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
195
Общество

Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания

Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
7
Происшествия

Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей

Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку, в которой извинился перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
37
Происшествия

Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны

Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
144
Происшествия

Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане

В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
296
Экономика

Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня

Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
160
Происшествия

Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
14
Шоу-бизнес

Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным

Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
9
Общество

В работе «Мегафона» и Yota произошел сбой

Пользователей оператора Yota в основном не устраивает работа интернета.
Российская газета 04:27
27
Общество

В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани

«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29
33
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Спартак
Российский футбольный клуб
Советский и российский профессиональный футбольный клуб из Москвы, основан 18 апреля 1922 года. Самый популярный российский клуб по исследованию «Яндекса», один из самых популярных футбольных клубов страны по исследованию ВЦИОМ. Входит в топ-20 самых популярных клубов Европы.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Тула
Город в России
Город в России, административный центр Тульской области и городского округа город Тула. Город-Герой. Тула расположена на севере Среднерусской возвышенности на берегу реки Упы в 193 км к югу от Москвы. Протяжённость города с севера на юг - 30 км, с запада на восток - 25 км.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное