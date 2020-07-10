Происшествия
Soccer.ruПродолжаются обыски у фанатов «Спартака», двоих задержали
Полиция продолжает обыски у болельщиков "Спартака" по делу о проводах команды в Тулу на игру 23-го тура РПЛ с «Арсеналом». Об этом сообщает телеграм-канал OFNEWS.Один из подписчиков заявляет:Сегодня продолжились обыски и задержания по делу о проводах Спартаковского автобуса в Тулу.
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Политика
Жириновский пригрозил выходом ЛДПР из Госдумы из-за задержания Фургала
ИжевскИнфо.РУ вчера в 06:48
Футбол
L’Equipe: Матч «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине
Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» — «Лион» пройдет в Турине.
Спорт-Экспресс вчера в 11:19
Общество
В ВОЗ допустили возвращение ограничений в России из-за коронавируса
России, вероятно, придется снова ввести ограничительные меры из-за коронавируса, если жители страны не будут соблюдать социальное дистанцирование и носить маски в общественных местах.
Российская газета вчера в 22:57
Общество
Роспотребнадзор предлагает возобновить авиасообщение с 13 странами
Отмечается, что первый перечь стран, в которые можно будет летать, подготовят Роспотребнадзор, Росавиация и МИД, после чего предложат его правительству.
Газета.Ru вчера в 13:30
Общество
В Минпросвещения отменили традиционные школьные линейки 1 сентября
РИА Новости 08 июля в 09:38
Общество
Глава СВР Нарышкин прокомментировал дело Сафронова
Иван Сафронов арестован до 6 сентября по делу о госизмене (ст. 275 УК РФ).
Коммерсантъ 04:25
Общество
Началась финальная стадия испытаний российской вакцины от коронавируса
В России приступили к финальной стадии клинических испытаний вакцины от коронавируса.
Газета.Ru 03:56
Биатлон
Драчев покинул пост президента Союза биатлонистов РФ
Владимир Драчев ушел с поста президента Союза биатлонистов России. Официальное заявление опубликовано на сайте Союза биатлонистов.
BFM.ru 03:01
Происшествия
На Кубани за сутки подтвердилось 66 случаев коронавируса
В Краснодарском крае за последние сутки подтвердилось 66 новых случаев коронавирусной инфекции, выписана из больниц в связи с выздоровлением 62 пациента, сообщает портал Стопкоронавирус.рф Заболели 39 женщин и 27 мужчин, возраст самого старшего пациента – 85 лет, самого юного – 10 месяцев.
Деловая газета. Юг 04:21
Футбол
Леонид Слуцкий: «Рубин» по делу победил «Краснодар»
Татар-информ вчера в 16:28
Игры
Sony инвестирует 250 миллионов долларов в Epic Games
Sony готовится к запуску своей консоли нового поколения PlayStation 5. Производитель уже показал дизайн приставки, а также огласил список игр, в которые можно будет играть сразу после релиза консоли.
ITZine.ru 02:50
Происшествия
В регионе коронавирусом заболели ещё два школьника
В Калининградской области за сутки выявили 14 случаев COVID-19.
Клопс вчера в 04:21
Общество
Смертность в июне в Петербурге выросла на 55%
Смертность в июне 2019 года в Петербурге Kzags.gov.spb.ru До мая колебания месячной смертности прошлого и нынешнего годов были не столь заметными: в марте 2019 года скончались 5116 человек, в марте 2020 года — 5094 человека; в апреле 2019 года умерли 5207 человек, в апреле 2020 года — 5303 человека.
REGNUM вчера в 12:25
Происшествия
Убитый в Башкирии ветеран Великой Отечественной войны жил один
Столетний ветеран Великой Отечественной войны, найденный убитым в собственном доме в Башкирии, проживал один и мог самостоятельно себя обслуживать, рассказал РИА Новости источник в следственных органах региона.
РИА Новости 03:08
Политика
Пушков предложил запретить въезд в Россию нелояльным артистам
Зарубежным артистам, высказывающимся враждебно в адрес России, следует запретить въезд в страну.
Газета.Ru 03:36
Армия и оружие
США одобрили продажу Японии 105 самолетов F-35
США одобрили продажу Японии 105 истребителей пятого поколения F-35 на сумму более 23 миллиардов долларов.
Lenta.ru 02:23
Армия и оружие
В Британии заявили о военном «предупреждении» России
Великобритания направила атомную подводную лодку HMS Trenchant в Арктику для участия в военных учениях в качестве четкого "предупреждения" президенту России Владимиру Путину на фоне усиления российского флота, пишет британское издание Daily Express.
Газета.Ru вчера в 15:34
Энергетика
МЭА: спрос на нефть в 2020 году упадет выше 8 млн баррелей нефти
Спрос на нефть в 2020 году упадет на 8,1 млн баррелей в сутки, что является самым большим показателем в истории, говорится в отчете Международного энергетического агентства (МЭА), 10 июля опубликованном пресс-службой организации.
ИА Красная Весна 04:25
Происшествия
С Ефремова взыскали 117 тысяч рублей неоплаченного налога за Jeep
Мировой суд Хамовнического района постановил взыскать с актера Михаила Ефремова свыше 117 тысяч рублей: это налоговая задолженность за Jeep, на котором он попал в ДТП 8 июня.
Российская газета 03:38
Происшествия
На Сахалине задержаны подозреваемые в убийстве восьмилетней девочки
По делу об убийстве восьмилетней девочки на Сахалине были задержаны мужчина и женщина.
Газета.Ru вчера в 22:41
Общество
Бывшего вице-мэра Челябинской области досрочно освободили от наказания
Суд удовлетворил прошение бывшего вице-мэра Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за взятки и мошенничество, о досрочном освобождении.
РБК 04:30
Происшествия
Мэр Сеула в предсмертной записке извинился перед всеми людьми и семьей
Мэр Сеула Пак Вон Сун, которого минувшей ночью нашли мертвым, оставил предсмертную записку, в которой извинился перед семьей и всеми людьми, сообщает агентство Ренхап.
РИА Новости 00:18
Происшествия
Капитан ФСБ получила условный срок за разглашение гостайны
Суд в Петербурге приговорил к трем годам заключения условно сотрудницу ФСБ России за разглашение государственной тайны постороннему, сообщает в четверг объединенная пресс-служба городских судов.
РИА Новости вчера в 10:10
Происшествия
Затонувшее судно с тысячами Hyundai и Kia решено утопить в океане
В начале осени прошлого года грузовое судно MV Golden Ray с автомобилями марок Hyundai и Kia вышло из порта Брансуик, но дойти до конечной точки ему было не суждено: корабль дал крена и перевернулся.
Российская газета 08 июля в 05:17
Экономика
Объем наличных денег в России вырос до рекордного уровня
Помимо активного ухода бизнеса в серые схемы росту денежной массы способствуют и россияне, получающие зарплаты в конвертах.
Ведомости вчера в 17:12
Происшествия
Банковские счета подозреваемого в госизмене Сафронова заблокировали
Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы «Роскосмоса» сообщили в мае.
Известия вчера в 18:21
Шоу-бизнес
Борис Корчевников встретил из роддома подругу с новорожденным
Актер и телеведущий Борис Корчевников в своем Instagram-аккаунте опубликовал фотографию, на которой он запечатлен с новорожденным ребенком на руках возле выписного отделения роддома.
Территория новостей вчера в 07:43
Общество
В работе «Мегафона» и Yota произошел сбой
Пользователей оператора Yota в основном не устраивает работа интернета.
Российская газета 04:27
Общество
В Петербурге 13 июля возобновят работу салоны красоты и бани
«С 13 июля возобновляется в полном объёме работа парикмахерских и салонов красоты (по предварительной записи), оказание банных услуг, а также некоторых бытовых услуг», — говорится в сообщении.
RT на русском вчера в 23:29