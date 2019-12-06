Экономика
РИА НовостиРумас назвал цену российского газа, на которую рассчитывает Минск
Премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика рассчитывает на цену российского природного газа на уровне Смоленской области плюс расходы на транспортировку. В этом году истекает договоренность о цене поставки российского газа в Белоруссию.
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Москва и Минск пока не могут согласовать шестнадцать вопросов в рамках интеграции
Эхо Москвы06 декабря в 02:31
Белоруссия ожидает цены на газ из России на уровне Смоленской области
RT на русском06 декабря в 03:44
Премьер Белоруссии заявил, что Минск хочет цену на газ на уровне Смоленской области
ТАСС06 декабря в 02:22
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
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Минск платит за газ $127 за тысячу кубов, а хочет платить $72 как Смоленск: узнали что имел в виду Сергей Румас
КП - Беларусь06 декабря в 09:23
Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 11:36, Ашберн
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