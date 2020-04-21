Общество
Газета.RuПродолжительность жизни в РФ достигла исторического максимума
В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума. Отмечается, что это связано с уменьшением смертности среди населения в трудоспособном возрасте.
Читать в источнике
Оценить1,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7158 источников, обновлено в 18:48, Ашберн
Экономика
Банк России обновил правила наличных расчетов
С 27 апреля вступают в силу новые правила наличных расчетов.
Главная книга 10:38
Здоровье
Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID
Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.
РБК 18:23
Здоровье
Коронавирус выявлен у пациентов и медиков онкодиспансера Белгорода
В медучреждении инфицированы COVID-19 18 пациентов и 9 медиков, подтвердил глава области в соцсетях.
Национальная служба новостей 12:21
Здоровье
Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету
Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад.
Петербургский дневник вчера в 12:24
Игры
Стартовый тираж ремейка Final Fantasy VII составил 3,5 млн копий
Игромания.ру 09:17
Общество
Суд отправил под арест 14 участников митинга во Владикавказе
RT на русском 15:10
Энергетика
Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI
Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля.
Российская газета 13:19
Экономика
В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов
Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск.
REGNUM 07:11
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Экономика
Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян
Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода.
БИЗНЕС Online 07:50
Армия и оружие
В ЮВО заявили, что дополнительные войска в Чечню не вводились
В пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) прокомментировали информацию о том, что жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе республики, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 07:05
Политика
США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца
Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:24
Авто
«Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет
19 апреля самая продаваемая модель «АвтоВАЗа» празднует свой полувековой юбилей — именно в этот день 1970 года с конвейера сошла первая «Копейка».
SpeedMe 19 апреля в 02:19
Общество
В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы
Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать».
NewInform вчера в 05:19
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Кино
Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза»
На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.
Вести Кузбасс 04:23
Здоровье
Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты
Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан.
Фонтанка.Ру 17:55
Общество
Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции
Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей.
РИА Новости 18:29
Технологии
Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры
Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры.
Astera вчера в 08:02
Общество
Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам
Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса.
Дождь вчера в 09:11
Общество
Миру предсказали голод библейского масштаба
Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Дэвид Бизли предрек миру голод билейского масштаба.
Lenta.ru 17:17
Политика
Лукашенко призвал граждан доверять данным властей о COVID-19
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны доверять информации, которую предоставляют власти о распространении коронавируса COVID-19.
РИА Новости 09:26
Религия
Патриарх Кирилл попросил отсрочку по коммунальным платежам
Патриарх Кирилл написал письмо премьер-министру Михаилу Мишустину и попросил его дать церквям отсрочку по коммунальным платежам.
Политсовет 08:46
Политика
Путин оценил меры по борьбе с коронавирусом в Приморье
Медицинское оборудование для лечения коронавирусных больных может и не потребоваться в большом объеме, но оно должно быть, заявил президент Рф Владимир Путин на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко.
РИА Новости 07:46
Энергетика
Цена на нефть Brent опустилась ниже $23
Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов.
Московский Комсомолец 03:59
Общество
В Москве скончались 28 пациентов с коронавирусом
В Москве скончались 28 пациентов с диагностированной пневмонией и положительным тестом на коронавирусную инфекцию.
Российская газета 17:44
Общество
В Британии начнут испытания вакцины от коронавируса на людях
Напомним, ранее директор Дженнеровского института в Оксфорде Адриан Хилл сообщил, что на этой недели должно Великобритания должна запустить производство вакцины от коронавируса COVID-19 без клинических испытаний.
Комсомольская правда 12:51
Наука
Создан сверхлегкий наноматериал, который прочнее и тверже алмаза
По своим характеристикам новый материал фактически приближается к максимальной теоретической жесткости и прочности материалов данного типа – к так называемым верхним границам Хашина-Штрикмана и Сюке.
Популярная механика 13:45