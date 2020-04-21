В Минздраве рассказали, что в 2019 году продолжительность жизни в России составила 73,4 года, достигнув своего исторического максимума. Отмечается, что это связано с уменьшением смертности среди населения в трудоспособном возрасте.

Здоровье Обвинивший главврача медик из Петербурга заявил о подтвердившемся COVID Ранее медик записал видеообращение, в котором попросил считать виновным в своем возможном заражении главного врача больницы, которая, по словам Саяпина, ничего не сделала для защиты медперсонала от коронавируса.

Здоровье Глава Минздрава прогнозирует спад эпидемии коронавируса к лету Глава Минздрава выразил надежду на то, что уже к лету этого года ситуация начнет меняться в лучшую сторону и эпидемия пойдет на спад. 817

Энергетика Новак объяснил сокрушительный обвал цен на нефть WTI Глава Минэнерго России Александр Новак сделал заявление о сокрушительном обвале цен на американскую нефть WTI, произошедшем в ночь с 20 на 21 апреля. 630

Экономика В России могут остановить выпуск ряда жизненно важных препаратов Москва, 21 апреля 2020, 14:11 — REGNUM Нерентабельность производства некоторых жизненно важных препаратов (ЖНВЛП) в сочетании с девальвацией рубля и удорожанием импорта на фоне пандемии может вынудить крупнейших отечественных производителей остановить их выпуск. 2,2K

Экономика Греф прокомментировал возможность изъятия вкладов россиян Глава Сбербанка Герман Греф заявил, что изъятие государством банковских вкладов россиян невозможно, для такого нет никакого повода. 491

Политика США приостанавливают прием иммигрантов на два месяца Американский президент Дональд Трамп заявил, что 22 апреля выпустит указ о временном запрете на прием иммигрантов на 60 дней из-за негативных экономических последствий пандемии коронавируса, передает ТАСС.

Авто «Копейке» ВАЗ-2101 исполнилось 50 лет 19 апреля самая продаваемая модель «АвтоВАЗа» празднует свой полувековой юбилей — именно в этот день 1970 года с конвейера сошла первая «Копейка». 58

Общество В Совфеде призвали уволить чиновницу, предложившую врачам шить бахилы Ранее сообщалось, что заместитель Министра здравоохранения Краснодарского края Валентина Игнатенко во время онлайн-конференции предложила врачам «не ждать манны небесной», а нашить себе бахил самостоятельно или привлечь к этому санитарок, которые «сидят дома и им нечего делать». 3,8K

Кино Кузбассовцы поделились мнением о сериале «Зулейха открывает глаза» На телеканале "Россия-1" сразу после вечерней программы новостей фильм "Зулейха открывает глаза". Это экранизация книги Гузели Яхиной.

Здоровье Пострадавших от домашнего насилия просят не наказывать за нарушение изоляции. Принятия мер срочной помощи требуют депутаты Авторы законопроекта о домашнем насилии предлагают как можно скорее создать убежище для пострадавших, куда возможно будет прийти даже без регистрации, создать координационные центры, которые помогут людям получить медицинскую, психологическую и юридическую помощь, а также обязать полицию незамедлительно реагировать на жалобы горожан. 1

Общество Верховный суд разъяснил порядок наказания нарушителей самоизоляции Нормы КоАП Согласно части 2 статьи 6.3, нарушения санитарных правил в период ЧС или при угрозе распространения заболеваний наказываются штрафом: на граждан — от 15 тысяч до 40 тысяч рублей, на должностных лиц — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на ИП — от 50 тысяч до 150 тысяч рублей, на юрлиц — от 200 тысяч до 500 тысяч рублей. 366

Технологии Каждое второе банковское приложение могут взломать хакеры Как сообщили в понедельник «РИА Новости», ссылаясь на данные исследования компании Positive Technologies, 50% мобильных банковских приложений без особого труда способны взломать хакеры. 37

Общество Навальный запустил петицию с требованием прямых выплат россиянам Политик Алексей Навальный в рамках кампании «5 шагов для России» потребовал от государства прямых выплат гражданам и бизнесу в период пандемии коронавируса. 138

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Энергетика Цена на нефть Brent опустилась ниже $23 Падение цены на нефть марки Brent ускорилось на 10%, стоимость сейчас составляет менее 23 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов. 223

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