Общество
ИзвестияПродолжительность жизни в России достигла исторического максимума
Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны во вторник, 21 апреля.
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Происшествия
Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки
Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
Экономика
Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги
Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
Здоровье
Какие районы Ульяновской области занял коронавирус
К трем больным людям из Цильнинского района прибавился еще один заразившийся. В Чердаклинском районе зафиксировали один случай.
Первый ульяновский портал вчера в 09:10
Политика
США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР
Вести.Ru вчера в 23:55
Общество
В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России
Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
Общество
В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ
"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
Экономика
Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса
Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
Шоу-бизнес
Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки
Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
Финансы
Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах
Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
Футбол
УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон
«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:02
Политика
Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной
Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
Общество
В Тульской области начинается тестирование пропускного режима
22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
Экономика
Уровень индексации тарифов ЖКХ предложили заморозить в России
В Госдуме предложили правительству рассмотреть вопрос о временной заморозке уровня индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оставив их на уровне 2019 года, сообщает RT.
Izhlife 06:23
Общество
РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники
Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
Религия
Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин
"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
Армия и оружие
США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35
РИА Новости 19 апреля в 20:15
Происшествия
На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом
В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
Происшествия
В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора
Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
Экономика
Путин поручил выделить средства на развитие Калининградской области
Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову к 2022 году предусмотреть финансирование подпрограммы социально-экономического развития Калининградской области в полном объеме.
РИА Новости 10:17
Общество
Раскрыт порядок контроля за всеми болеющими ОРВИ в Москве
Порядок контроля раскрыл глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов, передает РИА Новости.
Lenta.ru 10:33
Авто
АвтоВАЗ начал снимать машины с гарантии
С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей . Машину забрать в дилерском центре или заказать доставку на дом.
Авторамблер вчера в 13:05
Экономика
АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам
В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
Общество
Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу
Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
Здоровье
Медики рассказали, как отличить простуду от коронавируса
Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, - отметил руководитель пульмонологического центра на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
Pro Город Киров 10:30
Футбол
Лукаку: почти все игроки «Интера» испытывали симптомы коронавируса
Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о том, что почти все футболисты команды испытывали симптомы коронавирусной инфекции, передает Football Italia .
Газета.Ru 10:19
Общество
Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу
Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
Здоровье
В Златоусте Челябинской области два медика заразились коронавирусом
Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о двух медработниках из Златоуста, у которых после контакта с больными пневмонией был диагностирован COVID-19.
RuNews24.ru 08:51
Общество
Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде
Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 19 апреля в 23:17