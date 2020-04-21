Общество

ИзвестияИзвестияПродолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Ожидаемая продолжительность жизни в России в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года. Об этом сообщило Министерство здравоохранения страны во вторник, 21 апреля.
Читать в источнике
Комментировать500

Подробнее о событии

Минздрав сообщил о росте продолжительности жизни до рекордного уровня

РБК09:36

Продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

Известия08:37

Как менялась продолжительность жизни в России

ТАСС10:07

Минздрав сообщил о рекордной продолжительности жизни россиян

Национальная служба новостей08:55

Минздрав: Ожидаемая продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Агентство Москва08:39

Средняя продолжительность жизни в России составила 73,4 года

RT на русском09:11

Средняя продолжительность жизни в России достигла исторического максимума

РИА Новости09:13
Показать все источники
Автоматически обработаны 7154 источника, обновлено в 11:10, Ашберн
Кино

Премьеру нового «Бэтмена» перенесли из-за коронавируса

ТАСС 00:00
14
Происшествия

Тела двоих школьников нашли в подъезде московской многоэтажки

Всю ночь родители разыскивали пропавших, но нашли их соседи старшего из друзей — тела подростков около 10 часов утра обнаружили на площадке между пятым и шестым этажами.
Вести.Ru 10:18
Экономика

Греф заявил, что у России нет возможности раздавать гражданам деньги

Ранее глава Банка России Эльвира Набиуллина отмечала, что прямые выплаты населению актуальны как мера социальной поддержки, но не как инструмент денежно-кредитной политики.
ТАСС 10:37
2,6K
Здоровье

Какие районы Ульяновской области занял коронавирус

К трем больным людям из Цильнинского района прибавился еще один заразившийся. В Чердаклинском районе зафиксировали один случай.
Первый ульяновский портал вчера в 09:10
72
Политика

США изучают разведданные об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

Вести.Ru вчера в 23:55
387
Общество

В Сбербанке спрогнозировали пик коронавируса в России

Пик эпидемии коронавируса в России наступит с 5 по 10 мая, заявил Герман Греф в интервью, которое транслировал "Сбербанк TV".
РИА Новости 08:22
1,5K
Общество

В Минпросвещения рассказали, как выпускники будут сдавать ЕГЭ

"ЕГЭ для 11-х классов планируется провести в очном формате в школах, в которых непосредственно учатся экзаменуемые, в небольших аудиториях", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 06:42
76
Экономика

Греф заявил об угрозе затяжного вирусного кризиса

Глава Сбербанка назвал реалистичным сценарий, при котором вирусный кризис продлится год-два, если, конечно, ранее не будут созданы вакцина или эффективное лекарство от COVID-19.
РБК 07:35
31
Шоу-бизнес

Мать Юлии Началовой опубликовала фото повзрослевшей внучки

Подписчики Таисии отметили, что Вера очень быстро меняется.
RuNews24.ru 05:10
6
Финансы

Греф рекомендовал россиянам хранить сбережения в нескольких валютах

Глава Сбербанка Герман Греф порекомендовал россиянам хранить накопления в "валютной корзине".
ТАСС 08:26
14
Футбол

УЕФА рекомендовал федерациям доиграть сезон

«Была озвучена настоятельная рекомендация доиграть сезон в высших дивизионах и национальных кубках, хотя УЕФА понимает, что могут быть исключительные случаи», — говорится в сообщении.
RT на русском 11:02
Политика

Песков назвал акцию протеста во Владикавказе незаконной

Прошедшая в центре Владикавказа акция протеста была незаконной и может иметь негативные последствия для эпидемиологической обстановки, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:41
3,3K
Общество

В Тульской области начинается тестирование пропускного режима

22 апреля начнётся тестирование пропускного режима, о дате его окончательного введения пока не сообщается.
АиФ Тула 06:30
95
Экономика

Уровень индексации тарифов ЖКХ предложили заморозить в России

В Госдуме предложили правительству рассмотреть вопрос о временной заморозке уровня индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги, оставив их на уровне 2019 года, сообщает RT.
Izhlife 06:23
79
Армия и оружие

Жители Чечни заметили федеральных военных в Надтеречном районе

Газета.Ru 06:09
1,5K
Общество

РБК узнал о планах продлить режим самоизоляции на майские праздники

Власти могут продлить режим самоизоляции на майские праздники, рабочие дни между праздниками объявят нерабочими, пишет РБК со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения вопроса.
Ведомости вчера в 12:43
5K
Религия

Умер настоятель Елоховского собора в Москве Александр Агейкин

"Отошел к Господу протоиерей Александр Агейкин, настоятель Богоявленского Елоховского кафедрального собора в Москве", - говорится в сообщении.
Газета.Ru 09:20
41
Армия и оружие

США заявили об опасном сближении своего самолета с российским Су-35

РИА Новости 19 апреля в 20:15
612
Происшествия

На Кубани выявлено 48 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 48 подтвержденных случаев COVID-19, по информации пресс-службы федерального Роспотребнадзора.
Российская газета 19 апреля в 04:37
440
Происшествия

В Якутии мужчина погиб при попытке сбежать из обсерватора

Мужчина, пытаясь убежать из обсерватора в Вилюйском районе Якутии, сорвался с третьего этажа и разбился насмерть.
ТАСС 09:00
30
Экономика

Путин поручил выделить средства на развитие Калининградской области

Президент РФ Владимир Путин поручил главе Минфина Антону Силуанову к 2022 году предусмотреть финансирование подпрограммы социально-экономического развития Калининградской области в полном объеме.
РИА Новости 10:17
Общество

Раскрыт порядок контроля за всеми болеющими ОРВИ в Москве

Порядок контроля раскрыл глава комиссии Мосгордумы по безопасности Кирилл Щитов, передает РИА Новости.
Lenta.ru 10:33
2
Авто

АвтоВАЗ начал снимать машины с гарантии

С 15 апреля АвтоВАЗ запустил систему онлайн-заказа автомобилей . Машину забрать в дилерском центре или заказать доставку на дом.
Авторамблер вчера в 13:05
131
Экономика

АСИ предлагает поднять пенсии и зарплаты бюджетникам

В АСИ считают, что как минимум около 10% студентов старших курсов - четвертого курса бакалавриата и магистратуры - могут быть трудоустроены в вузе, в котором обучаются.
ТАСС 19 апреля в 18:52
372
Общество

Кабмин просят скорректировать постановление о пособиях потерявшим работу

Согласно постановлению правительства, уволенным с 1 марта предоставляется пособие в размере 12 130 рублей и выплаты на каждого несовершеннолетнего ребёнка — 3000 рублей в месяц.
RT на русском вчера в 09:10
80
Здоровье

Медики рассказали, как отличить простуду от коронавируса

Коронавирусная инфекция зачастую выглядит как обычная простуда, но ее носитель может перестать ощущать запахи, - отметил руководитель пульмонологического центра на ютьюб-канале журналиста Максима Шевченко.
Pro Город Киров 10:30
303
Футбол

Лукаку: почти все игроки «Интера» испытывали симптомы коронавируса

Нападающий миланского "Интера" Ромелу Лукаку рассказал о том, что почти все футболисты команды испытывали симптомы коронавирусной инфекции, передает Football Italia .
Газета.Ru 10:19
Общество

Мэр российского города забыл выключить прямую трансляцию и обматерил помощницу

Мэр Геленджика Алексей Богадистов забыл выключить прямую трансляцию и обматерил свою помощницу в эфире.
Lenta.ru 09:42
12
Здоровье

В Златоусте Челябинской области два медика заразились коронавирусом

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт сообщила о двух медработниках из Златоуста, у которых после контакта с больными пневмонией был диагностирован COVID-19.
RuNews24.ru 08:51
7
Общество

Жителей Европейской России предупредили об аномально холодной погоде

Аномально холодная погода ожидается в европейской части России на следующей неделе, в то время как в Сибири воздух прогреется до 28 градусов, сообщает научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
ФАН 19 апреля в 23:17
52
Как работают Яндекс.Новости?
Главное