Общество

РИА НовостиРИА НовостиПродовольственные рынки Москвы и торговые сети продолжат работу

Все рынки Москвы, кроме продовольственных, будут закрыты, продовольственные рынки и крупные торговые сети продолжат работу, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Компании онлайн-торговли продолжат работать штатно в течение выходной недели

Вечерняя Москва13:51

Продовольственные рынки Москвы и торговые сети продолжат работу

РИА Новости04:05

Продовольственные рынки и продуктовые торговые сети Москвы продолжат работу

ТАСС05:09

Немерюк: Компании онлайн-торговли в Москве будут работать в обычном режиме на следующей неделе

Агентство Москва13:14

Торговые онлайн-компании в Москве будут работать в обычном режиме с 30 марта по 3 апреля

Москва 2413:50

Рынки и гипермаркеты будут открыты в Москве и в нерабочую неделю

Эхо Москвы12:30

Рынки и сетевые супермаркеты в Зеленограде продолжат работать

Зеленоград2409:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:04, Ашберн
Политика

La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Происшествия

В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв

Ведомости 11:31
Армия и оружие

Российские военные врачи прибыли в Бергамо

НТВ 02:39
Политика

Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Lenta.ru 13:19
Экономика

В Кремле разъяснили новый налог на вклады

Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Lenta.ru 05:55
Экономика

Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц

Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
РИА Новости вчера в 11:12
Общество

Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом

Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
REGNUM вчера в 13:43
Общество

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Lenta.ru 07:44
Шоу-бизнес

Задела за живое: Степаненко заставила сильно нервничать Петросяна

Evo-rus.com 08:41
Политика

Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца

России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Известия 09:19
Происшествия

На Кубе умер россиянин с коронавирусом

Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Ведомости 12:30
Политика

Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Газета.Ru вчера в 13:20
Происшествия

Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге

В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Известия 09:11
Авто

Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го

В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
News-24.ru вчера в 04:21
Общество

Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина

В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
РИА Новости 11:25
Происшествия

В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки

РИА Новости 08:42
Общество

Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США

Московский Комсомолец 03:22
Общество

В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом

Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус умерли в Москве.
ТАСС вчера в 12:43
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Evo-rus.com 08:19
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина

Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Известия Мордовии 08:08
Общество

В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное

26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Известия 05:13
Политика

Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 12:46
Здоровье

В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом

В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
РИА Новости вчера в 19:30
Кино

Звезда «Крокодила Данди» Марк Блум скончался от коронавируса

Американский актер Марк Блум, известный многим по фильмам "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди", умер после заражения новым типом коронавируса.
Московский Комсомолец 13:24
Общество

В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме

Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
РИА Новости 10:27
Общество

Раскрыта длина майских праздников после объявления выходной недели

Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, сообщает DEITA.
Deita.ru вчера в 21:15
Автоспорт

Берни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin

Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что вскоре к коллективу из Сильверстоуна присоединится Тото Вольфф, нынешний руководитель чемпионской команды Mercedes.
F1news.ru 11:55
Энергетика

«Газпром» ударил по конкурентам в Европе

Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Lenta.ru 02:15
Политика

Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса

Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
ForPost 11:41
Авто

Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены

Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 04:24
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Сергей Семёнович Собянин
Мэр Москвы
Российский государственный и политический деятель. Мэр Москвы с 21 октября 2010 года. 21 октября 2010 наделён полномочиями мэра Московской городской думой.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное