Общество
РИА НовостиПродовольственные рынки Москвы и торговые сети продолжат работу
Все рынки Москвы, кроме продовольственных, будут закрыты, продовольственные рынки и крупные торговые сети продолжат работу, сообщил РИА Новости глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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Политика
La Stampa упрекнула российских военных за помощь в борьбе с COVID
Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Происшествия
В Магнитогорске в жилом доме произошел взрыв
Политика
Зеленский выступил против VIP-палат для руководства Украины
Президент Украины Владимир Зеленский выступил против VIP-палат для первых лиц государства.
Экономика
В Кремле разъяснили новый налог на вклады
Песков обратил внимание, что в ходе обращения президент не говорил, что новые правила перестанут работать вместе с кризисом и вообще не называл срока окончания действия налога.
Экономика
Сбербанк введет комиссию на переводы свыше 50 тысяч рублей в месяц
Сбербанк с апреля начнет отменять традиционные комиссии на переводы между физическими лицами в пределах 50 тысяч рублей, но при превышении этого лимита клиентам придется заплатить один процент от перевода или оформить подписку.
Общество
Названы города Подмосковья, где выявили случаи заражения коронавирусом
Красногорск, 25 марта 2020, 20:43 — REGNUM Список городов с выявленными случаями заражения коронавирусом опубликован 25 марта пресс-службой Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом Московской области.
Общество
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус
У Льва Лещенко подтвердился коронавирус, его состояние оценивается как тяжелое. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в четверг, 26 марта.
Политика
Путин: Россия победит коронавирус раньше чем через два-три месяца
России может понадобиться меньше двух-трех месяцев для того, чтобы справиться с коронавирусом.
Происшествия
На Кубе умер россиянин с коронавирусом
Об одной гражданке России, заболевшей коронавирусом, стало известно только 26 марта. Ей 48 лет, она прилетела на Кубу 12 марта из Франции.
Политика
Путин перенес голосование по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал указ о переносе голосования по поправкам в Конституцию. Документ опубликован на сайте Кремля.
Происшествия
Трехлетняя девочка умерла в детсаду в Санкт-Петербурге
В детском саду Санкт-Петербурга обнаружили тело трехлетней девочки, возбуждено уголовное дело.
Авто
Озвучены последствия использования 92-го бензина вместо 95-го
В опубликованном на портале Cars.ru материале автомобильные специалисты ответили на интересующий всех автомобилистов вопрос о том, можно ли использовать бензин Аи-92 вместо Аи-95, чтобы сэкономить.
Общество
Свыше 500 россиян привлекли к ответственности за нарушение карантина
В России более пяти сотен человек привлекли к ответственности после нарушений карантина из-за коронавируса, сообщили в МВД.
Происшествия
В Шереметьево при погрузке потеряли золотые слитки
Общество
Навка рассказала о пугающей ситуации с коронавирусом в США
Общество
В Москве умерли два пожилых пациента с коронавирусом
Два пенсионера с положительным диагнозом на коронавирус умерли в Москве.
Политика
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса
России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса.
Общество
В России введут штрафы за нарушение карантина
Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.
Общество
В Москве введены новые меры против коронавируса. Главное
26 марта мэр столицы Сергей Собянин принял очередные превентивные меры для замедления распространения инфекции в городе.
Политика
Зеленский объявил о закрытии границы Украины для своих граждан
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с пятницы, 27 марта, границы страны будут закрыты, в том числе и для её граждан, в связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
Здоровье
В России готовятся к взрывному развитию ситуации с коронавирусом
В России готовятся к развитию ситуации с коронавирусом по типу ядерной реакции, заявил ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н. Ф. Гамалеи Минздрава профессор Николай Малышев в эфире шоу "60 минут" на канале "Россия 1".
Кино
Звезда «Крокодила Данди» Марк Блум скончался от коронавируса
Американский актер Марк Блум, известный многим по фильмам "Свидание вслепую" и "Крокодил Данди", умер после заражения новым типом коронавируса.
Общество
В Тамбове депутаты выписали премию мэру, застрявшей во Вьетнаме
Депутаты Тамбовской городской думы решили премировать застрявшую во Вьетнаме на фоне пандемии коронавируса главу города Наталию Макаревич, сообщил в четверг РИА Новости депутат заксобрания Артем Александров.
Общество
Раскрыта длина майских праздников после объявления выходной недели
Судьбу майских праздников раскрыл первый заместитель главы социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский, сообщает DEITA.
Автоспорт
Берни Экклстоун: Вольфф перейдёт в Aston Martin
Бывший глава менеджмента Формулы 1 Берни Экклстоун считает, что вскоре к коллективу из Сильверстоуна присоединится Тото Вольфф, нынешний руководитель чемпионской команды Mercedes.
Энергетика
«Газпром» ударил по конкурентам в Европе
Российская компания «Газпром» ударила по конкурентам в Европе, продавая дешевый газ.
Политика
Украина просит перемирия в Донбассе в связи с эпидемией коронавируса
Украина попросила о перемирии в Донбассе через ОБСЕ на время эпидемии коронавируса.
Авто
Обновленный Mitsubishi ASX получил российские цены
Компания Mitsubishi объявила о старте продаж обновленного кроссовера Mitsubishi ASX в России с апреля 2020 года.