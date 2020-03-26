Коронавирус

RT на русскомRT на русскомВ Москве из-за коронавируса закроют непродуктовые магазины

В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.
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Продовольственные рынки и продуктовые торговые сети Москвы продолжат работу

ТАСС05:09

Собянин рассказал о временном ограничении работы ресторанов и парков

Москва 2403:51

В Москве на неделю, с 28-го марта по 5 апреля, закроют рестораны, кафе, непродовольственные магазины и салоны красоты

Эхо Москвы06:02

В Москве до 5 апреля временно прекращается работа объектов розничной торговли, будут закрыты кафе и рестораны

Весьма03:35

В Москве закроют все непродуктовые магазины и парикмахерские

РБК04:15

В Москве на неделю закроют все магазины, кроме продуктовых и аптек

Интерфакс03:50

Собянин объявил о новых мерах по борьбе с коронавирусом

РИА Новости06:35
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Политика

На Украине заявили о необходимости попросить помощи у России

Украине следует просить помощи у России, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
РИА Новости вчера в 21:33
Политика

Владимир Путин перенес голосование по поправкам

Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.
Коммерсантъ вчера в 16:17
Политика

Итальянские СМИ раскритиковали помощь российских военных в борьбе с COVID

Итальянская газета La Stampa назвала "бесполезной" большую часть российских поставок для помощи в борьбе с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество

Число заразившихся коронавирусом в России выросло на 182 человека

Число заразившихся коронавирусом нового типа (Sars-Cov-2) в России выросло на 182 человека.
Газета.Ru 06:27
Общество

В ВОЗ оценили меры России против коронавируса

«Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.
Известия 07:00
Политика

Путин: Россия может победить эпидемию даже быстрее, чем за три месяца

Коронавирус в России можно побороть даже раньше, через три месяца, заявил президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 07:17
Происшествия

Грузчики в Шереметьево потеряли золотые слитки на 57,9 млн рублей

Грузчики в московском аэропорту Шереметьево потеряли золотые слитки общей стоимостью 57,9 млн рублей.
Известия 06:33
Кино

«Джентльмены» стали самым кассовым фильмом Гая Ричи в России

Фильм «Джентльмены» британца Гая Ричи стал самой кассовой киноработой режиссёра в России.
News.ru 05:16
Экономика

«Сбербанк» вводит комиссию за переводы от 50 000 рублей в месяц

Внутренние переводы физических лиц в Сбербанке станут платными для сумм свыше 50 тысяч рублей за один месяц.
ТИА вчера в 11:48
Политика

Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок

"Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма", - сказали в министерстве.
ТАСС 07:26
Политика

Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам

Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.
РИА Новости 06:54
Общество

Алтайский министр соцзащиты улетела отдыхать в Таиланд

Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в разгар пандемии решила провести отпуск В Таиланде.
Российская газета 07:28
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Инна Макарова

Инна Макарова – актриса известная по фильму «Девчата» скончалась на 93-м году жизни.
МордовМедиа вчера в 14:28
Политика

Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам

Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.
РБК 07:40
Общество

Путин предложил выплачивать по 5 тысяч рублей на детей до трех лет

Президент России Владимир Путин в обращении к гражданам предложил выплачивать всем семьям, имеющим право на материнский капитал по 5 тыс. руб. на ребенка ежемесячно.
Газета.Ru вчера в 09:34
Транспорт

ГИБДД минимизирует контакты инспекторов с водителями из-за COVID-19

"Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях", - заявили в ведомстве.
Газета.Ru 05:42
Экономика

Песков объяснил идею о налоге в 13% с доходов по вкладам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил инициативу о налоге в 13% с доходов по вкладам.
Газета.Ru 07:34
Экономика

Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи

Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи.
РБК 06:09
Общество

Стало известно о переводе Лещенко в реанимацию больницы в Коммунарке

Народный артист РСФСР Лев Лещенко попал в реанимацию больницы для зараженных коронавирусом в Коммунарке.
Lenta.ru вчера в 14:22
Политика

Правительство хочет получить полномочия по введению режима ЧС в России

«Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.
Коммерсантъ 07:00
Политика

России предрекли новый статус в мире после пандемии коронавируса

Хорватское издание Advance предположило, что захлестнувшая мир пандемия коронавируса изменит статус некоторых стран.
Shraibikus News 04:53
Футбол

Игроки «Барселоны» отказались от понижения зарплаты из-за коронавируса

Футболисты «Барселоны» отказались от предложенного руководством сокращения зарплаты на 70 процентов в условиях пандемии коронавируса, сообщает As.
Спорт-Экспресс 06:42
Музыка

Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big»

Екатерина Варнава и Гудков сплясали под хит «Little big».
Evo-rus.com 04:25
Политика

Песков: визит Путина в медцентр в Коммунарке не был инсценировкой

ТАСС 06:10
Общество

Совфед исключил сокращение праздников после объявления выходной недели

Выходная неделя никак не скажется на графике майских и новогодних праздников, сообщил «РИА Новости» первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
Известия 01:01
Общество

В России введут штрафы за нарушение карантина из-за коронавируса

Правительство вводит штрафы для физических и юридических лиц, которые отказываются соблюдать введенные из-за COVID-19 правила.
РИА Новости 05:03
Культура

На 38-м году жизни умер актер Сергей Смирнов

МИР 24 вчера в 18:17
Волейбол

Алексей Вербов официально покинул казанский «Зенит»

Старший тренер казанского волейбольного клуба «Зенит» официально покинул клуб. Об этом сообщается на сайте клуба.
Казанские ведомости 05:55
Религия

РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений.
RT на русском 07:31
Происшествия

Под Владимиром задержан причастный к гибели псковских десантников

Правоохранительные органы задержали во Владимирской области бывшего боевика, причастного к гибели в 2000 году в Чечне 84 псковских десантников.
RT на русском 07:16
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