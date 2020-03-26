В Москве в нерабочую неделю, с 28 марта по 5 апреля, закроют большинство торговых точек, будут открыты только аптеки и магазины с товарами первой необходимости. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Политика Владимир Путин перенес голосование по поправкам Владимир Путин перенес голосование по поправкам В среду Владимир Путин обратился к нации по поводу эпидемии коронавируса COVID-19 и предложил, в частности, отложить на неопределенный срок общероссийское голосование по поправкам к Конституции, которое он сам ранее назначил своим указом на 22 апреля.

Общество В ВОЗ оценили меры России против коронавируса «Меры, которые Россия применяет от первого дня, когда у Всемирной организации здравоохранения появилась нотификация из Китая, что есть вирус новый, который вызывает тяжелую пневмонию, замечательные, потому что это не одна мера, а целый комплекс», — цитирует ее ТАСС.

Политика Джек Ма подарил Минобороны РФ более 1 млн медицинских масок "Самолетом ВКС России из Китая доставлено более 1 млн масок и 200 тыс. тест-систем для выявления коронавирусной инфекции, переданных в дар Минобороны России известным китайским предпринимателем, почетным членом Русского географического общества Джеком Ма", - сказали в министерстве.

Политика Российские военные в Бергамо помогут больным COVID-19 пенсионерам Российские военные прибыли в Италию для помощи в борьбе с COVID-19 по итогам переговоров президента Владимира Путина и премьера Джузеппе Конте.

Общество Алтайский министр соцзащиты улетела отдыхать в Таиланд Министр социальной защиты Алтайского края Наталья Оськина в разгар пандемии решила провести отпуск В Таиланде.

Шоу-бизнес Скончалась актриса Инна Макарова Инна Макарова – актриса известная по фильму «Девчата» скончалась на 93-м году жизни.

Политика Путин поддержал идею распространить на самозанятых ограничения по арестам Президент России Владимир Путин поддержал идею распространить на индивидуальных предпринимателей ограничения на заключение под стражу по экономическим делам, предусмотренные для бизнесменов.

Транспорт ГИБДД минимизирует контакты инспекторов с водителями из-за COVID-19 "Меры предполагают минимизацию личного общения в ходе предоставления государственных услуг по линии ГИБДД, надзора за дорожным движением, а также при рассмотрении дел об административных правонарушениях", - заявили в ведомстве.

Экономика Платежные сервисы попросили ЦБ разрешить открывать счета по видеосвязи Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов предлагает ввести для минимизации распространения коронавирусной инфекции идентификацию новых клиентов банков и их агентов по видеосвязи.

Политика Правительство хочет получить полномочия по введению режима ЧС в России «Предлагается наделить правительство РФ (координационный орган единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) правом на введение режимов повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ либо на ее части»,— говорится в пояснительной записке.

Общество Совфед исключил сокращение праздников после объявления выходной недели Выходная неделя никак не скажется на графике майских и новогодних праздников, сообщил «РИА Новости» первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.

Религия РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда сообщил, что РПЦ организует онлайн-трансляции богослужений.