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«Продуктовая сделка» снизит цены на продовольствие в мире

Подписанная в Стамбуле "продуктовая сделка" способствует снижению цен на продовольствие в мире, считает глава Ассоциации поставщиков зерновых культур Турции Гюльфем Эрен.
Finam.Ru
В прошлом году в РФ произвели 76 миллионов тонн зерна, а в этом году прогнозируется показатель в 88 миллионов тонн.
Радио Sputnik
"В случае организации безопасных поставок зерна из портов Украины и РФ, мировые цены, и без того имеющие тенденцию к снижению, начнут падать еще быстрее", - сказала Эрен в интервью агентству Anadolu.
Finam.Ru
Россия в пятницу подписала соглашения с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна.
ПРАЙМ

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