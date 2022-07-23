Finam.Ru«Продуктовая сделка» снизит цены на продовольствие в миреПодписанная в Стамбуле "продуктовая сделка" способствует снижению цен на продовольствие в мире, считает глава Ассоциации поставщиков зерновых культур Турции Гюльфем Эрен.Finam.RuВ прошлом году в РФ произвели 76 миллионов тонн зерна, а в этом году прогнозируется показатель в 88 миллионов тонн.Радио Sputnik"В случае организации безопасных поставок зерна из портов Украины и РФ, мировые цены, и без того имеющие тенденцию к снижению, начнут падать еще быстрее", - сказала Эрен в интервью агентству Anadolu.Finam.RuРоссия в пятницу подписала соглашения с ООН и Турцией о снятии ограничений на экспорт российских продуктов и о содействии вывозу украинского зерна.ПРАЙМЧитать далееСвернутьФАНФАНПрофильПолитическая ЭкспертизаПодробнее о событииЭксперт: «продуктовая сделка» поспособствует снижению цен на продовольствие в миреРадио Sputnikвчера в 08:07Турецкий эксперт Эрен: «продуктовая сделка» снизит мировые цены на продовольствиеПолитическая Экспертизавчера в 08:07«Продуктовая сделка» снизит цены на продовольствие в миреFinam.Ruвчера в 06:34Эксперт: договорённости в Стамбуле поспособствуют снижению цен на продовольствиеОреанда-Новостивчера в 07:53В Турции спрогнозировали падение мировых цен на продовольствие из-за «продуктовой сделки»Профильвчера в 07:17Турецкий эксперт Эрен считает, что «продуктовая сделка» снизит мировые цены на продовольствиеПРАЙМвчера в 06:37Эксперт из Турции предсказала снижение мировых цен по итогам «продуктовой сделки»ФАНвчера в 08:03Показать ещёОценить5Поделиться