Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.

с чего всё началось

За период с июля 2018 года по июль 2019-го доля продаж по промоакциям увеличилась только на два процента — с 49 до 51-го. При этом в прошлом году по сравнению с 2017-м она выросла на семь процентов. Продажи в натуральном выражении также замедлились.

Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

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