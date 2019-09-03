Экономика
Lenta.ruПродуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»
За период с июля 2018 года по июль 2019-го доля продаж по промоакциям увеличилась только на два процента — с 49 до 51-го. При этом в прошлом году по сравнению с 2017-м она выросла на семь процентов. Продажи в натуральном выражении также замедлились.
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с чего всё началось
Торговые сети отказываются от акций Отказ ритейла от излишних промоакций может сломить устойчивый тренд на розничном рынке. За июль 2018-го — июнь 2019 года доля промо в продажах выросла всего на 1 процентный пункт, до 53%, это самый медленный рост за пять лет.Коммерсантъвчера в 18:54
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Президент РПЛ Сергей Прядкин рассказал, что на собрании представителей клубов лиги обсуждалась реформа Кубка России, а также реализация прав на освещение российских турниров и ряда других вопросов.
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Два самолета столкнулись в Шереметьево
Два пассажирских самолета не смогли разъехаться в московском аэропорту Шереметьево. Об этом пишет сайт телеканала РЕН ТВ 3 сентября.
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В Киеве подрались бывший и новоизбранный депутаты Рады
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В пятницу состоится заседание ЦБ РФ, консенсус-прогноз сводится к тому, что регулятор снизит ставку до 7%, что ослабит позицию рубля относительно ведущих мировых валют.
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Командир Airbus 321 "Уральских авиалиний" Дамир Юсупов, который сумел посадить аварийный лайнер на кукурузном поле в Подмосковье, возвращается к работе.
Российская газета 07:46
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Обновленный iPhone XR протестировали в Geekbench
Новая модель смартфона от Apple iPhone 12,1, протестированная в бенчмарке, показала технические возможности долгожданного XR.
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Свердловские школьники планировали массовое убийство
В пресс-службе свердловского СУ СКР не стали комментировать "Уралинформбюро" эту информацию.
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В Забайкалье утонул военный инструктор в танке
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Газета.Ru 03:26
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Veon пересмотрел дивидендную политику
«Пересмотренная дивидендная политика Veon, которая начнет действовать с 2020 финансового года, ставит своей целью выплаты не менее 50% от свободного денежного потока за предыдущий год», — отмечает Veon.
Rambler News Service 03:54
Политика
Мутко обругал иркутского бизнес-омбудсмена за работу после паводка
Вице-премьер Виталий Мутко резко раскритиковал работу уполномоченного по правам предпринимателей в Иркутской области Андрея Капитонова, передают «Вести».
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Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
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Кремль: дата саммита «Нормандской четверки» пока не определена
По результатам берлинской встречи представителей стран-участников «Нормандской четверки», дата проведения саммита четверки не была определена, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 3 сентября журналистам.
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Путин раскритиковал Сбербанк за отказ в помощи пострадавшим от паводка
Life.ru вчера в 08:28
Происшествия
Суд вынес первый приговор по делу о беспорядках 27 июля в Москве
RT на русском 06:46
Политика
Лукашенко передали проект программы действий по интеграции с Россией
Проект программы действий по интеграции с Россией передали президенту Белоруссии Александру Лукашенко для дальнейшего одобрения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь премьер-министра республики Александра Исаева.
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Технологии
Veon будет покупать активы и технологии вне телекома
Телекоммуникационный холдинг Veon (материнская компания российского «Вымпелкома», владеет брендом «Билайн») обновил стратегию и планирует в ближайшие годы сосредоточиться на покупке активов и разработке технологий вне телекоммуникационной отрасли, говорится на сайте компании.
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Одним из авторов рассматриваемого нового закона является Леонид Левин (председатель комитета по информационной политике).
ГЛАС.RU 03:20
Политика
Посольство назвало неприемлемыми слова Джонсона о Второй мировой
Посольство России в Британии выпустило заявление, в котором резко осудило заявление премьера Бориса Джонсона касательно Второй мировой войны, передает РИА "Новости" Борис Джонсон в своем обращении высказался, что действия СССР в Польше в 1939 году не отличались от политики нацисткой Германии.
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Политика
Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Российская газета 04:07
Политика
Алексей Навальный назвал кандидатов для «Умного голосования»
Политик Алексей Навальный опубликовал на своем сайте список кандидатов для «Умного голосования» на выборах в Мосгордуму.
Ведомости 08:16
Происшествия
Оппозиционер Азар пожалуется в СКР на задержавших его полицейских
Журналист и депутат муниципального округа Хамовники Илья Азар собирается пожаловаться в московское управление Следственного комитета России (СКР) на полицейских, которые задержали его накануне.
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Общество
В Кузбассе закрыли детсад из-за радиоактивного газа
В одном из детских садов в Кемеровской области обнаружили превышенную концентрацию радиоактивного газа радона.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
РИА Новости 05:59