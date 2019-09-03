Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

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