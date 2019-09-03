Экономика

Lenta.ruLenta.ruПродуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

Доля промоакций в продажах товаров повседневного спроса в России выросла минимально за пять лет. Об этом говорится в результатах исследования компании Nielsen, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».
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Продуктовые сети в России решили продавать меньше товаров «по акции»

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Россияне «охотятся» на стиральный порошок и шоколад по промоакциям

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Исследование: россияне покупают по скидкам порошок и шоколадки

Телеканал 360°01:30

Промопроизводство замедлило рост

Коммерсантъвчера в 18:54
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Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:02, Вашингтон
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Комличенко не переходит в ЦСКА: «Млада Болеслав» отказала армейцам

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Штурмовик Су-25 разбился на Кавказе

На Северном Кавказе потерпел крушение двухместный штурмовик Су-25УБ.
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В «Батькивщине» не комментируют семейные обстоятельства Тимошенко

«В семье лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко произошло горе».
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В Москве задержан лидер Либертарианской партии Сергей Бойко

Отмечается, что Бойко не призывал участвовать в несогласованной акции оппозиции 31 августа, он лишь сделал репост записи со страницы Любови Соболь.
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Происшествия

В Белом море обнаружены два бесхозных радиоактивных понтона

В устье реки Верховки, впадающей в Белое море в Архангельской области, обнаружены два понтона, рядом с которыми отмечается высокий уровень радиации.
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Суд приговорил к двум годам колонии участника акции 27 июля в Москве

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Культура

Шутки с шоу Маслякова и «Уральских пельменей» попали под запрет

Михаил Шац решил не вмешиваться в спор членов жюри КВН Зрители, которые не попадут непосредственно в зал, не должны ознакомиться с шутками до того, как они выйдут в телеэфир.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
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МИД Украины исключил компромиссы с Донбассом

Президент Украины Зеленский пообещал завершить войну как можно быстрее и при этом не идти на неприемлемые компромиссы.
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Названы самые опасные города России

Наименее безопасным городом оказались Шахты в Ростовской области: город набрал лишь 4,5 балла - это на 2,3 балла меньше среднероссийского показателя.
Российская газета 05:56
Экономика

В России предложили изменить механизм выплат накопительных пенсий

ПФР предлагает пересмотреть механизм выплат пенсии и назначать накопительную пенсию только тем гражданам, у которых она будет выше 20% от федерального прожиточного минимума пенсионера на 2019 год — 8846 рублей.
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Прокуратуру попросили проверить задержание полицейскими Азара

Детский омбудсмен Москвы Евгений Бунимович попросил прокурора Москвы проверить действия полицейских, которые задержали журналиста и муниципального депутата Илью Азара и повезли его отделение, так что его двухлетняя дочь осталась одна в квартире с незапертой дверью.
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Гаджеты

Обновленный iPhone XR появился в Geekbench

Указанная в бенчмарке модель iPhone 12,1 с идентификатором N104AP, раскрыла технические характеристики нового XR.
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Кабмин выделил 4 млрд рублей на склад запчастей для самолётов SSJ-100

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Экономика

В России резко дешевеет пшено и дорожает гречка

Гендиректор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко заявил, что в последние недели на российском рынке круп наблюдается падение оптовых цен на пшено и рис.
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Учёные поведали пять самых больших вопросов о тёмной материи

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В Кремле анонсировали переговоры Путина с Додоном

РИА Новости 06:03
Экономика

Кипр досрочно погасил долг перед Россией

Долг был погашен досрочно по сниженной ставке. Ранее Россия может смягчить условия погашения Кипром кредита в размере €2,5 млрд.
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В Екатеринбурге изменили список площадок под строительство храма

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Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram рассказал, что они с супругой ждут второго ребенка.
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«Автомобилист» вернул Щемерова и Пилипенко в их прежние клубы

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Авто

Группа ГАЗ показала новую «Газель»

Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
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Муж Натальи Поклонской сообщил о расставании

Муж депутата Госдумы Натальи Поклонской, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека Иван Соловьев, раскрыл суть ее недавнего заявления о переменах в ее жизни, "о которых даже никто не догадывается".
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Автодорогу Моховая Падь — Белогорье перекроют из-за карантина по АЧС

С 4 сентября и до окончания карантина будет введен полный запрет на движение по дороге Моховая Падь — Белогорье, 31-й километр трассы «Благовещенск – Свободный – Белогорье», сообщает администрация Благовещенска.
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Политика

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от паводка

Сбербанк реструктурирует кредиты пострадавшим от наводнения в Иркутской области.
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В Москве умерла актриса Зинаида Славина

В Москве после продолжительной болезни скончалась актриса театра и кино Зинаида Славина.
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В горах Заполярья собака провела месяц рядом с погибшим хозяином

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Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
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Лукас Сантос прокомментировал переход в ЦСКА

Полузащитник Лукас Сантос поделился эмоциями после перехода в ЦСКА.
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