Общество

Lenta.ruLenta.ruПродукты из Китая запретили ввозить в Россию

Россельхознадзор запретил ввозить на территорию России посылки с животноводческой продукцией из Китая. Письмо о новых способах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней направили в территориальные подразделения службы, документ есть в распоряжении «Известий».
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с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известия16:01

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Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ru16:56

Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию

Эхо Москвы19:07

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°18:27

Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБК17:04

В РФ ввели запрет на ввоз мясных деликатесов из КНР

REGNUM19:43

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ru16:43

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известия16:05
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Бывший полицейский Денис Коновалов, обвиняемый по делу Ивана Голунова, признался, что подбросил журналисту наркотики, и сказал, что сделал это по указанию своего начальника Игоря Ляховца.
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В Конституции предложено закрепить неприкосновенность экс-президентов

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Названа дата выхода принца Гарри и Меган Маркл из королевской семьи

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Существует реальная опасного того, что Россия договорится западными странами о некоторых условиях, после чего Киев окажется в сфере влияния Москвы, заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире канала Ukrlife.
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