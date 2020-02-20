Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.

с чего всё началось

Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Россельхознадзора, направленное в территориальные подразделения ведомства, пишет газета «Известия».

В Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая

Политика Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.

Происшествия Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.

Армия и оружие Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.

Экономика Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.

Шоу-бизнес Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.

Шоу-бизнес Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.