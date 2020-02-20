Общество
Татар-информВ Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая
Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Россельхознадзора, направленное в территориальные подразделения ведомства, пишет газета «Известия».
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с чего всё началось
Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.Известиявчера в 16:01
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Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию
Эхо Москвывчера в 19:07
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