Общество

Татар-информТатар-информВ Россию запретили ввозить посылки с продуктами из Китая

Посылки с животноводческой продукцией из Китая запретили ввозить на территорию России. Об этом со ссылкой на соответствующее письмо Россельхознадзора, направленное в территориальные подразделения ведомства, пишет газета «Известия».
Читать в источнике
Комментировать32
с чего всё началось

Заразу видно: в Россию запретили ввоз посылок с деликатесами из КНР

Россельхознадзор запретил посылки с животноводческой продукцией из Китая. Служба направила в свои территориальные подразделения письмо о новых мерах борьбы с коронавирусом и африканской чумой свиней (документ есть у «Известий»). Под запретом в том числе товары в заводской упаковке.
Известиявчера в 16:01

Подробнее о событии

СМИ: в Россию запретили ввоз посылок с продуктами из Китая

РИА Новостивчера в 20:35

Продукты из Китая запретили ввозить в Россию

Lenta.ruвчера в 16:56

Россельхознадзор запретил ввоз в Россию мясных деликатесов из Китая

Телеканал 360°вчера в 18:27

Россельхознадзор запретил посылки с мясной продукцией из КНР

РБКвчера в 17:04

Колбаса, свиные ушки и куриные лапки в желе из Китая запрещены к ввозу в Россию

Эхо Москвывчера в 19:07

Россельхознадзор запретил ввоз посылок с деликатесами из Китая

URA.Ruвчера в 16:43

В России запретили ввоз мясных деликатесов из Китая

Известиявчера в 16:05
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Происшествия

Число жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти

Количество жертв стрельбы в немецком Ханау возросло до девяти человек. Об этом сообщила местная полиция.
Российская газета 00:50
Армия и оружие

Появилось видео инцидента с бронемашинами ВС РФ и США в Сирии

В сети разместили видео, вероятно, конфликта российских и американских военных в Сирии, на котором видно, что противостояние происходило между боевыми машинами сторон.
Газета.Ru 01:31
Происшествия

В Магадане самолет Ан-2 совершил жесткую посадку во время взлета

РИА Новости вчера в 19:43
Общество

Владелица Wildberries стала богатейшей россиянкой по версии Forbes

ТАСС 00:16
Политика

Путин сообщил, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра

Президент России Владимир Путин руководствовался личными и деловыми качествами Михаила Мишустина при принятии решения о назначении его на пост премьер-министра РФ.
REGNUM вчера в 18:50
Хоккей

Шайбы Панарина и Бучневича помогли «Рейнджерс» обыграть «Чикаго»

"Нью-Йорк Рейнджерс" обыграл "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
РИА Новости вчера в 23:30
Происшествия

Еще у двух россиян на лайнере Diamond Princess обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали коронавирус еще у двоих граждан России на круизном лайнере Diamond Princess, в ближайшее время их доставят в больницу, сообщает посольство РФ в Японии в четверг.
Интерфакс вчера в 23:32
Общество

Владимир Путин приехал к памятнику Анатолию Собчаку

Президент России Владимир Путин прибыл к памятнику Анатолию Собчаку на Васильевском острове.
АиФ Санкт-Петербург вчера в 06:32
Общество

ФСБ раскрыла крупную сеть подпольных оружейников в 19 регионах

Федеральная служба безопасности (ФСБ) пресекла деятельность крупной подпольной сети оружейников, охватившей 19 регионов России.
Известия 01:39
Общество

Лайнер с украинцами из Китая застрял в небе над Харьковской областью

Украина.ру 01:56
Общество

Российский сенатор пристыдил звезд из-за жалоб на маленькие пенсии

Lenta.ru вчера в 23:21
Армия и оружие

Эрдоган пригрозил новой операцией в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что военная операция в сирийском Идлибе является вопросом времени, передает турецкий телеканал NTV.
РБК вчера в 04:53
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля на 6,1% проиндексируют социальные пенсии, сообщила пресс-служба Минтруда со ссылкой на главу ведомства Антона Котякова.
Коммерсантъ вчера в 07:57
Происшествия

ГИБДД и приставы стали вылавливать злостных неплательщиков штрафов

РБК вчера в 22:43
Экономика

Кудрин уточнил объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год

Глава Счётной палаты России Алексей Кудрин заявил, что объём неисполненных расходов бюджета за 2019 год стал рекордным и составил, по последним данным, 1,122 трлн рублей.
RT на русском вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Сын Екатерины Семеновой перенес инсульт

Сын певицы Екатерины Семеновой Иван Батурин перенес инсульт. Об этом «360» сообщил собеседник в экстренных службах.
Рамблер вчера в 02:22
Шоу-бизнес

Как выглядит после четвертого кесарева, показала Оксана Самойлова

Privet-Rostov.ru вчера в 23:52
Общество

Песков не комментирует решение о выплате Россией 50 млрд по делу ЮКОСа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать решение Апелляционного суда Гааги, обязавшего Россию выплатить более 50 миллиардов долларов бывшим акционерам ЮКОСа.
РЕН ТВ 18 февраля в 04:51
Шоу-бизнес

Алсу призналась, что покупала голоса на шоу «Голос»

Paparazzi.ru вчера в 07:15
Политика

Мишустин освободил от должности замминистра труда и социальной защиты

«Освободить Петрову Светлану Валентиновну от должности заместителя министра труда и социальной защиты Российской Федерации», — говорится в документе.
RT на русском вчера в 09:26
Шоу-бизнес

Сын Елены Яковлевой продемонстрировал лицо без татуировок

Чудеса макияжа: сын Елены Яковлевы впервые предстал перед публикой без единой татуировки на лице.
ToDay News Ufa вчера в 17:36
Армия и оружие

Украинские военные покинули опорный пункт в Донбассе

Коммерсантъ вчера в 14:35
Общество

Шепелев обратился к зрителям после ухода с Первого канала

Телеведущий Дмитрий Шепелев призвал поклонников не волноваться из-за его ухода с Первого канала.
РИА Новости вчера в 07:10
Шоу-бизнес

Алла Пугачева ответила на критику Михаила Муромова

Народная артистка СССР Алла Пугачева в резкой форме ответила певцу Михаилу Муромову на критику в свой адрес, назвав его неудачником.
Газета.Ru 18 февраля в 12:49
Здоровье

Семью, собирающую 160 млн рублей на лекарство от СМА, вызвали в СК

Отца пятимесячной девочки с диагнозом «спинальная мышечная атрофия» (СМА) Петра Новожилова вызвали в СК Свердловской области.
RT на русском вчера в 12:50
Политика

Небензя выиграл спор у постпреда Германии в Совбезе ООН благодаря американке Супрун

Предметом спора стала возможность работы иностранных граждан в органах власти Украины и республик Донбасса.
NewInform 01:53
Спорт

Тренер норвежцев прокомментировал столкновение Большунова и Крюгера

Напомним, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер сбил российского лидера Александра Большунова, в результате чего россиянин не смог пройти в финал, а победа досталась представителю Норвегии Йоханнесу Клебо.
Sport.ru вчера в 07:43
Футбол

Экс-игрок «Локомотива» Фернандеш получал в месяц около 300 млн рублей

Решение было вынесено в пользу португальца и обязало «Локомотив» выплатить футболисту 11 млн рублей плюс 5% инфляции, а также около € 5000 в качестве судебных издержек.
NewInform вчера в 20:46
Политика

Путин освободил Суркова от должности помощника президента

Об уходе Суркова с государственной службы стало известно еще 25 января.
ТагилСити.ру вчера в 01:29
Общество

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главврача

Сбежавшая из больницы пациентка прокомментировала увольнение главного врача больницы имени Боткина в Петербурге.
Piter.tv вчера в 22:13
Как работают Яндекс.Новости?
Эпидемия коронавирусаБольше новостей по теме
Главное