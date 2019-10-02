По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.

с чего всё началось

Продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%, что не превысит уровня инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).

Продукты питания по итогам года в России могут подорожать на 3,5%

Политика Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.

Футбол «Краснодар» сыграл вничью со «Спартаком» в молодежном первенстве "Краснодар" сыграл вничью со "Спартаком" в матче 12-го тура молодежного первенства России по футболу.

Происшествия Совладелец «Теремка» Роман Фукс объявлен в розыск Московская полиция объявила в розыск совладельца сети блинных "Теремок" Романа Фукса.

Единоборства Головкин оказался тяжелее Деревянченко В Нью-Йорке прошло взвешивание казахстанского боксера Геннадия Головкина и украинца Сергея Деревянченко.

Происшествия В Петербурге автокран упал в реку В Санкт-Петербурге автокран упал в реку. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на управление ГИБДД по Петербургу и Ленинградской области.

Общество В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.

Кино Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.

Экономика Минфин спрогнозировал минимальный рост реальных доходов россиян В проекте бюджета на период 2020–2022 годов, который правительство внесло в Государственную думу, говорится о том, что, несмотря на динамичный рост реальной начисленной заработной платы (1,5%), реальные располагаемые доходы россиян по итогам года вырастут только на 0,1%, то есть на уровне 2018 года, сообщает ТАСС.

Политика Венгрия забирает паспорта, выданные украинцам в Закарпатье Венгерские власти начали массово изымать паспорт, выданные ранее украинцам, заявил бывший глава Закарпатской областной администрации Геннадий Москаль.

Общество Анджелина Джоли привела своих детей на премьеру «Малифисенты» Недоставало только одного сына актрисы – Мэддокса, уехавшего на обучение в Корею. В фильме Джоли сыграла роль злой волшебницы Малифисенты.

Происшествия В Якутии учительница грозила «спустить шкуру» со школьника В одной из школ Якутии учительница разозлилась на ученика и пригрозила «спустить с него шкуру», если он еще раз потеряет тетрадь.

Политика Киев допустил восстановление железнодорожного сообщения с Донбассом Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на шоу "Свобода слова Савика Шустера" сообщил о возможности полноценного восстановления железнодорожное сообщения с Донецкой и Луганской областями.

Шоу-бизнес Несколько зрителей возмутились организацией концерта Чумакова в Нур-Султане Десять зрителей концерта российского исполнителя Алексея Чумакова в Нур-Султане сдали билеты, возмущаясь организаторами мероприятия.

Происшествия Следователи начали проверку после обвала грунта на стройке в Москве Столичные следователи начали проверку после обвала грунта в котлован на стройке рядом с Карамышевской набережной, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.

Киберспорт Расписание СНГ-квалификаций на MDL Chengdu Major Начинаются закрытые квалификации на MDL Chengdu Major для СНГ-Региона.

Шоу-бизнес Муж вынужденно оставил онкобольную Заворотнюк Супруг Анастасии Заворотнюк, у которой обнаружили рак и шансов на выздоровление нет, оставил ее из-за подготовки к работе, хотя до этого якобы отказался от выступлений, чтобы находиться рядом с женой.

Происшествия Сбербанк сообщил об утечке данных клиентов Другой источник из крупного банка сообщил, что утечка от кого-либо из партнеров маловероятна, о чем можно судить по объему данных.