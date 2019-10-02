Экономика
RT на русскомПродукты питания по итогам года в России могут подорожать на 3,5%
Продукты питания по итогам 2019 года в России могут подорожать на 3—3,5%, что не превысит уровня инфляции, сообщает газета «Известия» со ссылкой на Ассоциацию компаний розничной торговли (АКОРТ).
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с чего всё началось
По итогам текущего года продукты питания подорожают на 3–3,5%, заметнее всего вырастут цены на яйца, сахар и мясо птицы. Об этом «Известиям» рассказали в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ). В организации отметили, что такие показатели не превышают уровень инфляции.Известия02 октября в 13:00
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