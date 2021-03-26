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Коммерсантъ

Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

В России потребительские цены на продукты питания по сравнению с январем увеличились на 1,5%, с начала года — на 2,7%, следует из данных Росстата. В Евросоюзе продовольствие подорожало на 0,3% за февраль.В источнике
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Продукты в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

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Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС

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Продукты питания в России в феврале дорожали в 5 раз быстрее, чем в ЕС - Росстат

Финмаркетвчера в 12:02
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