В России предлагают переименовать молокосодержащие продукты с растительными жирами. Так как сметаной, йогуртом или молоком называть их законодательство запрещает, на этикетках таких товаров хотят писать «крем», «паста», «соус», «коктейль» или «напиток» — в зависимости от консистенции.

с чего всё началось

В России для молочных продуктов, которые содержат растительные жиры, могут ввести новые названия. Соответствующие изменения, как сообщают «Известия», обсуждаются в техническом комитете при Росстандарте.

В России могут переименовать продукты с растительными жирами

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