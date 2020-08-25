Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС
Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата. Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%.В источнике
Подробнее о событии
«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза
Эхо Москвывчера в 15:34
Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат
Финмаркетвчера в 12:27
Инфляция: стало известно, что на Кубани дорожает, а на что нет
Московский Комсомолец Краснодарвчера в 10:54