Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Коммерсантъ
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата. Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%.В источнике
Подробнее о событии
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Коммерсантъвчера в 15:04
Русская Планета

Россия втрое обогнала ЕС по скорости подорожная продуктов

Русская Планетавчера в 16:37
Эхо Москвы

«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза

Эхо Москвывчера в 15:34
Накануне.Ru

Продукты в России дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Накануне.Ru18:29
URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

URA.Ruвчера в 14:21
Финмаркет

Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 12:27
АК&М

Цены на продовольствие с начала года в ЕС выросли на 1.6%, в РФ – на 5%

АК&Мвчера в 12:00

Володин поручил профильному комитету ГД проверить инцидент с Навальным

Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин поручил комитету ГД проанализировать инцидент с Алексеем Навальным, которого вывезли на лечение в немецкую клинику "Шарите".
ПолитРоссиявчера в 11:52
247

Жулин прокомментировал возможное отстранение Косторной

По мнению серебряного призера Олимпийских игр 2002 года Ильи Авербуха, если бы в фигурном катании существовали трансферные окна, Косторную следовало дисквалифицировать на сезон за смену тренера вне трансферного периода.
Спорт день за днемвчера в 09:28

Калашян даст интервью в студии ФАН и Росинформбюро. Онлайн-трансляция

Председатель наблюдательного совета корпорации «Проект-техника» Шавасп Калашян даст интервью в прямом эфире в студии объединенной редакции ФАН и информагентства «Росинформбюро» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020».
ФАН23 августа в 09:25

«Манчестер Сити» может купить Месси

«Барселона» заявила, что клуб не желает продавать ценного форварда, и в случае сильной заинтересованности за Месси придётся заплатить отступные в размере 700 млн евро.
CT newsвчера в 10:21

Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
612

Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
1,8K