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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата. Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%.В источнике
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Русская Планета

Россия втрое обогнала ЕС по скорости подорожная продуктов

Русская Планетавчера в 16:37
Эхо Москвы

«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза

Эхо Москвывчера в 15:34
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Коммерсантъвчера в 15:04
URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

URA.Ruвчера в 14:21
Финмаркет

Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 12:27
АК&М

Цены на продовольствие с начала года в ЕС выросли на 1.6%, в РФ – на 5%

АК&Мвчера в 12:00

Пропавшую в Крыму школьницу из Башкирии нашли живой

Девушка из Башкортостана, которую на протяжении нескольких дней искали правоохранители и волонтеры в Крыму, найдена, сообщила журналистам представитель главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова.
РИА Новостивчера в 16:09
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Зеленский признал, что не все страны Евросоюза готовы принять Украину

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Euronews во вторник признал, что не все члены Евросоюза хотят видеть его страну в составе интеграционного объединения.
Парламентская газетавчера в 15:34
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В Москве арестован глава Агентства кибербезопасности

В Москве по решению Пресненского суда арестован руководитель Агентства кибербезопасности, член экспертного совета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Лифшиц.
BFM.ru24 августа в 12:59
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«Уже перебрасывают штабы»: что армия США готовит на востоке Европы

Госсекретарь Майк Помпео и министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписали договор, по которому Пентагон обязуется перебросить в страну дополнительно тысячу солдат, а также перебазирует сюда командование Пятого корпуса Сухопутных войск.
РИА Новости24 августа в 01:00
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Ротенберги возглавили список богатейших семей России по версии Forbes

Семья Ротенбергов, ключевым активом во владении которой является компания "Мостотрест", в первый раз за шесть лет оказалась на первом месте в рейтинге самых богатых семейных кланов России, потеснив прежних лидеров — Гуцериевых, пишет журнал Forbes.
РИА Новостивчера в 02:03
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Синод РПЦ освободил от должности главу Белорусского экзархата

Минск, 25 августа 2020, 17:30 — REGNUM Священный синод Русской православной церкви освободил главу Белорусского экзархата РПЦ митрополита Минского и Заславского Павла от занимаемой должности, удовлетворив его прошение об отставке.
REGNUMвчера в 10:30
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