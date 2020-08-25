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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата. Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%.В источнике
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Накануне.Ru

Продукты в России дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Накануне.Ru18:29
АК&М

Цены на продовольствие с начала года в ЕС выросли на 1.6%, в РФ – на 5%

АК&Мвчера в 12:00
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Коммерсантъвчера в 15:04
URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

URA.Ruвчера в 14:21
Финмаркет

Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 12:27
Эхо Москвы

«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза

Эхо Москвывчера в 15:34
Московский Комсомолец Краснодар

Инфляция: стало известно, что на Кубани дорожает, а на что нет

Московский Комсомолец Краснодарвчера в 10:54

Ни один макет не пострадал: российские управляемые ракеты летят мимо цели (видео)

Социальные сети опубликовали подборку стрельб российскими управляемыми ракетами, состоявшихся на этом форуме, которая вызвала бурное обсуждение: она ясно фиксирует крайне низкую точность российских боеприпасов.
Новые Известиявчера в 09:18

Добровинский пообещал раскрыть «подноготную дела» Ефремова

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы потерпевшей стороны в деле о ДТП с участием Михаила Ефремова, пообещал рассказать о процессе «то, чего до сих пор не знает никто», однако только после приговора суда.
RT на русском17:26
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Кравчук допустил готовность Украины возобновить подачу воды в Крым

"В случае гуманитарной катастрофы Украина готова возобновить подачу воды в Крым для нужд населения, но не для промышленных предприятий и военных баз, сообщил глава делегации Киева в Контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонид Кравчук", - сообщает телеграм-канал "Раньше всех".
SM Newsвчера в 02:13
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Помпео заявил о планах США создавать ракеты для сдерживания России

США намерены создавать ракеты средней и меньшей дальности, заявил госсекретарь страны Майк Помпео, выступая перед участниками предвыборного общенационального съезда Республиканской партии по видеосвязи из Израиля.
РБК01:21
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Немецкие врачи подтвердили интоксикацию у Алексея Навального

Отмечается, что врачи ещё не смогли точно установить субстанцию, однако действие отравляющего вещества, которое вызывает блокирование холинэстеразы в организме, подтверждено независимыми лабораториями.
Областная газета24 августа в 12:40
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