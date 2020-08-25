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Коммерсантъ
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Рост цен на продовольствие в России за семь месяцев 2020 года составил 5%, в то время как в Евросоюзе продукты питания подорожали на 1,6%, следует из данных Росстата. Цены на продукты подскочили в апреле на фоне пандемии коронавируса: в России — на 2,2%, в ЕС — на 1,3%.В источнике
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Накануне.Ru

Продукты в России дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Накануне.Ru18:29
Эхо Москвы

«Коммерсант»: Продукты в России в этом году дорожали втрое быстрее, чем в странах Евросоюза

Эхо Москвывчера в 15:34
Московский Комсомолец Краснодар

Инфляция: стало известно, что на Кубани дорожает, а на что нет

Московский Комсомолец Краснодарвчера в 10:54
URA.Ru

Росстат отчитался о ценах на продукты

URA.Ruвчера в 14:21
Финмаркет

Продукты питания в ЕС в июле подешевели на 1,3% к июню, в России - на 0,1% - Росстат

Финмаркетвчера в 12:27
АК&М

Цены на продовольствие с начала года в ЕС выросли на 1.6%, в РФ – на 5%

АК&Мвчера в 12:00
Коммерсантъ

Продукты в России в 2020 году дорожали втрое быстрее, чем в ЕС

Коммерсантъвчера в 15:04

Доля продаж новых корейских автомобилей в России превысила 25%

За первые 7 месяцев 2020 года россияне приобрели 187 885 новых машин корейских брендов, что позволило таким автомобилям занять долю в 25,4%. По данным отечественных аналитиков, продажи машин корейских автопроизводителей впервые обогнали реализацию моделей отечественных марок.
SpeedMe04:17
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Самозанятые жители РФ смогут открыть магазины на AliExpress

Москва, 26 августа 2020, 11:59 — REGNUM Онлайн-ритейлер AliExpress Россия предоставит самозанятым гражданам возможность открывать собственные магазины на площадке маркетплейса с использованием льготного налогового режима.
REGNUM04:59
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В Челябинске семья поела грибов и попала в больницу с галлюцинациями

Семью из трех человек в Челябинске госпитализировали после отравления собранными в лесу грибами, один из членов семьи – мужчина – находится в токсической коме, сообщили РИА Новости в среду в пресс-службе горздрава.
РИА Новости06:57
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Кремль отказался оценивать слова Тихановской о мирной революции

Журналисты попросили Пескова прокомментировать слова лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской, которая накануне в выступлении перед Европарламентом назвала происходящее мирной революцией.
РБК06:35
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На Урале сделали операцию на позвоночнике с помощью мини-камеры

"Преимущества малоинвазивной эндоскопической хирургии - минимальные риски во время операции и после, ускоренная реабилитация пациента, помощь при сложных или запущенных случаях", - отметили в пресс-службе медицинского учреждения.
Российская газета05:22

Борис Джонсон призвал к прозрачному расследованию ситуации с Навальным

К полномасштабному и прозрачному расследованию произошедшего с оппозиционным политиком Алексеем Навальным призвал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 26 августа на своей странице в Twitter.
ИА Красная Весна06:38
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Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины «Спутник V»

РФ в рамках соглашения поставит в Казахстан более 2 млн доз российской вакцины от коронавируса "Спутник V", в дальнейшем может увеличить объем поставок до 5 млн доз, сообщил журналистам глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.
ТАСС06:26
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