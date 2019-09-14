Шоу-бизнес
REGNUMАндрей Разин сообщил, что у Анастасии Заворотнюк последняя стадия рака
У Анастасии Заворотнюк последняя степень рака мозга, сообщил в комментариях к своему посту в Instagram продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин 13 сентября. Он разместил пост поддержки, посвященный Заворотнюк, в котором написал, что все музыканты группы «Ласковый май» молятся за нее.
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Говорят, нет — мы ее ввели вчера в искусственную кому, к сожалению, ей осталось жить несколько дней. Все возможные методы лечения она прошла, но началась стадия — отек мозга. К сожалению, врачи тут бессильны.
— Андрей Разин, российский политикBFM.ru 06:32
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 08:39, Вашингтон
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