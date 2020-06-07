Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают. Я не видел, надо смотреть, как там сделано — тупо или талантливо. Фильм „Брат-2“ смотрели многие — если бы это оказалась премьера, можно было бы что-то говорить.

Вечером 7 июня Первый канал показал фильм Алексея Балабанова "Брат 2", отметив 20-летие киноленты. При этом финальные титры были заменены на видео протестов в США под песню "Гудбай, Америка". Продюсер фильма Сергей Сельянов высказался по этому поводу.

Продюсер «Брата 2» высказался о замене титров на кадры протестов в США

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