Культура
Piter.tvПродюсер «Брата 2» высказался о замене титров на кадры протестов в США
Вечером 7 июня Первый канал показал фильм Алексея Балабанова "Брат 2", отметив 20-летие киноленты. При этом финальные титры были заменены на видео протестов в США под песню "Гудбай, Америка". Продюсер фильма Сергей Сельянов высказался по этому поводу.
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Крупные каналы получают права на использование фильмов, поэтому они ничего не нарушают. Я не видел, надо смотреть, как там сделано — тупо или талантливо. Фильм „Брат-2“ смотрели многие — если бы это оказалась премьера, можно было бы что-то говорить.
— Сергей Сельянов, российский кинорежиссёрБИЗНЕС Online 01:35
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