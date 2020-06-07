Культура
Газета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал использование Первым каналом кадров протестов в США вместо финальных титров фильма "Брат 2". По мнению кинематографиста, в данном случае канал не нарушил закон об авторском праве.
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с чего всё началось
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.Газета.Ruвчера в 15:38
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В первоначальной версии сайта для электронного голосования по внесению поправок в Конституцию (2020og.ru) не были упомянуты изменения в ст. 81, которые позволяют действующему президенту вновь участвовать в выборах, сообщают «Ведомости».
РБК вчера в 23:27
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Задержан стрелок, ранивший трех человек в Москве
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Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн заявила в понедельник, что все меры по борьбе с коронавирусом в стране будут отменены, начиная с 9 июня, за исключением закрытой границы.
Российская газета 00:53
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Православные христиане отмечают день Святого Духа
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Задержаны подозреваемые в нападении на инкассаторов в Красноярске
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что задержаны трое подозреваемых в вооруженном нападении на инкассаторов, произошедшем 30 мая в Красноярске.
Вести.Ru вчера в 23:15
Авто
Эксперты назвали 10 самых мощных внедорожников РФ
Эксперты составили ТОП-10 самых мощных внедорожников РФ.
Актуальные Новости 03:04
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Египет перебросил в Ливию танки Abrams для поддержки армии Хафтара
Вчера, 7 июня, на границе между Ливией и Египтом было обнаружено большое количество бронетехники египетской армии, среди которых имелись танки, произведенные в США.
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"Установить минимальный почасовой размер оплаты труда с 1 января 2021 года в сумме 150 рублей в час", — говорится в проекте закона.
РИА Новости 01:04
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«Манчестер Сити» поборется с «Челси» за Чилвела
Главным претендентом на англичанина считается «Челси», однако конкуренцию лондонцам готов составить «Манчестер Сити».
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Степан Джигарханян: «Вместе с мамой и Арменом Борисовичем проживает сиделка»
StarHit.ru вчера в 15:00
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«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
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Армия и оружие
Россия возобновит производство ракет «Рокот» без Украины
«Центр Хруничева» возобновит производство ракет «Рокот» без участия Украины.
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Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
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Российские авиакомпании планируют международные полеты с 15 июля
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РБК 02:46
Финансы
Акции российских компаний
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Город N (Ростов) вчера в 15:04
Общество
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За сутки в Кемеровской области выявили 31 новый случай коронавирусной инфекции.
Аргументы и Факты - Кузбасс вчера в 02:48
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Общество
Роспатент пообещал появление лекарства от коронавируса к середине лета
Глава Роспатента Григорий Ивлиев заявил, что лекарство от коронавируса появится в России к середине лета 2020 года.
Газета.Ru вчера в 19:50
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Видео выходки Панина на похоронах Кокшенова появилось в Сети
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В Пензенской области число новых случаев коронавируса выросло до 110
Обстановка по новой коронавирусной инфекции в Пензенской области остается неблагополучной.
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