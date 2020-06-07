Культура

Газета.RuГазета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
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Первый канал показал в финале «Брата-2» сюжет о протестах в США

News.ru16:30

Первый канал заменил титры «Брата 2» протестами в США под песню «Гудбай Америка»

Lenta.ru16:13

Первый канал показал вместо титров «Брата 2» видео с погромами в США

Росбалт15:29

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru15:38

Продюсер «Брат-2» отреагировал на замену титров фильма Первым каналом

ИА Красная Весна16:38

Соцсети негодуют из-за показа протестов в США на Первом канале вместо титров из «Брата 2» под «Гудбай, Америка»

Фонтанка.Ру15:47

На Первом канале показали «Брата 2», наложив на титры видео протестов в США

Весьма14:56
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