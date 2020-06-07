В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

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