Культура
Газета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
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Происшествия
Неизвестный открыл стрельбу из окна на юго-западе Москвы
Неизвестный произвёл несколько выстрелов из окна жилого дома на юго-западе Москвы.
RT на русском 15:52
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Космос
«Роскосмос» запатентовал «сачок» для ловли космического мусора
Госкорпорация «Роскосмос» получила патент на устройство для очистки орбиты от крупных объектов космического мусора.
Известия вчера в 21:02
Общество
Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов
Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
Происшествия
СК начал проверку видео с мужчиной, лежавшим на Вечном огне
СК в Приморье начал проверку после того, как появилось видео с мужчиной, лежавшим в чаше Вечного огня в городе Артем, сообщает СУСК по региону.
РИА Новости 11:08
Футбол
АЕК под руководством Карреры сыграл вничью с «Панатинаикосом»
В следующем туре АЕК в гостях сыграет против ОФИ, а Панатинаикос на своем поле встретится с ПАОКом.
Советский спорт 16:36
Футбол
«Краснодар» может купить 17-летнего бразильца за 15 миллионов евро
Спорт-Экспресс 09:09
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной опроверг развод с певицей
Экспресс газета 13:22
Биатлон
IBU отменил летний чемпионат мира-2020 по биатлону
Metaratings 13:12
Авто
Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети
Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru 13:52
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
Происшествия
Полиция задержала более десяти пикетчиков у здания МВД в Москве
Ведомости 05 июня в 12:54
Футбол
Андрей Мостовой: «Сочи» может побороться за место в еврокубках
«Сочи», набрав в 22 турах 24 очка, занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Чемпионат 14:07
Политика
МИД РФ обвинил США в двойных стандартах на фоне беспорядков
Министерство иностранных дел России (МИД) заявило, что проходящие в США акции протеста отражают двойные стандарты, которые продвигаются американской администрацией.
Газета.Ru 15:08
Футбол
Широков считает, что Вагнер Лав принесёт пользу ЦСКА
Бывший полузащитник московского ЦСКА Роман Широков поделился мнением о возможном возвращении в клуб бразильского нападающего Вагнера Лава.
RT на русском 16:45
Происшествия
Пропавший в лесу Пермского края 10-летний мальчик найден живым
Пропавший в Пермском крае 10-летний мальчик нашёлся спустя трое суток.
RT на русском вчера в 14:27
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Общество
Ягудин пожелал смерти фигуристу-гею и назвал его «ошибкой земли»
Олимпийский чемпион - 2002 Алексей Ягудин жестко прокомментировал слова американского фигуриста-гомосексуала Адама Риппона, который сообщил, что пожертвовал деньги фонду помощи темнокожим трансгендерам.
Газета.Ru 15:13
Авто
Топ-3 подержанных внедорожников для плохих дорог
Эксперты составили рейтинг подержанных внедорожных версий авто, которые больше всего подойдут для дальних путешествий.
Car.ru 13:42
Общество
СМИ допустили снятие ограничений в Москве в два этапа
Ранее, 5 июня, мэр Москвы Сергей Собянин допустил принятие «более радикальных, более серьезных решений» по смягчению связанных с коронавирусом ограничений.
РБК 09:28
Общество
Авиакомпании РФ готовятся возобновить международные полеты с 15 июля
В ближайшее время Росавиация собирается направить в Роспотребнадзор предложения по возобновлению полетов из России за рубеж в 15 стран с 15 июля, сообщил ТАСС источник в одной из авиакомпаний.
Газета.Ru 15:27
Религия
Православные христиане отмечают Троицу и читают сильные молитвы
56orb.ru вчера в 21:38
Финансы
ФРС США подставит плечо российскому рублю
Эксперты банка Standard Chartered предрекают резкое падение доллара в случае, если Федеральная резервная система США опустит ключевую ставку до отрицательных значений.
Свободная Пресса вчера в 02:12
Общество
Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию
Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
Наука
Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя
Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru 12:45
Экономика
В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам
Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48