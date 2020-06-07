Культура

Газета.RuГазета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
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Титры фильма Алексея Балабанова «Брат 2» во время показа на Первом канале заменили на кадры протестов в США

Эхо Москвы16:56

Первый канал показал вместо титров «Брата 2» видео с погромами в США

Росбалт15:29

Первый канал показал погромы в США под песню «Гудбай, Америка»

Говорит Москва16:18

Первый канал заменил титры «Брата 2» протестами в США под песню «Гудбай,Америка»

Lenta.ru16:13

Соцсети негодуют из-за показа протестов в США на Первом канале вместо титров из «Брата 2» под «Гудбай, Америка»

Фонтанка.Ру15:47

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru15:38

Первый канал показал в финале «Брата-2» сюжет о протестах в США

News.ru16:30
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Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
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Происшествия

Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице

В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
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Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака

Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
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В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
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Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода

Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
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Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

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В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна

В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
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Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак

Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
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Врач назвала оптимальный возраст для родов

Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
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Половина коечного фонда в больницах Архангельской области пустует

Более половины мест в больницах Архангельской области остаются свободными, сообщил замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев на выездном заседании оперативного штаба в Северодвинске.
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Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут

Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
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Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь

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Кино

Актриса сериала «Сваты» покинула проект

Ранее появились слухи, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева.
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В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране

В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
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Норкин опубликовал фото с похорон супруги

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Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия

Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
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Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

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Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью

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Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации

Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
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Список смартфонов, которые получат Android 11

Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
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Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам

Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
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Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети

Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
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В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
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Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне

Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
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В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»

В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
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Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и для компании берёт с собой брата. Теперь его фотография ходит по рукам русской и американской мафии. Новоявленные «Аль Капоне» понимают, что нарвались на профессионала…
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