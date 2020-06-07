Культура
Газета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров
В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
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Политика
Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой
Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
Происшествия
Петербуржец, пострадавший в ДТП с Ferrari, скончался в больнице
В Петербурге в больнице скончался водитель автомобиля Volkswagen Polo, пострадавший в ДТП с Ferrari на Петроградской стороне.
Российская газета 12:13
Здоровье
Украина заняла второе место в Европе по темпам распространения рака
Украина заняла второе место по онкологическим заболеваниям в Европе, сообщает Центр общественного здоровья (ЦОЗ) Минздрава страны.
Экономика сегодня 11:40
Общество
В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев
Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
Экономика
Каждый второй россиянин рискует лишиться работы или части дохода
Как отмечают исследователи, временное закрытие предприятий и падение объемов производства может привести не только к потере работы в краткосрочной перспективе для большой части россиян, но и к уменьшению и задержке заработной платы, а также к вынужденному отпуску.
Mockva.ru 17:28
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM вчера в 04:23
Шоу-бизнес
Панин отреагировал на сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
Актер Алексей Панин в комментарии радиостанции "Говорит Москва" опроверг публикации СМИ о том, что он якобы устроил скандал на похоронах народного артиста России Михаила Кокшенова.
РИА Новости 11:32
Единоборства
Макгрегор назвал причину завершения карьеры
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор озвучил причину завершения спортивной карьеры.
РИА Новости 09:04
Происшествия
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна
В Москве неизвестный открыл стрельбу из окна дома на улице Строителей, сообщили ТАСС в пресс-службе столичного управления МВД.
Коммерсантъ 16:06
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал 13:42
Общество
Врач назвала оптимальный возраст для родов
Первые роды у женщин лучше проходят в раннем репродуктивном возрасте, заявила врач-гинеколог Юлиана Абаева.
РИА Новости 08:13
Здоровье
Половина коечного фонда в больницах Архангельской области пустует
Более половины мест в больницах Архангельской области остаются свободными, сообщил замгубернатора Архангельской области Алексей Алсуфьев на выездном заседании оперативного штаба в Северодвинске.
NewInform 06:56
Армия и оружие
Донбасс сегодня: Киев начал масштабную спецоперацию в зоне ООС, потери ВСУ в тылу растут
Штаб ООС начинает информационно-психологическую операцию по «обелению» ВСУ и противодействию ОБСЕ. Украинские войска несут потери в тылу.
ФАН 09:49
Общество
Руководство канала RT подало иск на Алексея Навального и Любовь Соболь
Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Телеканал Russia Today подал иск на блогера Алексея Навального по делу о защите деловой репутации.
REGNUM 09:26
Кино
Актриса сериала «Сваты» покинула проект
Ранее появились слухи, что сериал покинула актриса Людмила Артемьева.
Donday.ru вчера в 13:24
Политика
В Минске обсуждают вопрос пребывания военных объектов России в стране
В Минобороны Белоруссии заявили, что в настоящий момент вопрос условий дальнейшего пребывания российских военных объектов на белорусской территории проходит процедуру внутригосударственного согласования.
RT на русском 05 июня в 04:01
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru вчера в 14:51
Общество
Мишустин обязал возвращать стоимость билетов за отмененные мероприятия
Глава российского правительства Михаил Мишустин утвердил компенсации за билеты на несостоявшиеся культурные мероприятия в случае чрезвычайной ситуации.
Журналистская правда вчера в 12:55
Происшествия
Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования
Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
Газета.Ru 11:14
Общество
Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
Шоу-бизнес
Волочкова станцевала под дождем после долгой разлуки с дочерью
В опубликованном ролике балерина вместе с дочерью танцуют на лужайке перед домом во время дождя, одевшись в похожие яркие толстовки.
Народные новости 14:03
Политика
Жителей Белоруссии задумали оградить от «вредной» информации
Министр уверен, что от распространения информации зависит дальнейшая судьба всего государства, пишет РИА Новости со ссылкой на телеканал СТВ.
ФедералПресс 15:42
Общество
«Роскосмос» завершил прием заявок в отряд космонавтов
Госкорпорация "Роскосмос" закончила прием заявок на участие в открытом конкурсе по отбору кандидатов в космонавты, с 3 июня 2019 года получено 1404 обращения, сообщает пресс-служба госкорпорации.
РИА Новости 18:10
Гаджеты
Список смартфонов, которые получат Android 11
Ресурс PocketNow слил список смартфонов, которые получат Android 11.
Piter.tv 05 июня в 00:58
Экономика
Просроченные займы россиян стали чаще продавать коллекторам
Микрофинансовые компании в мае стали чаще продавать просроченные займы россиян коллекторам.
Lenta.ru вчера в 04:59
Авто
Первые изображения обновленной BMW M5 появились в Сети
Российские художники опубликовали изображения нового BMW M5, созданные на базе нового 5-Series.
32CARS.ru 13:52
Космос
Калужан в июне ждут лунное и солнечное затмения
В июне жители Калужской области смогут наблюдать целых два затмения — лунное и солнечное. Причем первое — уже в эту пятницу.
Знамя.Калуга 04 июня в 05:13
Футбол
Решающие матчи Лиги чемпионов могут пройти в Лиссабоне
Стало известно, где пройдут решающие поединки нынешнего сезона Лиги чемпионов.
Vprognoze.ru 03:00
Общество
В ПФР предупредили о схеме мошенничества с «перерасчетом пенсий»
В Пенсионном фонде (ПФР) зафиксировали рост числа обращений граждан для «перерасчета пенсий».
РБК вчера в 00:34
Экономика
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка
Активы Московского индустриального банка уйдут с молотка Санируемый Московский индустриальный банк (МИнБ) начинает распродажу активов.
Коммерсантъ 17:55