Культура

Газета.RuГазета.RuПродюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

В честь 20-летия "Брата 2" вечером 7 июня Первый канал показал фильм и наложил на финальные титры видео протестов в США. На фоне песни "Гудбай, Америка" американцы переворачивали машины, а полицейские били людей дубинками.
Читать в источнике
Комментировать230

Подробнее о событии

Первый канал вместо титров «Брата 2» показал видео погромов в США

URA.Ru18:54

Первый канал заменил титры «Брата 2» протестами в США под песню «Гудбай,Америка»

Lenta.ru16:13

Продюсер «Брата-2» отреагировал на уловку Первого канала с титрами

News.ru19:05

Первый канал показал погромы в США под песню «Гудбай, Америка»

Говорит Москва16:18

«Первый канал» вместо титров фильма «Брат-2» показал кадры беспорядков в США

Эхо Москвы19:09

Соцсети негодуют из-за показа протестов в США на Первом канале вместо титров из «Брата 2» под «Гудбай, Америка»

Фонтанка.Ру15:47

Продюсер «Брата 2» отреагировал на кадры протестов в США вместо титров

Газета.Ru15:38
Показать все источники
Автоматически обработано 7218 источников, обновлено в 19:57, Ашберн
Происшествия

ТАСС: задержан стрелок, ранивший двух человек в Москве

Мужчину, который открыл стрельбу из окна дома на юго-западе Москвы, задержали, сообщает источник ТАСС.
Коммерсантъ 18:31
291
Авто

Для нового Toyota RAV4 разработан хардкорный тюнинг-кит

Актуальный Toyota RAV4 имеет яркий дизайн с довольно резкими и агрессивными чертами, однако специалисты тюнинг-компании Versus посчитали что этого недостаточно.
Тарантас Ньюс 04:18
1
Экономика

Стали известны страны с самым доступным газом для населения

Аналитики провели исследование, чтобы узнать, жители каких стран мира могут позволить себе купить на среднемесячные зарплаты больше всего природного газа.
Online47.ru 19:41
Энергетика

Цена нефти марки WTI достигла $40 за баррель впервые с 6 марта

Стоимость фьючерсов нефти марки WTI поднялась выше 40 долларов за баррель впервые с 6 марта, свидетельствуют данные торгов.
РИА Новости 19:15
Происшествия

Продюсер видеоагентства Ruptly пострадал на акции протеста в Швеции

РИА Новости 16:48
4
Политика

Большинство американцев считают ситуацию в стране неуправляемой

Лишь 15% американцев, согласно опросам Wall Street Journal и NBC News опубликованных в воскресенье, 7 июня, считают, что ситуация в стране находится под контролем.
Известия 16:16
18
Общество

Стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

Британские СМИ со ссылкой на источники сообщают, что жертвы покушения в Солбсери - бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия - начали "новую жизнь" в Новой Зеландии.
Газета.Ru 08:38
1,1K
Политика

МЧС ответило на предложение США о помощи по ЧС в Норильске

Коммерсантъ 02:55
1,2K
Шоу-бизнес

Дети «брата»: как живут наследники Сергея Бодрова

Семья Бодровых живет в просторной четырехкомнатной квартире в центре Москвы.
Радио Комсомольская правда 10:58
Происшествия

Полицейский из Миннеаполиса предстанет перед судом по делу Флойда

Обвиняемый в смерти Джорджа Флойда полицейский впервые предстанет перед судом.
Российская газета 19:07
Гаджеты

Tom’s Hardware: AMD больше не поддерживает графику в процессорах Intel

Компания AMD прекратила поддержку драйверов для интегрированных графических чипов в процессорах Intel Kaby Lake-G, 7 июня сообщает портал Tom’s Hardware.
ИА Красная Весна 15:28
1
Шоу-бизнес

Цымбалюк-Романовская объяснила свой пост об умершей Юлии Норкиной

У поклонников возмущение вызвал тот факт, что Цымбалюк-Романовская решила опубликовать видео в день смерти Норкиной.
iReactor 11:37
416
Космос

Комета из газа и пыли приближается к Земле

Лучше всего жители Северного полушария увидят NEOWISE утром, по мере движения космического тела, оно начнёт появляться и по вечерам.
ГТРК Самара 12:33
Политика

Елена Шувалова исключена из КПРФ

Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ 11:03
1K
Происшествия

Слушания по делу МН17 возобновляются в Нидерландах

После почти трехмесячного перерыва 8 июня в Нидерландах возобновятся слушания по делу о катастрофе Boeing на Украине в июле 2014 года.
Московский Комсомолец 18:01
2
Шоу-бизнес

Панина со скандалом выгнали с похорон Михаила Кокшенова

Москва, 7 июня 2020, 16:26 — REGNUM Друзья актера Михаила Кокшенова настоятельно попросили Алексея Панина покинуть зал на Митинском кладбище, где родные и близкие прощались с Кокшеновым.
REGNUM 09:26
156
Происшествия

Девочки-подростки попали в ДТП в Тымовском районе

Девочка-подросток, управляя иномаркой, попала в ДТП в Тымовском районе. Это произошло в субботу вечером, 6 июня, в 22:30.
АСТВ 19:44
Общество

Счетная палата выявила нарушения на 5,2 млрд рублей при проверке ВС и Мосгорсуда

Счетная палата РФ выявила нарушения в судебном департаменте при Верховном суде (ВС) и Мосгорсуде на сумму свыше 5,2 млрд рублей при расходовании бюджета в 2019 году, сообщает контрольное ведомство.
ТАСС 17:59
Общество

В Берлине по запросу США арестован российский музыкант Денис Казначеев

Российский диджей Денис Казначеев, который проживает в Берлине, арестован в Германии по запросу США.
Известия 17:53
9
Общество

Глава Алтайского края объявил о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал указ об отмене ряда ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
Известия 11:40
24
Шоу-бизнес

Плющенко, Рудковская и Гном-Гномыч показали танец в очках

Попробуйте танцы с очками, оказалось весьма непросто, — предложила подписчикам Рудковская в Instagram.
iReactor 06:10
6
Общество

Абрамович купил «Крик» Мунка за $120 миллионов

Роман Абрамович приобрел самую известную картинку Эдварда Мунка - "Крик". Цена полотна — 120 миллионов долларов.
Вести.Ru 15:00
339
Футбол

«Динамо» и «Локомотив» разошлись миром в Черкизово

Столичные футбольные клубы «Локомотив» и «Динамо» провели товарищескую встречу в Черкизово на фоне ослабления мер против коронвируса.
Ридус 13:32
Общество

Михалков обвинил Грефа в уничтожении российского образования

Эпидемия коронавируса в России позволила председателю правления «Сбербанка» Герману Грефу продвинуть программу «Образование-2030», включающую в себя переход на цифровую платформу, и тем самым добиться уничтожения традиционного образования, заявил режиссер Никита Михалков.
URA.Ru 10:20
40
Наука

Обнаружено самое древнее и большое сооружение майя

Ученые заметили плоскую вытянутую 15-метровую платформу.
Замана 05 июня в 01:09
62
Армия и оружие

В Алабино пройдет первая репетиция парада Победы на Красной площади

РИА Новости 18:06
1
Культура

Состоялась премьера сериала «Чики» с Ириной Горбачевой

Кроме Горбачевой, в сериале снялись Варвара Шмыкова, Ирина Носова и Алена Михайлова, а также Антон Лапенко и Виктория Толстоганова.
Деловое.ТВ 03:54
38
Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы рассказала новые детали случившегося

Бывшая дознавательница из Уфы, ставшая потерпевшей по делу о групповом изнасиловании, в эфире телеканала НТВ рассказала о произошедшем.
РИА Новости 09:15
488
Армия и оружие

Стратегическая субмарина «Князь Владимир» поступит в состав ВМФ 12 июня

Новый атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Князь Владимир", как ожидается, примут в состав Северного флота 12 июня, в День России.
Газета.Ru 19:34
3
Общество

Москва может отменить пропуска с середины июня

Москва может с середины июня отменить пропуска, необходимые для передвижения по городу, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники.
Газета.Ru 09:25
1,8K
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Брат 2
Фильм, 2000 (16+)
Участвуя в программе на телевидении, Данила Багров встречает своих друзей по Чечне. Одного из них внезапно убивают. Данила знает, что у того были неприятности из-за брата-хоккеиста в Америке. Данила должен разобраться. Он вылетает в Америку и для компании берёт с собой брата. Теперь его фотография ходит по рукам русской и американской мафии. Новоявленные «Аль Капоне» понимают, что нарвались на профессионала…
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное