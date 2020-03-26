Коронавирус

ТАССТАССПродюсеры обратились к Путину за помощью в связи с отменой концертов

Представители негосударственных учреждений культуры попросили президента РФ Владимира Путина о субсидиях для отрасли, а также о помощи, аналогичной поддержке государственных учреждений культуры, чтобы выполнить обязательства перед зрителями и сохранить театрально-концертный рынок страны.
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