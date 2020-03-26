Представители негосударственных учреждений культуры попросили президента РФ Владимира Путина о субсидиях для отрасли, а также о помощи, аналогичной поддержке государственных учреждений культуры, чтобы выполнить обязательства перед зрителями и сохранить театрально-концертный рынок страны.

Продюсеры обратились к Путину за помощью в связи с отменой концертов

Общество В России введут штрафы за нарушение карантина Правительство введет штрафы для тех, кто не будет соблюдать правила коронавируса. Как пишет РИА Новости, эти поправки будут внесены в КоАП.

Политика Грызлов: Киев сорвал согласование участков разведения сил в Донбассе Полпред России в контактной группе по урегулированию в Донбассе Борис Грызлов по итогам очередных переговоров заявил, что Киев сорвал согласование новых участков разведения сил в регионе и отказался принимать дополнительные меры по прекращению огня.

Общество В Петербурге на неделю закроют общественные заведения и магазины Сегодня глава Северной столицы Александр Беглов подписал постановление Правительства Санкт-Петербурга, согласно которому с 28 марта по 5 апреля будут закрыты рестораны, кафе, бары, объекты розничной торговли и парки.

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Здоровье В больнице в Коммунарке рассказали, почему Путин надел желтый костюм Во время визита в больницу в Коммунарке Владимир Путин носил защитный костюм как у врачей, рассказал главврач медучреждения Денис Проценко в интервью Нюте Федермессер на ютьюб-канале.

Экономика Минфин разъяснил правила налогообложения доходов от вкладов Налог с процентных доходов будет взиматься только со вкладов, размер которых будет превышать 1 млн рублей, уточнил министр финансов.

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Шоу-бизнес Маргарита Симоньян потеряла ребенка Российская журналистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян потеряла ребенка. Об этом сама Маргарита только что сообщила в Instagram.

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