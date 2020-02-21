Коронавирус
ИзвестияПроект «20 вопросов Владимиру Путину» превратят в фильм
Оставшиеся серии будут показаны в большом итоговом фильме, выход которого запланирован на весну. О дате будет сообщено дополнительно. В фильм войдут не только опубликованные фрагменты интервью, но и те ответы, которые еще не появлялись в Сети.
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с чего всё началось
Оставшиеся серии проекта "20 вопросов Владимиру Путину", который с 20 февраля выходил на ресурсах ТАСС, будут показаны в рамках большого итогового фильма. Интервью, которое глава государства дал Андрею Ванденко, больше не будет публиковаться в виде отдельных серий.ТАСС02:31
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