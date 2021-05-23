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Проект РЖД по вывозу угля из Якутии будет на 25% профинансирован из ФНБ

«Российские железные дороги» привлекут в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 25% финансирования для расширения железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля из Якутии.
РБК
По словам Белозерова, стоимость проекта составит от 350 млрд руб. (с тепловозной тягой) до более 700 млрд (с электрификацией).
РБК
Речь идет о строительстве дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае.
РБК
Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн.
ТАСС
РБК
ПРАЙМ
Коммерсантъ

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Ученые снизили шум в данных об изменении электрического тока в нанопорах

Японские ученые использовали методы машинного обучения для улучшения отношения сигнал/шум в данных об изменении электрического тока при прохождении сфер через микроскопические нанопоры в кремниевой подложке.
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