В общежитиях СахГУ так и не начали ремонт

Пока идут переговоры по поводу финансирования ремонта и строек, — заметила Т. Ее коллеги проявили к вопросу с общагами довольно живой интерес — они бы "с удовольствием прошли общежития и посмотрели".