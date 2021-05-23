Проект РЖД по вывозу угля из Якутии будет на 25% профинансирован из ФНБ
«Российские железные дороги» привлекут в Фонде национального благосостояния (ФНБ) 25% финансирования для расширения железнодорожной инфраструктуры под вывоз угля из Якутии.
По словам Белозерова, стоимость проекта составит от 350 млрд руб. (с тепловозной тягой) до более 700 млрд (с электрификацией).
Речь идет о строительстве дополнительных путей от станции Тында до порта Ванино в Хабаровском крае.
Первый этап проекта предусматривает увеличение в 2021 году провозной способности БАМа и Транссиба в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока до 144 млн тонн.