Армия и оружие

REGNUMREGNUMПроект авианосца «Москва» ошеломил немцев

О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt. Автор статьи назвал ошеломляющими размеры корабля: свыше 300 метров в длину, свыше 65 метров — в высоту, водоизмещение — 80 тысяч тонн, осадка — почти 11 метров.
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