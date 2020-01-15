Армия и оружие
REGNUMПроект авианосца «Москва» ошеломил немцев
О проекте российского авианосца «Москва» восторженно написала германская газета Handelsblatt. Автор статьи назвал ошеломляющими размеры корабля: свыше 300 метров в длину, свыше 65 метров — в высоту, водоизмещение — 80 тысяч тонн, осадка — почти 11 метров.
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что палата оценивает объем воровства из федерального бюджета России в пределах 2-3 миллиардов рублей в год.
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Пока Opel собирает в России только одну модель -- минивэн Zafira Life (перелицованный Peugeot Traveller), который стоит от 2 549 900 рублей.
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Уже ко второй половине текущего года будут объявлены все технические параметры предстоящих новинок, а также их стоимость на российском рынке.