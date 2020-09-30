Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
В российском интернет-гиганте — компании "Яндекс" — подсчитали, во сколько россиянам обходится содержать личный автомобиль Аналитики подсчитали, каких затрат требует машина в течение трех лет после покупки.
Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.