Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
REGNUM
REGNUM

Проект бюджета Пенсионного фонда России внесён в Госдуму

Москва, 30 сентября 2020, 14:03 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.В источнике
Подробнее о событии
URA.Ru

Накопительные пенсии в России хотят заморозить до 2023 года

URA.Ru07:38
Московский Комсомолец

Правительство хочет продлить заморозку пенсий на 2023 год

Московский Комсомолец07:56
РЕН ТВ

«Накопительную» пенсию могут заморозить до 2023 года

РЕН ТВ07:43
Life.ru

В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Life.ru07:38
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии еще на год

РИА Новости07:56
ТАСС

В Думу внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года

ТАСС07:37
REGNUM

Проект бюджета Пенсионного фонда России внесён в Госдуму

REGNUM07:03

Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее

Бывшая студентка Санкт-Петербургского государственного университета Екатерина Пржигодзкая рассказала о побоях, которые ей нанес в 2008 году историк Олег Соколов, обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передает корреспондент РИА Новости из Октябрьского районного суда Петербурга.
Бывшая студентка СПбГУ рассказала, как историк Соколов избил ее
РИА Новости07:22
22

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
ТАСС07:39
8

«Краснодар» сыграет с ПАОКом за выход в групповой этап Лиги чемпионов

Сегодня состоятся ответные матчи раунда плей-офф Лиги Чемпионов Данная стадия является единственной на квалификационном этапе данного еврокубкового сезона, где команды смогут сыграть друг с другом дважды.
Честный рейтинг букмекеров03:15

«Яндекс» оценил расходы на личный автомобиль

В российском интернет-гиганте — компании "Яндекс" — подсчитали, во сколько россиянам обходится содержать личный автомобиль Аналитики подсчитали, каких затрат требует машина в течение трех лет после покупки.
ПРАЙМ07:58
2

Зеленский уволил замглавы делегации Украины в ТКГ за позицию по России

Президент Украины Владимир Зеленский уволил первого премьер-министра Витольда Фокина с поста заместителя главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) за высказанную им позицию по конфликту в Донбассе.
Lenta.ru06:41
166