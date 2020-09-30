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REGNUM
REGNUM

Проект бюджета Пенсионного фонда России внесён в Госдуму

Москва, 30 сентября 2020, 14:03 — REGNUM Проект бюджета Пенсионного фонда России правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 30 сентября.В источнике
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ТАСС

В Думу внесли законопроект о продлении заморозки накопительной пенсии до конца 2023 года

ТАСС07:37
Интерфакс

Правительство предложило еще на год продлить «заморозку» накопительной пенсии

Интерфакс08:01
РИА Новости

В Госдуму внесли проект о заморозке накопительной части пенсии еще на год

РИА Новости07:56
Московский Комсомолец

Правительство хочет продлить заморозку пенсий на 2023 год

Московский Комсомолец07:56
URA.Ru

Накопительные пенсии в России хотят заморозить до 2023 года

URA.Ru07:38
Телеканал 360°

Депутаты рассмотрят предложение о заморозке накопительной части пенсии до конца 2023 года

Телеканал 360°08:03
REGNUM

Законопроект о продлении заморозки накопительных пенсий внесён в Госдуму

REGNUM08:00

Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам

«Роснефть» содержание директивы не раскрывает, но в сообщении АЛРОСА указано, что в соответствии с директивой руководство должно обеспечить «приведение размера чистых валютных активов АК «АЛРОСА» (ПАО) к уровню не выше чем по состоянию на 01 октября 2018 года».
Госкомпании получили директиву от правительства по валютным активам
РБК17:28
12

Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра

В распоряжении «Известий» 30 сентября оказалась запись с камер наблюдения, на которой видно, как дочь актера Владимира Конкина София незадолго до своей смерти покупает бутылку вина в магазине рядом с фитнес-центром.
Появилось видео покупки дочерью Конкина вина недалеко от фитнес-центра
Известия07:09
14

МИД Турции назвал обязательное условие урегулирования в Карабахе

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу считает, что урегулирование в Нагорном Карабахе возможно лишь при уходе Армении из самопровозглашенной республики, которую Анкара считает оккупированной Арменией территорией.
РИА Новости05:19
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Минпромторг заявил о срыве поставок систем для российских самолетов

"Наши иностранные партнеры, которые поставляют готовые системы для наших самолетов, кто-то гласно, кто-то негласно, проинформировали наших авиастроителей, что ни по действующим контрактам, ни по новым контрактам взаимоотношений с нашими авиастроителями продолжать не будут", — пояснил он.
РИА Новости02:36
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Фокин принес извинения за то, что назвал повстанцев «повстанцами»

Фокин сделал это заявление в ответ на критику, высказанную в его адрес по поводу того, что он во время заседания Трехсторонней группы назвал бойцов Донецкой Народной Республики «повстанцами».
ИА Красная Веснавчера в 12:26
3

Роспатент зарегистрировал вакцину центра «Вектор» от коронавируса

Вторая российская вакцина от коронавируса - препарат новосибирского центра "Вектор" - официально получила патенты, говорится в среду в сообщении пресс-службы Федеральной службы интеллектуальной собственности.
ТАСС07:39
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Белоруссия ввела ответные санкции против стран Балтии

Белоруссия с сегодняшнего дня вводит ответные санкции в отношении балтийских государств, сообщил пресс-секретарь министерства иностранных дел (МИД) республики Анатолий Глаз, его заявление опубликовано на сайте ведомства.
Ведомостивчера в 09:56
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Дюков выразил надежду справедливый вердикт суда в отношении Широкова

Глава Российского футбольного союза Александр Дюков выразил сожаление в связи с инцидентом с участием экс-капитана сборной России Романа Широкова, избившего арбитра в ходе матча любительских команд.
Интерфакс-Спорт08:26

Путин поздравил актрису Веру Васильеву с 95-летием

В своем обращении президент России поздравил актрису Московского академического театра сатиры, назвав ее профессиональный путь и неизменную приверженность традициям отечественного искусства замечательным примером творческого долголетия, а также вдохновенного служения избранному делу.
Газета Культура03:29
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Из внеконкурсной программы ММКФ исключили фильм о Нагорном Карабахе

Организаторы Московского международного кинофестиваля (ММКФ) исключили из внеконкурсной программы фильм «Врата в рай» Дживана Аветисяна, посвященный событиям 1990-х годов в Нагорном Карабахе.
Коммерсантъ08:49
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