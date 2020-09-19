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РИА 82
РИА 82

Проект бюджета РФ на 2021 год одобрен правительством

МОСКВА, 19 СЕНТЯБРЯ – РИА82 Правительство России одобрило проект бюджета на 2021 год и плановый период 2022-23 гг. Об этом сообщается на сайте кабмина.В источнике
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РИА 82

Проект бюджета РФ на 2021 год одобрен правительством

РИА 8209:00
78.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета на следующий год

78.ru04:26
Аргументы и Факты

Правительство одобрило проект бюджета на 2021 год

Аргументы и Факты03:51
SM News

Правительство одобрило проект госбюджета на 2021 год

SM News03:23
News.ru

Правительство РФ одобрило проект бюджета на 2021 год

News.ru03:13
REGNUM

Правительство России одобрило проект бюджета на 2021 год

REGNUM03:06

Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»

Российский президент Владимир Путин наградил почётного гендиректора, почётного генерального конструктора «НПО машиностроения» Герберта Ефремова орденом Святого апостола Андрея Первозванного за разработку гиперзвукового блока «Авангард».
Путин наградил орденом разработчика боевого блока «Авангард»
RT на русском07:35
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Корреспондент «Ъ» провела день с подопечным детского хосписа

Корреспондент "Ъ" провела день с подопечным детского хосписа Директор благотворительного фонда "Дом с маяком" Лида Мониава уже 5 месяцев живет с 12-летним Колей, которого она забрала из интерната в начале пандемии.
Коммерсантъ07:00

В Петербурге двое отравившихся хлором детей находятся в реанимации

Санкт-Петербург, 18 сентября 2020, 22:38 — REGNUM Двое из пяти детей, госпитализированных в Петербурге с симптомами ингаляционного отравления парами хлора после посещения бассейна, помещены в отделение реанимации и находятся под наблюдением врачей.
REGNUMвчера в 15:38
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Анна Седокова в третий раз вышла замуж

37-летняя Седокова вступает в брак в третий раз, у нее трое детей: 15-летняя дочь Алина от футболиста Валентина Белькевича, девятилетняя Моника, которая родилась в браке с предпринимателем Максимом Чернявским, а также трехлетний сын Гектор от бизнесмена Артема Комарова.
Известия19:10
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В России экономика впервые за семь лет окажется важнее обороны

Проект федерального бюджета на 2021 год подразумевает расходы по функциональному разделу «Национальная оборона» в размере 3,11 триллиона рублей (14,5 процента от общих расходов), а по разделу «Национальная экономика» — 3,37 триллиона рублей (15,7 процента).
Lenta.ru06:11
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В Башкирию поступили первые 40 доз вакцины от коронавируса

Первые 40 доз вакцины от коронавирусной инфекции поступили в Башкирию, в первую очередь будут вакцинированы врачи, работающие в красной зоне инфекционных больниц, сообщили в пресс-службе главы региона.
РИА Новости04:47
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В Минске оценили возможную встречу Тихановской с главами МИД стран ЕС

Участие экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской в заседании глав МИД Евросоюза в Брюсселе Минск расценивает как «наглое вмешательство» в дела республики, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Анатолий Глаз.
РБК09:08
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Парламент Германии отказался голосовать по остановке Nord Stream 2

Берлин, 19 сентября 2020, 04:39 — REGNUM Решение отклонить вопрос о голосовании по поводу остановки проекта «Северный поток — 2» на территории Германии принял бундестаг, сообщается на сайте законодательного органа.
REGNUM21:39
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«Кайрат» рассматривает кандидатуру Бердыева на пост главного тренера

Накануне команда вылетела из Лиги Европы, уступив в гостевом матче 2-го квалификационного раунда израильскому «Маккаби» со счетом 1:2. По информации Sport24, туркменский специалист Курбан Бердыев интересен «Кайрату».
Turkmenportalвчера в 06:23