Российское правительство одобрило проект федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов — документ будет доработан в течении десяти дней, уточнили в пресс-службе кабинета министров.

Проект бюджета на следующие три года одобрило правительство РФ

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