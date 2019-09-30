Экономика

REGNUMREGNUMПроект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму

Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.
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Коммерсантъ18:30

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

ТАСС11:30

Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»

БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новости07:31

Проект бюджета на 3 года внесли в Госдуму. Он занял две сумки

Телеканал 360°07:05

Кабмин внес в Госдуму проект федерального бюджета на 2020–2022 годы

РБК07:21

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Известия08:00
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RuNews24.ru 12:00
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33 смартфона от Huawei и Honor получат EMUI 10 на Android 10

До конца года китайский производитель для 33 устройств выпустит бета-версии EMUI 10, но когда будет выпущена финальная версия прошивки для того или иного устройства не сообщается.
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«Манчестер Юнайтед» и «Арсенал» победителя не выявили

Седьмой тур английской премьер-лиги завершился матчем между "Манчестер Юнайтед" и "Арсеналом".
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В Москве начался митинг в защиту фигурантов дел о протестах

В Москве, на проспекте Академика Сахарова, начался согласованный с властями митинг в поддержку фигурантов «московского дела», передает корреспондент РБК.
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Орешкин спрогнозировал рост доходов россиян до конца года

Резкое снижение инфляции и, как следствие, увеличение реальных зарплат поспособствуют росту доходов населения РФ во втором полугодии 2019 года.
ТАСС вчера в 08:36
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Иркутского губернатора Сергея Левченко могут отправить в отставку

Отставка может состояться уже этой осенью в ходе очередной ротации глав регионов.
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Штат региональных управлений ГИБДД сократят на 2 тысячи сотрудников

Штатная численность региональных управления Госавтоинспекции будет сокращена на 2 тыс. сотрудников в соответствии с приказом МВД №653 от 24 сентября, сообщает Telegram-канал «Омбудсмен полиции».
Коммерсантъ 14:41
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С 1 января 2020 года более 30 млн российских пенсионеров начнут получать повышенные пенсии в связи с запланированной индексацией на 6,6%. Об этом информирует Интерфакс со ссылкой на пресс-службу Минтруда.
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В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне

В Татарстане пара насиловала незнакомцев в сауне, чтобы шантажом заставить их платить им деньги.
РИА Новости вчера в 10:57
Спорт

Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе

На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
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Путин поздравил артистку Веру Васильеву с днем рождения

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«Мисс Украина» не стала давать интервью на украинском языке

В своем Instagram "Мисс Украина - 2019" написала, что у каждого человека должна быть свобода выбора, и что она имеет право излагать свои мысли на каком хочет языке.
Российская газета 19:03
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В Омской области стартует федеральный проект «Детство без опасности»

Федеральный проект «Детство без опасности», предполагающий единую систему обучения родителей обеспечению безопасности при перевозках детей в автомобилях, запускают с 1 октября в Омской области.
REGNUM 20:25
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

REGNUM вчера в 09:19
Общество

Налоговая служба выявила новый вид мошенничества

О мошенничестве с фальшивыми уведомлениями о налогах сообщили в Федеральной налоговой службе, передаёт РБК.
REGNUM 20:48
Общество

ГИБДД введет электронные водительские права на смартфоне

Водительские права в РФ теперь можно будет показывать с экрана смартфона, заявил глава ГИБДД Михаил Черников.
Газета.Ru 08:19
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Путин подписал закон о льготах для садоводов и огородников

Закон распространяет налоговые льготы на платежи индивидуальных садоводов и огородников, следует из публикации.
РБК 07:59
Политика

Зеленский отказался проводить расследования по приказу из-за границы

Власти Украины не будут вести расследований по приказам из других стран, заявил президент Владимир Зеленский.
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Общество

Скончалась американская оперная певица Джесси Норман

В возрасте 74 лет скончалась американская оперная певица Джесси Норман, сообщает Variety со ссылкой на заявление представителя её семьи.
Life.ru 20:14
Происшествия

На Сахалине санитарка интерната обварила насмерть кипятком ребёнка

В Тымовской центральной райбольнице Сахалинской области 30 сентября от ожогового шока скончалась 15-летняя девочка, которая проживала в детском доме-интернате для умственно отсталых детей, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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Происшествия

В отношении главы Минфина Забайкалья возбуждено уголовное дело

В Забайкалье возбуждено уголовное дело в отношении министра финансов региона Марины Кирилловой.
Московский Комсомолец 28 сентября в 09:12
Политика

В США демократы намерены добиться публикации бесед Трампа и Путина

Конгрессмен из Демократической партии США Адам Шифф заявил, что американские демократы намерены добиться публикации бесед американского и российской президентов.
Мой Брянск вчера в 14:13
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Екатерина Андреева снова помолодела перед 58-летием

В этом году телеведущая отметит 58-летие, однако она снова помолодела перед предстоящим праздником.
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В Подмосковье родился младенец-богатырь

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Политика

Российский депутат пригласил Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме

Депутат Госдумы, первый заместитель председателя думского комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Василий Власов пригласил шведскую эко-активистку Грету Тунберг выступить с речью в Госдуме перед молодежью.
Вечерняя Москва 20:51
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В МЧС уточнили, что курить на балконах можно

Ранее МЧС сообщало, что в правила противопожарного режима внесены изменения, запрещающие использовать открытый огонь на балконах квартир, общежитий и гостиниц.
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Министерство обороны опубликовало в твиттере видеозапись учебно-боевого пуска межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь-М" с космодрома Плесецк.
РИА Новости 12:13
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