Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.

Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму

Политика Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".

Энергетика Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.

Интернет Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.

Общество Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.

Политика Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.

Шоу-бизнес Кети Топурия показала нового возлюбленного Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.

Происшествия Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.

Футбол «Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.

Энергетика Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.

Происшествия В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.

Здоровье ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43% Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Общество Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.

Шоу-бизнес Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.

Экономика ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.

Шоу-бизнес 46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.

Экономика В России усложнились правила выдачи кредитов Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.

Политика Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.

Общество Закон о запрете курения на балконах вступил в силу Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.

Политика Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.

Спорт Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.

Общество Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.