Экономика
REGNUMПроект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму
Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.
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Шейхи, президенты и уровень жизни: любопытнейший документ появился в открытом доступе
Каспий.Инфо29 сентября в 06:00
Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян
Новая газета28 сентября в 15:18
Автоматически обработано 7018 источников, обновлено в 15:24, Вашингтон
Шоу-бизнес
В ГАИ проведут проверку после парковки Боярского
Газета.Ru 15:01
Политика
Зеленский в Киеве встретился с Томом Крузом
RT на русском 05:01
Политика
Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера» по Донбассу
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание "формулы Штайнмайера". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 12:26
Энергетика
Цены на нефть Brent упали ниже 61 доллара за баррель
Фьючерс на ноябрь на нефть марки Brent, торги которым прекращаются в понедельник, на лондонской бирже ICE Futures к 18:45 по Москве подешевел на $0,98 (1,58%) - до $60,93 за баррель.
Интерфакс вчера в 12:06
Интернет
Облачный сервис Windows Virtual Desktop доступен для пользователей
Для пользователей Windows 7 есть бонус до 2023 года обновления будут бесплатными.
ГЛАС.RU 13:44
Общество
Пять врачей онкоцентра имени Блохина написали заявления об увольнении
Пять врачей, работающих в Национальном медицинском исследовательском центре онкологии имени Блохина, подали заявления об увольнении.
Вечерняя Москва 07:18
Политика
Хантсман допустил партнерство России и Америки в будущем
Посол США в России Джон Хантсман допустил, что Москва и Вашингтон могут стать партнерами в будущем.
Известия 13:53
Шоу-бизнес
Кети Топурия показала нового возлюбленного
Новым избранником 33-летней солистки группы «А'Студио» Кети Топурии оказался 35-летний бизнесмен и дипломат Лев Деньгов из Белоруссии.
Wday.ru 09:25
Происшествия
Другу Кокорина и Мамаева отказали в УДО
Городской суд Клинцов отказал в удовлетворении ходатайства об условно-досрочном освобождении осужденному за драки в центре Москвы Александру Протасовицкому, который был осужден вместе с Павлом Мамаевым и братьями Александром и Кириллом Кокориными.
Российская газета 06:47
Футбол
«Реал» сыграл вничью с «Брюгге» в матче Лиги чемпионов
Футболисты испанского "Реала" дома сыграли вничью с бельгийским "Брюгге" со счетом 2:2 в матче второго тура Лиги чемпионов.
ТАСС 15:00
Энергетика
Эквадор решил покинуть ОПЕК в январе 2020 года
Правительство Эквадора планирует покинуть Организацию стран — экспортеров нефти (ОПЕК) в январе 2020 года.
Известия 14:15
Происшествия
В Саратове умерла девочка, упавшая из окна вместе с отцом и братом
Девочка, пострадавшая в результате падения с девятого этажа дома вместе со своим отцом и братом, умерла в больнице в Саратове.
ТАСС 12:33
Здоровье
ВОЗ сообщила о сокращении употребления алкоголя в России на 43%
Употребление алкоголя в России с 2003 по 2016 год снизилось на 43%. Об этом сообщается на сайте Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
РБК 12:35
Общество
Юристам без диплома запретили представлять интересы сторон в суде
Согласно нововведениям, представлять интересы сторон в гражданских и арбитражных делах могут только адвокаты, граждане с высшим юридическим образованием или ученой степенью, однако это не касается дел, рассматриваемых районными судами или мировыми судьями, сообщает РБК.
Взгляд.ру 12:45
Шоу-бизнес
Появились фото пережившего кому актера Алексея Янина
Мать актера Алексея Янина, пережившего инсульт в 2015 году в возрасте 32 года, выложила в Facebook фото сына.
Московский Комсомолец 29 сентября в 09:05
Экономика
ВТО более чем вдвое ухудшила прогноз роста мировой торговли
Всемирная торговая организация (ВТО) более чем вдвое ухудшила прогноз роста объёмов мировой торговли в 2019 году.
RT на русском 06:23
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Миронова во второй раз стала мамой
Мария Миронова в 46 лет во второй раз стала мамой. Дочь народного артиста РСФСР пока держит в тайне пол новорожденного младенца.
Телепрограмма вчера в 13:15
Экономика
В России усложнились правила выдачи кредитов
Оценивать предельную долговую нагрузку будут, если заемщик собирается взять кредит больше чем на 10 тысяч рублей.
Мойка78 вчера в 18:08
Политика
Телеведущий Шейнин вытолкал из студии украинца за слова о Захарове
Ведущий Артем Шейнин был вынужден выгнать из студии украинского журналиста Андрея Метлина.
Российская газета 10:37
Общество
Закон о запрете курения на балконах вступил в силу
Который курит именно на балконе, если он есть, потому что на лестничной клетке уже давно запретили.
Газета.Ru 05:02
Гаджеты
Видеокарты Radeon RX 5800 и RX 5800 XT могут выйти в октябре 2019 года
Anonsens 29 сентября в 04:13
Политика
Кремль ждет разъяснений от Киева по формуле Штайнмайера
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что отказ Украины от формулы Штайнмайера существенно затормозит процесс урегулирования в Донбассе.
Московский Комсомолец 04:47
Спорт
Спортсменок возмутила слишком интимная видеосъёмка на ЧМ в Дохе
На чемпионате мира по лёгкой атлетике в Дохе опробовали новый формат видеосъёмки — камера показывала готовящихся к старту спортсменов сзади и снизу.
Life.ru вчера в 11:28
Общество
Джиджи Хадид увела влезшую на подиум во время дефиле Chanel женщину
Американская супермодель Джиджи Хадид увела забравшуюся на подиум во время дефиле Chanel женщину, сообщает CNN.
Газета.Ru 15:06
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов раньше Анастасии Костенко узнал о ее беременности
Дмитрий Тарасов узнал о второй беременности возлюбленной намного раньше нее. Об этом Анастасия Костенко рассказала фолловерам в микроблоге.
OAnews 03:56
Армия и оружие
Появилось видео уничтожения армии Саудовской Аравии хуситами
Московский Комсомолец вчера в 05:27
Наука
В мускулатуре человеческого эмбриона обнаружено наследие палеозоя
Американские эволюционные биологи обнаружили в мускулатуре человеческого эмбриона наследие палеозоя.
МедиаПоток 13:48