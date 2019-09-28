Экономика

REGNUMREGNUMПроект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму

Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.
Читать в источнике
Комментировать5
с чего всё началось

Вячеслав Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
Государственная Дума РФвчера в 06:27

Подробнее о событии

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020 год

Известиявчера в 08:00

Правительство внесло в Госдуму проект федерального бюджета на три года

RT на русскомвчера в 10:36

Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

ТАССвчера в 11:30

Сегодняшнее число

Коммерсантъвчера в 18:30

Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:31

Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян

Новая газета28 сентября в 15:18

Иван Грачев: «В бюджете России «на кассе» накоплены огромные деньги. Для кого?»

БИЗНЕС Online28 сентября в 05:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7016 источников, обновлено в 03:17, Вашингтон
Общество

В онкоцентре Блохина уволили и.о. завотделения Менткевича

Заместитель директора НИИ детской онкологии и гематологии Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) имени Н. Н. Блохина Георгий Менткевич был уволен с должности и.о. завотделения.
Газета.Ru 00:31
Футбол

Итальянского тренера уволили за оскорбление активистки Греты Тунберг

Газета.Ru вчера в 14:11
Политика

Глава МИД Белоруссии назвал препятствия для интеграции с Россией

Перед началом углубленной интеграции России и Белоруссии в рамках Договора о создании Союзного государства надо решить ряд актуальных проблем, заявил в интервью РБК министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.
РБК 02:02
Происшествия

Ток по батареям отопления пустили в многоквартирном доме в Воронеже

Электрический ток был пущен по батареям отопления в многоквартирном доме в Воронеже, на улице Хользунова, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 29 сентября в 09:19
Политика

Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с Жаком Шираком

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж на церемонию прощания с бывшим французским лидером Жаком Шираком.
REGNUM вчера в 05:28
Происшествия

Хачатурян снимал издевательства над дочерьми на видео

Убитый тремя дочерьми бизнесмен Михаил Хачатурян записывал издевательства над ними на видео.
РИА Новости вчера в 10:19
Авто

Названы цены и комплектации нового Toyota RAV4 для России

Дебютировавший осенью на автосалоне в Париже Toyota RAV4 предложат в России в четырех комплектациях по цене от 1 756 000 до 2 661 000 рублей.
Автоновости дня 01:06
Происшествия

Полиция Москвы подала в суд на организаторов несогласованной акции 27 июля

Симоновский суд Москвы в конце сентября зарегистрировал гражданские иски ГУМВД по Москве к организаторам несанкционированного митинга 27 июля в столице, следует из данных на сайте суда.
РИА Новости 03:00
Спорт

Ласицкене стала первой трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту

Россиянка Мария Ласицкене стала первой в истории трехкратной чемпионкой мира в прыжках в высоту, сообщает ТАСС.
Известия вчера в 15:47
Экономика

Минфин решил изменить подход к налогообложению богатых россиян

Минфин внес в Госдуму проект «Основных направлений бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов».
РБК 02:00
Происшествия

На Сахалине после гибели воспитанницы уволили санитарку интерната

Правительство Сахалинской области сообщило, что санитарка, подозреваемая в причинении подростку смерти по неосторожности, была уволена из дома-интерната для умственно отсталых детей.
RT на русском 02:17
Политика

В Кремле не обсуждают тему повышения пенсионного возраста на три года

В Кремле не обсуждают тему повышения на три года пенсионного возраста, этого вопроса нет на повестке дня, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
РИА Новости вчера в 08:49
Политика

Восхваляющему легионеров СС министру обороны Латвии грозит отставка

NewInform вчера в 18:43
Происшествия

«Коммерсантъ» узнал, что полковник ФСБ Черкалин брал взятки на Лубянке

Полковник ФСБ Кирилл Черкалин получал некоторые взятки от посредников, в числе которых был полковник ФСБ Михаил Горбатов на улице или в кафе у здания ФСБ на Лубянской площади и всего таким образом получил $750 тысяч, установило следствие.
Интерфакс 02:02
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые улетела с сыном за границу

Накануне Саша Савельева и Кирилл Сафонов прилетели вместе с сыном Леоном в Израиль.
StarHit.ru 00:00
Происшествия

Девушка устроила фотосессию в форме в московском ОВД

Девушка устроила фотосессию в полицейской форме в одном из районных отделов полиции Москвы.
Известия 29 сентября в 14:58
Шоу-бизнес

Ксения Собчак и Константин Богомолов проводят медовый месяц в Калуге

Странные развлечения Ксении Собчак и Константина Богомолова продолжаются.
Paparazzi.ru вчера в 03:08
Общество

Москва достигла «барического дна»

Lenta.ru 02:21
Политика

Интервью «Мисс Украина 2019» не вышло в эфир из-за русского языка

Интервью модели Маргариты Паши («Мисс Украина — 2019») не вышло в эфир, поскольку она говорила по-русски, передаёт «24 канал».
REGNUM вчера в 20:09
Армия и оружие

Опубликовано фото Су-57 с неизвестным подвесным контейнером

Интерес пользователей Сети вызвали новые снимки истребителя пятого поколения Су-57, на подвеске под левым крылом которого заметили неизвестный подвесной контейнер.
Взгляд.ру 03:06
Общество

В ДНР началась первая перепись населения

Перепись населения началась в самопровозглашенной Донецкой народной республике со вторника, она проводится впервые, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития ДНР.
РИА Новости 02:43
Политика

СМИ сообщили о согласии Украины подписать «формулу Штайнмайера»

Источники в дипломатических кругах сообщили, что украинские представители дали устное согласие на подписание «формулы Штайнмайера» в ближайшее время.
Московский Комсомолец вчера в 14:37
Путешествия

Российские туристы попытались вывезти чемодан еды из отеля в Турции

РИА Новости вчера в 13:19
Общество

Путин подписал закон о льготах для огородников и садоводов

Президент Владимир Путин подписал закон, приводящий Налоговый кодекс в соответствие с нормами закона о садоводстве и огородничестве и вводящий налоговые льготы для садоводов и огородников.
Российская газета 29 сентября в 15:42
Экономика

Зарплаты, пенсии и кредиты: что изменится с 1 октября

С 1 октября пенсии военных повысятся на два процента — за счет изменения понижающего коэффициента к денежному довольствию.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

В России начался призыв в армию по новым правилам

В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Политика

Кремль прокомментировал вызвавшее протест назначение бывшего главы ДНР

Lenta.ru вчера в 09:09
Футбол

«Кристал Пэлас» интересуется Чаловым

Нападающий ЦСКА Федор Чалов по-прежнему находится в сфере интересов «Кристал Пэлас», сообщает Evening Standard.
Спорт БИЗНЕС Online 02:35
Транспорт

Транспортный коллапс зафиксирован на дорогах Петербурга

В восемь утра в городе были восьмибалльные пробки. Через час на дорогах семь баллов.
Санкт-Петербургские ведомости 02:52
Общество

В России вступил в силу скандальный «закон о курении на балконах»

В России 1 октября вступило в силу постановление правительства, которое вносит изменения в правила противопожарного режима в России.
Lenta.ru вчера в 17:31
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное