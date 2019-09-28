Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

с чего всё началось

Законопроект о федеральном бюджете на 2020−2022 годы правительство РФ внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 30 сентября. По прогнозу правительства, доходы в 2020 году вырастут на 2,1% по сравнению с 2019 годом и составят 20,4 трлн рублей.

Проект федерального бюджета на 2020–2022 годы внесен в Госдуму

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