Экономика

РосбалтРосбалтВ Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2020—2022 годы

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, передает корреспондент «Росбалта». В бумажном виде проект бюджета представляет собой документ объемом более 5 тыс. страниц, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.
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с чего всё началось

Вячеслав Володин направил проект трехлетнего бюджета в профильный комитет

Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.
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Профицитный застой. Новый бюджет не предполагает повышения уровня жизни россиян

Новая газета28 сентября в 15:18

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Коммерсантъвчера в 18:30

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Что нужно знать о федеральном бюджете на 2020 год. Разбираемся в цифрах

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Правительство внесло в Госдуму проект бюджета на 2020-2022 годы

РИА Новостивчера в 07:31

Пора ли россиянам ждать разморозку накопительных пенсий?

ПРАЙМ09:08
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 11:03, Ашберн
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Специалисты поделились итогами эксперимента с нейтрино

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Макрон заявил о полной поддержке российской делегации в ПАСЕ

Президент Франции Эммануэль Макрон полностью поддерживает продолжение работы российский делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
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Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Данилюк назвал свой уход с должности личной инициативой и осознанным решением.
Lenta.ru 08:36
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Путин ответил на претензии грузинской журналистки в Ереване

Журналистка грузинского телеканала «Рустави 2» попыталась задать вопросы российскому лидеру Владимиру Путину после фотографирования.
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В Стерлитамаке школьники зверски убили 11 щенков

ГлавУфа вчера в 02:43
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Сегодня начинается окружной фестиваль «Театральное Приволжье»

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Большинство академиков считают, что положение дел в российской науке ухудшилось после реформы РАН, проведенной шесть лет назад, заявил президент академии Александр Сергеев на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".
РИА Новости 07:48
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Самой популярной у россиян песней оказалась украинская

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«Локомотив» проиграл «Атлетико» во втором матче Юношеской лиги УЕФА

Российский "Локомотив" уступил испанскому "Атлетико" со счетом 2:3 в домашнем матче второго тура группового этапа Юношеской лиги Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
ТАСС 09:57
Армия и оружие

В России начался призыв в армию по новым правилам

В России 1 октября начался осенний призыв.
Lenta.ru вчера в 17:01
Кино

Муза Задорнова сыграет Юлию Началову в биографическом фильме

Первый канал начал снимать фильм о Юлии Началовой, которая умерла в марте этого года от заражения крови в возрасте 38 лет.
StarHit.ru вчера в 11:40
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Волчек попросила труппу «Современника» найти ей помощника

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Прощание с народным артистом Марком Захаровым началось во вторник в 10:00 (мск) в театре «Ленком», который режиссер возглавлял более 40 лет.
Известия 03:23
Шоу-бизнес

СМИ назвали биологическую мать детей Сергея Лазарева

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Начиная с октября этого года, представлять интересы истца или ответчика в суде теперь могут только юристы.
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Минздрав обвинил врачей центра Блохина в нарушении врачебной этики

Министерство здравоохранения России обвинило врачей НИИ детской онкологии и гематологии НМИЦ им. Блохина в грубом нарушении врачебной этики и деонтологии.
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Легкоатлеток возмутила слишком интимная видеосъемка на ЧМ в Дохе

В Дохе продолжается чемпионат мира по легкой атлетике, однако участники соревнований активно выражают недовольство условиями, в которых им приходится находиться.
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Джейми Донелли: «VR дает возможность отправить учеников на Марс»

В конце концов VR дает возможность отправить твоих учеников на Марс.
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Появилось первое видео издевательств Хачатуряна над дочерьми

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Новый Toyota RAV4 для России: стали известны цены и комплектации

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Девушку под ником Bella Lack попросили найти на снимке хищника.
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что бразильский форвард команды Малком не сыграет во втором туре группового раунда Лиги чемпионов с «Бенфикой».
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В Минтруде сообщили об индексации пенсий с 1 января 2020 года

В Минтруде отметили, что с 1 апреля 2020 года запланирована индексация пенсий по государственному пенсионному обеспечению, которая включает социальные пенсии, согласно уровню прожиточного минимума пенсионеров в текущем году.
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В Перми осудили охранницу школы, где произошла поножовщина

В Перми перед судом предстала сотрудница частного охранного предприятия, которая в январе прошлого года пропустила в школу подростков с холодным оружием.
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МИД опубликовал стихотворение Лаврова

Министерство иностранных дел России опубликовало на своей странице в Facebook стихотворение главы ведомства Сергея Лаврова.
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В Забайкалье наблюдается «катастрофический отток медицинских работников», поэтому в в некоторые районы края хирургов приходится «мобилизовывать» вахтовым методом из Читы.
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