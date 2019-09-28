Проект бюджета будет рассмотрен 2 октября на внеочередном заседании Совета Государственной Думы. После чего он будет направлен в Совет Федерации, Центробанк, Счетную и Общественную палаты, регионы, профильные комитеты.

с чего всё началось

Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2020—2022 годы, передает корреспондент «Росбалта». В бумажном виде проект бюджета представляет собой документ объемом более 5 тыс. страниц, сообщил журналистам глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

В Госдуму поступил проект федерального бюджета на 2020—2022 годы

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