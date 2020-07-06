Экономика

ИзвестияИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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Компания Баффета выкупила активы владельца газопровода Atlantic Coast

РБКвчера в 23:55

Проект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США

Известиявчера в 17:01

В США компания Dominion Energy продаст активы на $10 млрд

ТАССвчера в 18:40

Dominion Energy продает активы за $10 млрд Баффету на фоне отказа от газопровода

ПРАЙМвчера в 18:24

Минэнерго США обвинило «экологическое лобби» в срыве проекта газопровода

РИА Новостивчера в 18:47

Наемные экологи сорвали строительство газопровода — Минэнерго США

ИА Красная Веснавчера в 20:46

В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline

Газета.Ruвчера в 22:40
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Общество

Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин

На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
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Армия и оружие

США получили ракетный двигатель на замену российского РД-180

Осенью 2014 года корпорации United Launch Alliance и Blue Origin заявили, что намерены создать жидкостный двигатель BE-4, пара которых могла бы заменить один РД-180.
Газета.Ru вчера в 03:24
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Происшествия

Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

Известия вчера в 23:48
Экономика

Бизнес предложил сократить расходы на спутники вместо связи в школах

В еще одном запросе Минкомсвязь предложила сократить число социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах, подключенных к сети беспроводной связи, до 4,9 тыс. на конец 2024 года и сэкономить за счет этого 20,6 млрд руб.
РБК вчера в 14:42
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Здоровье

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы

В Китае объявили третий уровень опасности из-за бубонной чумы. Об этом сообщает Telegram-канал RT.
Lenta.ru вчера в 12:30
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Происшествия

Красноярская прокуратура проверит данные об отказе в лечении врача

Прокуратура Красноярского края проверяет информацию СМИ об отказе в лечении врача с более чем 30-летним стажем, которой якобы отказали в компьютерной томографии и она скончалась от коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
РИА Новости вчера в 05:31
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Шоу-бизнес

Гарик Харламов похудел после заявления о разводе с Кристиной Асмус

Как сообщает StarHit.ru, популярный российский комик Гарик Харламов потерял лишний вес после слухов о разводе с актрисой Кристиной Асмус.
CT news вчера в 17:16
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Общество

Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут свыше 671 тыс. выпускников

Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по русскому языку пройдет 6 и 7 июля, сдавать его планируют более 671 тыс. выпускников, сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
ТАСС вчера в 17:05
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Общество

Уровень крайней бедности снизился за год в России

Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
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Общество

Массовые мероприятия для детей запретили до конца года в РФ

Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия для детей до 1 января 2021 года в связи с коронавирусом, передает телеканал "Якутия 24" со ссылкой на РБК.
Якутия 24 вчера в 03:16
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Происшествия

В США два небольших самолета столкнулись над озером

Два небольших самолета столкнулись в небе над озером Кер-д'Ален в американском штате Айдахо, на их борту могли находиться восемь человек, сообщает офис шерифа округа Кутенай.
РИА Новости вчера в 23:23
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Кино

Сталлоне объявил о работе над режиссёрской версией «Рокки 4»

News.ru 04 июля в 08:50
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Общество

Кабмин выделил регионам более 4 млрд рублей на временные рабочие места

«Более 4 млрд рублей будет направлено регионам в 2020 году на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников при создании временных рабочих мест», — сообщили в пресс-службе кабмина.
RT на русском вчера в 06:20
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Политика

Двоюродный племянник Путина избран лидером партии

Роман Путин, предприниматель и двоюродный племянник президента России, избран председателем и лидером партии «Народ против коррупции», сообщает в воскресенье, 5 июля, агентство «РИА Новости».
Известия вчера в 16:23
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Армия и оружие

Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией

Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
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Происшествия

Соловьев показал результаты экспертизы по делу о ДТП с Ефремовым

Телеведущий Владимир Соловьев показал результаты экспертизы МВД, из которой следует, что на водительской подушке безопасности автомобиля Михаила Ефремова, спровоцировавшего смертельное ДТП в центре Москвы, найдены следы ДНК актера.
Известия 04 июля в 21:16
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Политика

Зюганов оценил слова Путина о Конституции СССР

Ранее президент России Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1" заявил, что прописанное в Конституции СССР право о выходе республик из Союза, а затем и монопольное право компартии на власть в основном документе страны в 1977 году стали минами замедленного действия.
РИА Новости вчера в 10:46
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Киберспорт

В сеть слили 30-минутный геймплейный ролик Assassin’s Creed Valhalla

CyberSport.ru вчера в 17:02
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Футбол

«Барселона» обыграла «Вильярреал» в 34-м туре Примеры

В рамках 34-го тура испанской Примеры «Барселона» на выезде обыграла «Вильярреал».
RT на русском вчера в 17:54
Общество

Американский город наводнили сотни вооруженных людей

В небольшой город Геттисберг в американском штате Пенсильвания съехались сотни вооруженных людей.
Вести.Ru вчера в 13:29
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Шоу-бизнес

Басков снялся без зубов и с бутылкой водки

News.ru вчера в 20:44
Автоспорт

Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter

Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
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Шоу-бизнес

Сати Казанова назвала сумму гонораров участников «Фабрики звезд»

По словам знаменитости, гастроли «Фабрики звезд» длились на протяжении почти двух лет. Она также рассказала о заработке участников.
Слово и Дело 04 июля в 08:51
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Общество

ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху

Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
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Здоровье

В Башкирии у 10 человек выявили инфекцию, поражающую мозг

В Башкирии в прошлом году у 10 человек была выявлена одна из опасных инфекций, которая вызывает воспаление головного и спинного мозга, а именно менингит.
UfacityNews.ru вчера в 21:37
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Политика

Вхождение ДНР и ЛНР в состав России: Джабаров ответил Бородаю

Ранее экс-премьер ДНР Александр Бородай на съезде российской политической партии "Родина" в Санкт-Петербурге высказал мнение, что республики Донбасса, которые, по его словам, "де-факто уже являются частью Российской Федерации", относительно скоро "станут таковой и де-юре".
Вести.Ru вчера в 07:45
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Здоровье

В Италии обнаружили два разных штамма коронавируса

В Италии были обнаружены два разных штамма коронавирусной инфекции.
Деловое.ТВ вчера в 10:50
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Космос

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

Есть предположение, что в древние времена человечество посещало другие планеты и занесло на Марс различные формы жизни, впоследствии адаптировавшиеся под его условия.
Evo-rus.com 03 июля в 03:12
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Гаджеты

Новый глюк Windows 10 приводит к бесконечной загрузке старых драйверов

Многие пользователи уже привыкли к тому, что каждое обновление Windows 10 приносит не только новые функции, но и новые глюки.
The GEEK вчера в 16:26
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Происшествия

В Якутии обнаружили в лесу несанкционированное кладбище мусульман

Несанкционированное кладбище находится за птицефабрикой: пустые необитые деревянные гробы валяются в грязи и мусоре.
REGNUM вчера в 22:54
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