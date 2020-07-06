Экономика
ИзвестияПроект газопровода Atlantic Coast Pipeline закрыли в США
В США на фоне неопределенности с ценами и регулированием закрыли проект крупного газопровода Atlantic Coast Pipeline (ACP). Об этом сообщили организаторы проекта — компании Dominion Energy и Duke Energy.
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В минэнерго США назвали виновного в срыве проекта газопровода Atlantic Coast Pipeline
Газета.Ruвчера в 22:40
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Общество
ВОЗ призвали признать передачу коронавируса по воздуху
Вашингтон, 5 июля 2020, 22:51 — REGNUM Открытое письмо, в котором содержится просьба ко Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) пересмотреть ее рекомендации по борьбе с коронавирусом, подписали более 230 ученых из 32 стран мира.
REGNUM вчера в 15:51
Автоспорт
Шесть пилотов «Формулы-1» отказались поддержать Black Lives Matter
Шесть пилотов «Формулы-1» не встали на колено вместе с другими участниками перед стартом этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Австрии в поддержку движения Black Lives Matter.
Коммерсантъ вчера в 09:27
Футбол
Президент «Барселоны» Бартомеу обвинил судей в помощи «Реалу»
Президент «Барселоны» Хосеп Бартомеу считает, что система видеопомощи судей VAR на матчах Примеры работает предвзято по отношению к «Реалу».
Metaratings 01:44
Армия и оружие
Замсекретаря СНБО Украины: Координаты колонн Гиркина в 2014-м передавались, но реализации этих координат не было
Кривонос заявляет, что «имелись данные о подготовке колонн Гиркина из Краматорска».
Военное обозрение 01:45
Общество
Уровень крайней бедности снизился за год в России
Эксперты установили, что в 2019 году доля населения за чертой бедности в России снизилась по сравнению с 2018 годом и составила 12,3% вместо 12,9%.
Известия 00:01
Общество
Индия обошла Россию по числу заболевших COVID-19
Последние три дня ежедневное число новых случаев инфицирования в Индии превышает 20 тыс. Как отмечает издание Times of India, только за последние сутки заболели 24248 человек.
РБК 01:24
Шоу-бизнес
Александр Петров впервые показал свою старшую сестру
Подписчики пришли в восторг, отметив, что брат и сестра действительно очень похожи.
КМВ Новости вчера в 07:47
Общество
Малоимущие семьи могут освободить от платы за детсад и ясли
Правительству предложили освободить малоимущие семьи от платы за детские сады.
Газета.Ru вчера в 23:53
Происшествия
СК сообщил о задержании подозреваемой в убийстве ребенка на Кубани
СК отмечает, что там он громко слушал музыку, «чем мог разбудить спавших детей женщины».
РБК вчера в 18:09
Общество
Синоптики предупредили об аномальной жаре в ряде регионов России
Аномальная жара ожидается в ряде российских регионов с 5 по 7 июля, следует из прогноза Гидрометцентра.
РБК вчера в 03:21
Армия и оружие
Главком ВМС Украины заявил о готовности к боевым действиям с Россией
Военно-морские силы Украины (ВМС) готовятся к полномасштабным боевым действиям с Россией.
РИА Новости вчера в 17:04
Происшествия
Адвокат Ефремова опроверг сообщения о завершении расследования дела
Москва, 4 июля 2020, 22:28 — REGNUM Расследование уголовного дело о смертельном ДТП с участием актера Михаила Ефремова продолжается.
REGNUM 04 июля в 15:28
Политика
Немецкая газета предупредила об угрозе банкротства Украины
Из-за отставки главы Нацбанка Украины (НБУ) Якова Смолия стране вновь грозит банкротство, об этом пишет немецкая деловая газета Handelsblatt.
РИА Новости вчера в 23:10
Энергетика
Власти отвергли идею отпустить цены на бензин
Демпфер позволяет не повышать цены внутри страны, когда они растут за рубежом.
Ведомости вчера в 17:52
Происшествия
Девятилетняя девочка погибла от удара током в фонтане под Волгоградом
В Волгоградской области девятилетняя девочка погибла в результате короткого замыкания в фонтане, из которого пыталась достать кепку.
Известия вчера в 17:12
Политика
В Совфеде оценили создание в США аналога ракетных двигателей РД-180
РЕН ТВ вчера в 12:18
Авто
Компания Skoda презентовала «заряженную» версию Octavia RS
Известный автомобильный бренд Skoda официально продемонстрировал «заряженные» модификации Octavia RS.
Rusargument 04 июля в 03:56
Футбол
УЕФА отреагировал на чемпионство «Зенита»
Газета.Ru 01:47
Политика
В Одессе прошёл военно-морской парад в честь дня ВМС Украины
В Одессе сегодня, 5 июля, прошел Военно-морской парад в честь Военно-морских сил Украины. Об этом сообщает сайт президента Украины.
Военное обозрение вчера в 10:26
Общество
Доплату к основной пенсии получат миллионы российских женщин
На доплату к основной пенсии могут рассчитывать некоторые категории россиян. Деньги получат российские женщины.
SakhalinMedia.ru вчера в 11:00
Шоу-бизнес
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома
Борис Корчевников сфотографировался на выписке из роддома Неужели Борис Корчевников стал отцом, гадают поклонники.
Экспресс газета 01:09
Политика
Великобритания может ввести персональные санкции против граждан России
Глава МИД Великобритании Доминик Рааб в понедельник, 6 июля, объявит имена граждан России и Саудовской Аравии, против которых будут введены персональные санкции за нарушение прав человека, сообщает газета Financial Times.
Коммерсантъ вчера в 21:50
Общество
Суд в Пскове вынесет сегодня приговор журналистке Светлане Прокопьевой
Эхо Москвы вчера в 21:05
Здоровье
В Пермском крае за сутки выявили 54 случая заражения коронавирусом
Общее число летальных исходов достигло 80. За весь период в регионе успешно побороли COVID-19 2926 человек.
Evo-rus.com 04 июля в 05:27
Здоровье
Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 6 июля
Ситуация в России Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 681 тыс. (6736 за сутки).
РБК 00:49
Футбол
Евсеев поблагодарил игроков «Уфы» после матча с «Уралом» за самоотдачу
Спорт-Экспресс вчера в 11:46
Экономика
К концу лета курс рубля может вернуться к показателям апреля
После Дня независимости в США, перед которым на рынках, как правило превалирует оптимизм, настроения могут перемениться.
Российская газета 04 июля в 23:00
Гаджеты
Флагманский смартфон Sharp Aquos R5G выходит на международный рынок
Сегодня японская компания Sharp представила флагманский смартфон Aquos R5G в Тайвани.
3DNews 03 июля в 11:45